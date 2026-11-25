Спортинг Лисабон посреща Манчестър Юнайтед в един от водещите мачове от петия кръг на фазата на лигата в Шампионската лига. Срещата на стадион „Жозе Алваладе“ започва в 22:00 часа българско време, а английският тим ще търси реакция след тежкото поражение с 0:4 от Ливърпул във Висшата лига.

Двубоят е първи за Манчестър Юнайтед в Шампионската лига под ръководството на Маурисио Почетино. Аржентинецът започна престоя си начело с неуспех на „Анфийлд“, като отборът му игра с човек по-малко още от осмата минута. След мача Почетино заяви, че футболистите трябва да запазят главите си изправени и да продължат работа.

Португалският състав има три победи и една загуба в първите си четири мача от турнира. В предишния кръг Спортинг спечели с 1:0 срещу Шахтьор Донецк, а шест от последните му осем домакинства в Шампионската лига завършиха с победа.

Отборът от Лисабон е отбелязал гол в последните си 22 мача от груповата фаза или фазата на лигата. Това е най-дългата подобна серия за португалски клуб в турнира. УЕФА отбелязва също, че Спортинг е спечелил три от четирите си срещи в тазгодишната фаза на лигата.

Манчестър Юнайтед спечели последния си мач в Европа с 3:2 срещу Рома, след като изоставаше с 0:2 на „Олд Трафорд“. Преди това обаче английският тим загуби с 0:2 от Атлетико Мадрид и с 1:4 от Комо. Победата над Рома е едва третата за Юнайтед в последните му 13 мача в Шампионската лига, показва статистиката на УЕФА.

Срещата има допълнителен сюжет за капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш. Португалецът игра за Спортинг, преди да премине на „Олд Трафорд“ през 2020 г., а сега ще се изправи срещу бившия си клуб в момент, в който английският отбор се нуждае от резултат.

Манчестър Юнайтед се завърна в Шампионската лига след отсъствие от три сезона. Тимът спечели и двата си домакински мача в турнира, но не успя да вземе точка при гостуванията си. Спортинг пък ще разчита на домакинската си форма и на серията си от резултатни мачове.

В сряда ще се изиграят още осем мача. В 19:45 часа са двубоите Сабах – Барселона и Славия Прага – Виляреал. От 22:00 часа започват Атлетико Мадрид – Викинг, Лил – Байерн Мюнхен, Интер – Щутгарт, Брюж – Ливърпул, Пари Сен Жермен – Рома и Шахтьор Донецк – Фенербахче.