Арсенал и Манчестър Сити завършиха с равенства, а Астън Вила допусна поражение в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Арсенал направи 1:1 с Борусия Дортмунд, Сити завърши 2:2 с Наполи, а Вила загуби с 0:1 от Галатасарай.

Артета: Представянето беше отлично, но не бяхме достатъчно прецизни

Арсенал поведе срещу Борусия Дортмунд в 10-ата минута чрез Виктор Йокереш, но Максимилиан Байер изравни в 55-ата. Лондончани имаха продължителен натиск и създадоха редица положения, но не успяха да стигнат до втори гол.

„Това беше отлично представяне срещу много силен отбор“, заяви Микел Артета след мача. Мениджърът на Арсенал добави, че тимът е трябвало да бъде по-спокоен при последното подаване и завършващия удар. Според Sky Sports Артета е останал доволен от контрола, връзките между играчите и начина, по който отборът е наложил своя ритъм.

Арсенал има 11 точки след пет срещи. В следващия си мач от турнира тимът ще приеме Реал Мадрид на 9 декември.

Мареска прие точката, но посочи проблемите в защита

Манчестър Сити два пъти изоставаше срещу Наполи. Расмус Хойлунд откри за гостите в 55-ата минута, Айюб Буади изравни в 67-ата, Ноа Ланг отново даде преднина на италианския тим в 76-ата, а Раян Шерки оформи крайното 2:2 в 86-ата минута.

„Когато не можеш да спечелиш, е важно да не загубиш. Взимаме точката и продължаваме“, каза Енцо Мареска. Треньорът на Сити посочи, че неговият отбор е допуснал два гола от малкото положения, които е позволил, и че Наполи е бил по-клиничен в тези ситуации. Манчестър Сити е с 10 точки след пет мача.

Следващият двубой на английския шампион в Шампионската лига е гостуване на Барселона на 8 декември.

Емери: Заслужавахме поне равенство

Астън Вила загуби с 0:1 от Галатасарай в Истанбул. Дениз Гюл отбеляза единствения гол в 79-ата минута след изпълнение на корнер. Вила не отправи нито един точен удар към вратата на домакините.

„Според мен заслужавахме поне равенство, защото се борихме добре“, заяви Унай Емери. Испанецът похвали първото полувреме на своя отбор, но призна, че след почивката Галатасарай е увеличил натиска, а Вила не е била достатъчно опасна в атака. Емери определи атмосферата, терена и интензитета на домакините като фактори, които са направили мача труден.

Астън Вила остава с девет точки след пет срещи. Тимът ще приеме Пари Сен Жермен на 8 декември, а преди това ще гостува на Ипсуич във Висшата лига на 28 ноември.

Източници: skysports.com