Ерлинг Холанд призова Манчестър Сити да се прегрупира и да покаже изключително представяне срещу Арсенал. Нападателят направи изявлението след равенството 2:2 с Наполи в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига, игран на стадион „Етихад“.

„Представянето ни не беше достатъчно добро и позволихме на съперника твърде лесно да стига до вратата ни. Не успяхме да контролираме мача или да наложим атакуващия си стил така, както искахме“, заяви Холанд пред TNT Sports.

Норвежкият нападател каза, че в последните минути футболистите са опитали да окажат натиск, за да стигнат до победен гол, но не са успели. Той определи колебанията след липса на победи като естествена част от футбола, но призова съотборниците си да не задълбочават прекомерно съмненията.

„Разполагаме с много класа и всичко зависи от това всеки играч да разкрие потенциала си на терена. Трябва да се прегрупираме, да запазим позитивна нагласа, да влизаме в мачовете с повече енергия и да се стараем да дадем най-доброто от себе си“, каза нападателят.

Холанд коментира и въпроса дали получава достатъчно възможности за гол. „Смятам, че имам повече от достатъчно възможности да бележа голове“, заяви той.

Следващото сериозно изпитание пред Манчестър Сити е гостуване на Арсенал. Холанд определи съперника като действащ шампион и двубоя като „най-тежкия мач за сезона“.

„Нуждаем се от изключително представяне от всеки един играч – без изключение“, заяви Ерлинг Холанд.

Нападателят не посочи конкретни промени в състава или тактиката, но очерта необходимостта от по-висока интензивност и по-добър контрол върху мача.