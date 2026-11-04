Кристиан Киву: Интер беше най-добрата версия на себе си

Интер отговори по най-добрия начин на загубата от Милан и спечели с 3:0 гостуването си на Фейенорд в Шампионската лига. След двубоя старши треньорът Кристиан Киву определи представянето на отбора като „най-добрата версия на себе си“.

Победата дойде само дни след поражението с 1:3 от Милан в Дерби дела Мадонина. Интер обаче контролираше срещата в Ротердам срещу Фейенорд, който преди това беше победил Комо с 3:2 и разполагаше с впечатляващ домакински баланс.

„Имаме определени ценности, разбираме определени неща и ги прилагаме на терена“, каза Киву пред Sky Sport Italia след мача.

Треньорът подчерта, че силното представяне е било резултат от организацията и интензивността в играта.

„Опитахме се да бъдем най-добрата версия на себе си. Сега това проработи с организация, интензивност и всичко необходимо за силно представяне на стадион, на който не е лесно да се играе“, заяви Киву.

Румънецът обясни, че анализът преди срещата е бил насочен към поправяне на грешките и надграждане на силните страни на отбора. По думите му в Интер постоянно обсъждат изиграните мачове, независимо дали резултатът е бил положителен или отрицателен.

„Понякога се получава по-добре от други, може би разбираме какво не върви толкова добре“, каза треньорът.

Успехът над Фейенорд е вторият за Интер в Шампионската лига през сезона и увеличи актива на тима на 6 точки. Италианският клуб заема 14-о място в класирането.