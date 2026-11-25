Стефано Сенси привлече вниманието на УЕФА с технично изпълнение в мача на ЦСКА срещу Монако от Лигата на конференциите. Официалният профил на турнира публикува видео от двубоя в социалната мрежа X, а към кадрите добави коментара: „Това обръщане на Сенси!“.

Епизодът е от домакинската среща на „червените“ срещу френския тим, играна на 15 октомври в София. Монако спечели с 2:1, но едно от индивидуалните изпълнения на италианския полузащитник попадна във фокуса на европейската футболна централа.

В конкретната ситуация 31-годишният Сенси използва контрол върху топката и рязко обръщане, за да се освободи от Такуми Минамино. Японският национал е сред основните футболисти на Монако, а отиграването остави съперника му без възможност да реагира.

Сенси започна като титуляр за ЦСКА в двубоя. В състава на Монако също беше Минамино, който започна срещата от първата минута. Италианецът имаше и пряко участие в атаките на домакините, като изпълни корнер, след който Жоел Цварц отбеляза единствения гол за българския отбор.

ЦСКА продължава участието си в основната фаза на Лигата на конференциите с домакинство на Трабзонспор. Срещата е насрочена за 26 ноември от 22:00 часа българско време. След първите три мача „червените“ имат равенство с Нордселанд и загуби от Монако и Панатинайкос.