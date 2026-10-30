Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов написа история във Формула 1! Българският лъв 12-и

Никола Цолов написа история във Формула 1! Българският лъв 12-и

30 Октомври, 2026 21:49 1 779 10

  • никола цолов-
  • формула 1-
  • гран при на мексико-
  • рейсинг булс-
  • български лъв-
  • дебют във формула 1-
  • формула 2-
  • шарл леклер-
  • ферари-
  • арвид линдблад-
  • мерцедес-
  • кими антонели-
  • люис хамилтън-
  • макс верстапен-
  • оскар пиастри-
  • сезон 2026

19-годишният българин завърши с общо 29 обиколки

Никола Цолов написа история във Формула 1! Българският лъв 12-и - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов записа историческа страница в българския автомобилен спорт, след като стана първият роден пилот, участвал в официална сесия от Формула 1. 19-годишният талант получи възможност да управлява болида VCARB 03 на Рейсинг Булс в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико Сити и се представи впечатляващо, финиширайки на 12-о място.

Българският лъв записа най-добра обиколка за 1:19.604 минута, като постигна резултата при третия си бърз тур с меките гуми на Пирели. Така той остана само на 0.126 секунди от съотборника си Арвид Линдблад, който се нареди десети.

Цолов започна сесията със средно твърдия тип гуми, като направи две серии от обиколки и постепенно подобряваше представянето си. В отделни моменти българинът дори се изкачи до първите шест позиции, показвайки бърза адаптация към автомобила и особеностите на пистата „Ерманос Родригес“.

Единственият по-сериозен инцидент в неговото представяне дойде по време на втората серия. При спирането за първия завой Цолов блокира предната лява гума. В разговор с инженерите си той обясни, че дъното на болида е докоснало асфалта в началото на спирачната зона, което е довело до моментно повдигане и блокиране на колелото.

След това българският пилот премина към меките гуми и именно с тях записа най-силното си време. Той направи три бързи обиколки, между които остави паузи за охлаждане на автомобила, и затвърди доброто впечатление от дебютната си сесия.

В последната част на тренировката Цолов изпита физически дискомфорт заради схващане на крака и трябваше временно да се прибере в бокса. След кратка почивка обаче успя отново да излезе на пистата и да натрупа още обиколки преди края на заниманието.

В крайна сметка 19-годишният българин завърши с общо 29 обиколки и 12-о време – повече от достойно представяне при първото му официално участие във Формула 1.

Най-бърз в тренировката бе Шарл Леклер с Ферари, който спря хронометрите на 1:18.128 минута. Андреа Кими Антонели с Мерцедес зае второто място, на 0.659 секунди от лидера, а третата позиция бе за Фредерик Вести. Той замени Джордж Ръсел в единия болид на германския тим.

Люис Хамилтън се нареди четвърти, а след него остана Аюму Иваса, който седна зад волана на автомобила на Макс Верстапен. Топ 10 допълниха още Пиер Гасли, Фернандо Алонсо, Оскар Пиастри, Оливър Беарман и Арвид Линдблад.

В първата свободна тренировка в Мексико участие получиха общо десет млади пилоти. Ферари бе единственият отбор, който заложи на двамата си титулярни състезатели.

Силното представяне на Никола Цолов привлече вниманието и на официалния сайт на Формула 1. Оттам отбелязаха, че темпото на българина е било близко до това на съотборника му Линдблад. В публикацията бе припомнено и че Рейсинг Булс все още не е обявил състава си за сезон 2027, като добрите резултати на Цолов във Формула 2 го поставят сред младите пилоти, заслужаващи внимание.

Програмата на Гран при на Мексико Сити, 19-и кръг от сезон 2026, продължава с втората свободна тренировка, която започва в 00:00 часа българско време. Тогава на пистата ще се завърнат всички 22-ма титулярни пилоти.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цар Воланов

    8 3 Отговор
    Крайно време е и Ние да имаме Участник във Ф1 !

    Коментиран от #3

    21:57 30.10.2026

  • 2 Онзи

    5 0 Отговор
    Дано не подлъжат само момчето и да убият ентусиазма му

    22:09 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пецата

    0 16 Отговор
    Кво ме занимавате с некъф джигит разбираш ли пиа си ракиата и вобще не ме е еня 🤣

    22:15 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кибика

    0 8 Отговор
    Далеч, далеч е от Хамилтън, Алонсо, Иваса или дори Пиастри. За Макс Верстапен да не говорим. Дори да влезе по случайност, не го виждам в първите 10

    Коментиран от #7, #8, #9

    22:35 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пилот

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кибика":

    Абе Никола е доста по-добър от Даниил Квят или Никита Мазепин.

    22:57 30.10.2026

  • 9 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кибика":

    Верстапен - 11ти, Алонсо 19ти. Първа квалификация. И то вече във Ф1, не новаци от Ф2 при първи допир. Тъй само за статистиката ти, пишман статистиката.

    23:00 30.10.2026

  • 10 665

    2 0 Отговор
    Най силното на Цолов е , че успехите му са без никаква държавна помощ, без народни пари ! Няма министерства, няма федерации дудндуркащи "надежди". Само семейство и спонсори. Да е живо и здраво момчето и да ни радва с успехи !

    23:07 30.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове