Европа трябва да поеме по-голяма част от финансовата и военната подкрепа за Украйна, след като администрацията на Доналд Тръмп промени курса си спрямо Киев. Такава е тезата в анализ на Foreign Policy, публикуван в навечерието на решаваща среща на Европейския съвет.

Лидерите на държавите от Европейския съюз ще заседават на 26 и 27 ноември. Основната тема, свързана с Украйна, е предложението за допълнителен заем от 45 милиарда евро. Средствата са предназначени да помогнат на Киев да покрие бюджетните и отбранителните си нужди през следващата година, докато страната продължава да е подложена на ракетни и дронови атаки.

Европейската комисия вече предложи нов заем до 45 милиарда евро за финансиране на Украйна през 2027 г. Специалното заседание на Европейския съвет трябва да обсъди както тази подкрепа, така и следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Четири държави не са готови да поемат нов дълг

Според Foreign Policy решението все още не е гарантирано. Унгария, Словакия, България и Чехия се колебаят дали да се присъединят към нов общоевропейски дълг в подкрепа на Украйна. В публикацията се посочва, че тези държави не желаят да поемат допълнителни финансови ангажименти за страна, към която имат резерви.

Очакванията на цитирани от изданието наблюдатели са, че Европейският съюз може да постигне одобрение за заема до края на седмицата. Той би се добавил към вече договорен пакет от 90 милиарда евро за Украйна. Европейски институции определят новото финансиране като част от усилията за покриване на нуждите на Киев през 2027 г.

Критики към политиката на Вашингтон

Foreign Policy твърди, че още от началото на втория мандат на Тръмп американската администрация демонстрира все по-остра позиция спрямо Киев. Като примери са посочени натискът Украйна да прекрати ударите с голям обсег срещу руски петролни рафинерии, облекчаването на санкции срещу Москва и отмяната на ограниченията върху износа на руско дизелово гориво.

„Те помагат на руския президент Владимир Путин да прави това“, заявява бившият посланик на САЩ в Украйна Джон Хърбст.

По думите на Хърбст действията на екипа на Тръмп улесняват опитите на Путин да подкопава НАТО. Бившият дипломат определя споразумението за дизела като най-продължителния и последователен опит на американската администрация да повлияе върху развитието на войната.

На този фон според анализа Европа е изправена пред задачата едновременно да поддържа украинския бюджет и да компенсира недостига във военната помощ. Следващият ключов момент е заседанието на Европейския съвет, на което ще стане ясно дали предложението за новите 45 милиарда евро ще получи необходимата политическа подкрепа.

Източници: focus-news.net, foreignpolicy.com, apnews.com