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Официално: Локомотив София обяви раздялата с Любослав Пенев

Официално: Локомотив София обяви раздялата с Любослав Пенев

30 Октомври, 2026 17:45 741 2

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  • любослав пенев-
  • треньор

От клуба излязоха със съобщение

Официално: Локомотив София обяви раздялата с Любослав Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След проведени разговори между ръководството на Локомотив София и треньорския щаб е взето решение двете страни да се разделят по взаимно съгласие.

В днешния двубой срещу „Ботев“ (Пловдив) отборът ще бъде воден от помощниците на Любослав Пенев, след което ангажиментите на целия треньорския щаб към клуба ще приключат.

"Ръководството на „Локомотив“ благодари на Любослав Пенев и щаба му за професионализма и им пожелава много здраве и успехи в бъдеще!", се казва в обръщение от клуба.


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