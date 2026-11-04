Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ямал подобри рекорд на Мбапе при убедителния успех на Барселона над Астън Вила

Ямал подобри рекорд на Мбапе при убедителния успех на Барселона над Астън Вила

4 Ноември, 2026 14:39 702 1

  • барселона-
  • астън вила-
  • ламин ямал-
  • рафиня-
  • килиан мбапе-
  • шампионска лига-
  • рекорд-
  • футбол-
  • принц уилям-
  • европейски футбол

Младият испанец вече има 14 гола в Шампионската лига, отбелязани преди да навърши 20 години

Ямал подобри рекорд на Мбапе при убедителния успех на Барселона над Астън Вила - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона записа категорична победа с 3:0 срещу Астън Вила в двубой от Шампионската лига. Каталунците наложиха волята си над английския съперник, а дори присъствието на принц Уилям на трибуните не помогна на гостите да избегнат поражението.

Ламин Ямал даде преднина на домакините още в 7-ата минута, а след почивката Рафиня пое инициативата и с две попадения оформи крайния резултат. Така бразилецът имаше основен принос за убедителния триумф на каталунския гранд.

Освен с успеха, срещата ще се запомни и с новото постижение на Ямал. С попадението си младият испанец вече има 14 гола в Шампионската лига, отбелязани преди да навърши 20 години. По този начин той подобри досегашния рекорд на Килиан Мбапе.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Балеринчо

    0 1 Отговор
    тоя е любимец на съдиите, стойте мирно! дане вземе да падне ..........

    15:22 04.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове