Рафиня изравни Левандовски и изпревари Неймар в голмайсторската история на Барселона

Капитанът на Барселона Рафиня продължава да записва името си сред най-резултатните футболисти в историята на каталунския клуб в Шампионската лига. Бразилецът се изкачи до третата позиция във вечната голмайсторска класация на „блаугранас“ в турнира, след като отбеляза два гола при победата с 3:0 над Астън Вила.

С новите си попадения Рафиня вече има общо 23 гола за Барселона в най-престижната европейска клубна надпревара. Същия актив притежава и полският нападател Роберт Левандовски.

Дубълът срещу английския тим позволи на бразилеца да изпревари Неймар във вътрешната класация на клуба. Пред Рафиня и Левандовски остават единствено Луис Суарес и Ривалдо, които са с по 25 попадения, както и недостижимият на този етап лидер Лионел Меси със 120 гола.

Успехът срещу Астън Вила донесе на капитана на каталунците и още едно значимо постижение. Рафиня вече има 94 попадения във всички турнири с екипа на Барселона, с което изравни резултата на своя футболен идол Роналдиньо.