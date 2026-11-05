Халанд донесе победа на Манчестър Сити срещу Лайпциг

Ерлинг Холанд донесе победата на Манчестър Сити с 3:2 срещу РБ Лайпциг в зрелищен мач от Шампионската лига. Нападателят се разписа 12 минути преди края, след като засече ниско подаване на Елиът Андерсън.

Попадението беше 13-о за Холанд в девет мача срещу германския тим. Това е съперникът, срещу когото норвежкият нападател е вкарвал най-много голове в кариерата си. Успехът върна Манчестър Сити към победите след поражението от Брайтън в събота.

Лайпциг започна по-активно и стигна до опасни положения чрез Кристоф Баумгартнер и Антонио Нуса. Въпреки това английският шампион поведе през първото полувреме, след като Кастело Лукеба си отбеляза автогол. В началото на втората част Джанлуиджи Донарума спаси удар на Баумгартнер, но секунди по-късно Ридле Баку изравни. Десният защитник стреля от малък ъгъл, вместо да подава ниско към наказателното поле, и изненада вратаря на Манчестър Сити.

Гостите отново поведоха, когато Енцо Фернандес засече с глава центриране на Илимaн Ндиайе. Лайпциг обаче отговори само три минути по-късно. Нуса получи топката в наказателното поле и отправи нисък удар към долния десен ъгъл за 2:2. След второто изравняване Манчестър Сити увеличи натиска, а включването на Жереми Доку даде допълнителна острота на атаките. Андерсън намери Холанд близо до вратата и нападателят не пропусна да завърши атаката.

До края и двата отбора имаха възможности да променят резултата. Давид Раум от Лайпциг и Раян Шерки от Манчестър Сити удариха гредите в напрегнатите последни минути, но Холанд запази преднината на английския тим.