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Фенербахче обърна Ливърпул за първа победа в Шампионската лига

Фенербахче обърна Ливърпул за първа победа в Шампионската лига

4 Ноември, 2026 21:59 522 1

  • фенербахче-
  • ливерпул-
  • шампионска лига-
  • дирк каут-
  • александър исак

Турският тим спечели с 3:2 след голове в 73-ата и 79-ата минута. Ливърпул изпусна преднина и записа първа загуба като гост през сезона

Фенербахче обърна Ливърпул за първа победа в Шампионската лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фенербахче победи Ливърпул с 3:2 в Истанбул и записа първия си успех в основната фаза на Шампионската лига през сезона. Турският тим на Дирк Каут изоставаше на два пъти, но стигна до пълен обрат с голове на Арчи Браун и Ведат Мурики в рамките на шест минути.

Двубоят на стадион „Шюкрю Сараджоглу“ беше от четвъртия кръг на турнира. Ливърпул поведе в 25-ата минута, когато Трей Ниони се възползва от рикошет след центриране на Доминик Собослай и реализира от воле. За 19-годишния халф това беше първи гол за представителния тим на английския клуб.

Фенербахче изравни само четири минути по-късно. Мейсън Грийнууд изпълни пряк свободен удар, топката рикошира в стената и заблуди Алисон Бекер. Преди почивката домакините имаха още възможности, а Ирфан Джан Кахведжъ уцели напречната греда.

След паузата двата отбора продължиха да създават положения. В 66-ата минута треньорът на Ливърпул Андони Ираола извърши тройна смяна, а включването на Коди Гакпо и Александър Исак даде резултат почти веднага. Гакпо центрира отляво, а Исак с глава реализира за 2:1 в 69-ата минута.

Преднината на гостите обаче се задържа само четири минути. При центриране на Н'Голо Канте Коди Гакпо попречи на Алисон да излезе и да улови топката, която стигна до непокрития Арчи Браун. Защитникът вкара отблизо за 2:2.

В 79-ата минута Фенербахче стигна до победния гол. Браун отново се оказа в основата на атаката и центрира към Ведат Мурики, който беше оставен непокрит в наказателното поле и с глава оформи крайния резултат.

Фенербахче събра 5 точки и се изкачи до 19-ото място в класирането. Ливърпул остана пети с 9 точки, след като допусна първата си загуба в турнира и второ поредно поражение след 0:1 от Арсенал. Английският тим е получил гол във всеки от четирите си мача в Шампионската лига.

Следващите мачове на двата отбора в турнира са на 25 ноември. Ливърпул ще гостува на Брюж, а Фенербахче ще играе като гост на Шахтьор Донецк.


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