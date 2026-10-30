Балкан не остави шансове на ЦСКА и триумфира в Ботевград

Баскетболистите на Балкан (Ботевград) записаха своята четвърта поредна победа в редовния сезон на Националната баскетболна лига (НБЛ), след като надиграха категорично гостуващия състав на ЦСКА с убедителното 94:65 (35:14, 17:19, 21:20, 21:12) в среща от четвъртия кръг на надпреварата.

Двубоят в столичната зала „Арена Ботевград“ премина под пълната диктовка на домакините, които демонстрираха шампионско самочувствие и висока ефективност в нападение още от първите секунди на мача.

Възпитаниците на треньорския щаб на Балкан започнаха двубоя с невероятен заряд и нанесоха тежък удар върху младия състав на "червените" още в откриващите десет минути. Домакините излязоха с агресивна защита и светкавични контраатаки, които напълно объркаха плановете на столичани.

След силна серия в атака, резултатът след първата четвърт бе красноречив – 35:14 в полза на ботевградчани, което осигури комфортна преднина от 21 точки аванс и предопредели по-нататъшния ход на срещата.

Във втората и третата четвърт младият отбор на ЦСКА показа характер и опита да се върне в мача. В средата на третата част „армейците“ мобилизираха силите си и успяха да стопят пасива си до само девет точки (57:48), вдъхвайки надежда за интригуващ обрат. Това обаче се оказа и най-силният момент за гостите в мача. Опитите им бяха бързо пресечени от опита и дългогодишната класа на шампионите, които не позволиха разликата да падне под едноцифрените граници за дълго.

В заключителната четвърт домакините отново вдигнаха оборотите, затвориха пространствата в защитна линия и с поредица от успешни стрелби оформиха крайното 94:65.

За Балкан (Ботевград) над всички в мача бе Александър Стоименов, който изигра перфектен двубой и се отчете с най-много точки за своя тим – 19. Стабилното му представяне бе подкрепено от Гаел Бония, който добави 14 точки, а завърналият се след контузия Джаванте МакКой допринесе с ценни 12 точки към общия актив на шампионите.

За ЦСКА, въпреки тежкото поражение, младите състезатели на "армейците" се опитаха да се противопоставят достойно. Мартин Русев изигра силен мач и бе най-резултатен за гостите с 22 точки. Центърът Нана Антуи-Боасиако се отличи с хубав дабъл-дабъл от 14 точки и 10 борби, борейки се мъжки под двата корта.

С този успех Балкан продължава възходящата си линия в шампионата, утвърждавайки се сред водещите сили в Първата лига на българския баскетбол, докато младият тим на ЦСКА продължава да трупа така необходимия опит в елита.