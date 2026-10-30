Никола Цолов написа история във Формула 1! Българският лъв 12-и

Никола Цолов записа историческа страница в българския автомобилен спорт, след като стана първият роден пилот, участвал в официална сесия от Формула 1. 19-годишният талант получи възможност да управлява болида VCARB 03 на Рейсинг Булс в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико Сити и се представи впечатляващо, финиширайки на 12-о място.

Българският лъв записа най-добра обиколка за 1:19.604 минута, като постигна резултата при третия си бърз тур с меките гуми на Пирели. Така той остана само на 0.126 секунди от съотборника си Арвид Линдблад, който се нареди десети.

Цолов започна сесията със средно твърдия тип гуми, като направи две серии от обиколки и постепенно подобряваше представянето си. В отделни моменти българинът дори се изкачи до първите шест позиции, показвайки бърза адаптация към автомобила и особеностите на пистата „Ерманос Родригес“.

Единственият по-сериозен инцидент в неговото представяне дойде по време на втората серия. При спирането за първия завой Цолов блокира предната лява гума. В разговор с инженерите си той обясни, че дъното на болида е докоснало асфалта в началото на спирачната зона, което е довело до моментно повдигане и блокиране на колелото.

След това българският пилот премина към меките гуми и именно с тях записа най-силното си време. Той направи три бързи обиколки, между които остави паузи за охлаждане на автомобила, и затвърди доброто впечатление от дебютната си сесия.

В последната част на тренировката Цолов изпита физически дискомфорт заради схващане на крака и трябваше временно да се прибере в бокса. След кратка почивка обаче успя отново да излезе на пистата и да натрупа още обиколки преди края на заниманието.

В крайна сметка 19-годишният българин завърши с общо 29 обиколки и 12-о време – повече от достойно представяне при първото му официално участие във Формула 1.

Най-бърз в тренировката бе Шарл Леклер с Ферари, който спря хронометрите на 1:18.128 минута. Андреа Кими Антонели с Мерцедес зае второто място, на 0.659 секунди от лидера, а третата позиция бе за Фредерик Вести. Той замени Джордж Ръсел в единия болид на германския тим.

Люис Хамилтън се нареди четвърти, а след него остана Аюму Иваса, който седна зад волана на автомобила на Макс Верстапен. Топ 10 допълниха още Пиер Гасли, Фернандо Алонсо, Оскар Пиастри, Оливър Беарман и Арвид Линдблад.

В първата свободна тренировка в Мексико участие получиха общо десет млади пилоти. Ферари бе единственият отбор, който заложи на двамата си титулярни състезатели.

Силното представяне на Никола Цолов привлече вниманието и на официалния сайт на Формула 1. Оттам отбелязаха, че темпото на българина е било близко до това на съотборника му Линдблад. В публикацията бе припомнено и че Рейсинг Булс все още не е обявил състава си за сезон 2027, като добрите резултати на Цолов във Формула 2 го поставят сред младите пилоти, заслужаващи внимание.

Програмата на Гран при на Мексико Сити, 19-и кръг от сезон 2026, продължава с втората свободна тренировка, която започва в 00:00 часа българско време. Тогава на пистата ще се завърнат всички 22-ма титулярни пилоти.