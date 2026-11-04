Ямал подобри рекорд на Мбапе при убедителния успех на Барселона над Астън Вила

Барселона записа категорична победа с 3:0 срещу Астън Вила в двубой от Шампионската лига. Каталунците наложиха волята си над английския съперник, а дори присъствието на принц Уилям на трибуните не помогна на гостите да избегнат поражението.

Ламин Ямал даде преднина на домакините още в 7-ата минута, а след почивката Рафиня пое инициативата и с две попадения оформи крайния резултат. Така бразилецът имаше основен принос за убедителния триумф на каталунския гранд.

Освен с успеха, срещата ще се запомни и с новото постижение на Ямал. С попадението си младият испанец вече има 14 гола в Шампионската лига, отбелязани преди да навърши 20 години. По този начин той подобри досегашния рекорд на Килиан Мбапе.