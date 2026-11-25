Жозе Моуриньо призна, че е допуснал грешка, като е смятал, че Реал Мадрид може да победи ПСВ Айндховен без Джуд Белингам. Английският полузащитник влезе на почивката, вкара втория гол за домакините и помогна за обрата при убедителния успех с 5:1 в петия кръг на Шампионската лига.

„Може би сгреших, че мога да спечеля без него“, заяви Моуриньо след двубоя. Той обясни, че е искал да предпази Белингам заради натрупаната умора, но присъствието му на резервната скамейка се е оказало решаващо.

ПСВ поведе с гол от дузпа на Иван Перишич, а Реал Мадрид изигра трудно първо полувреме. След почивката Федерико Валверде изравни, Белингам вкара за 2:1, а Килиан Мбапе добави два гола. Винисиус Жуниор оформи крайния резултат. Реал Мадрид събра 15 точки в основната фаза на турнира.

„Съблекалнята е като Лас Вегас“

Моуриньо не разкри в подробности какво е казал на играчите в паузата. „Съблекалнята е като Лас Вегас. Каквото се случва там, остава там“, заяви португалецът.

Той все пак обясни, че е прегледал с анализаторите три конкретни кадъра от първата част. Един от тях е бил свързан с поведението на отбора в защита, а два са показвали грешки в нападение. Според Моуриньо визуалният анализ е помогнал на футболистите по-ясно да разберат какво не работи.

„През второто полувреме имахме пълен контрол, а когато играчите в предни позиции се събудят и започнат да играят с удоволствие, може да се случи точно това“, каза треньорът.

Висока преса и ключова роля на Белингам

Моуриньо посочи, че промяната не се дължи единствено на смените в защитата. Според него включването на Бернардо и Арда в средата на терена е дало на Реал Мадрид различна динамика. Отборът е започнал да пресира по-високо, а ПСВ е загубил възможността да разиграва спокойно през центъра.

Треньорът определи Белингам като „изключителен футболист“ и „най-добрия полузащитник в света“. Той подчерта, че англичанинът е променил хода на срещата не само с гола си, но и с енергията и лидерството си.

Въпреки разгромната победа Моуриньо заяви, че Реал Мадрид има още много работа. По думите му слабите начални минути са проблем, който трябва да бъде решен, тъй като подобен подход носи риск срещу по-ефективни съперници.

Източници: realmadrid.com, uefa.com, en.as.com