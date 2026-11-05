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Андони Ираола след загубата в Турция: Статичните положения бяха "ахилесовата ни пета"

Андони Ираола след загубата в Турция: Статичните положения бяха "ахилесовата ни пета"

5 Ноември, 2026 07:43 523 0

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Ливърпул допусна поражение с 2:3 от Фенербахче

Андони Ираола след загубата в Турция: Статичните положения бяха "ахилесовата ни пета" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул допусна драматично и болезнено поражение при гостуването си на Фенербахче с 2:3 в среща от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Английският тим на два пъти повеждаше в резултата, но не успя да задържи преднината си срещу турския гранд.

Мениджърът Андони Ираола даде подробен анализ след края на двубоя, акцентиращ върху допуснатите грешки в защитната фаза и специфичната обстановка на стадиона.

Основната причина за загубата според Ираола се крие в слабото представяне при обезвреждането на статичните положения на съперника:

„Основната причина за загубата е, че допуснахме три гола от статични положения. Това е елемент, с който се справяхме много успешно в първенството до днешния ден. Бяхме наясно, че това е сред силните страни на Фенербахче, но въпреки това инкасирахме попадения след пряк свободен удар, корнер и дори след дълъг тъч в края.“

Специалистът призна разочарованието си, тъй като отборът му на два пъти е излизал напред в резултата и е имал добри периоди на контрол върху мача. При първия гол стената не е била позиционирана правилно, вторият е дошъл след рикошет и нарушена комуникация в условията на оглушителен шум на трибуните, а при третия Мурики е спечелил въздушното единоборство срещу трима защитници.

Ираола коментира и решението си за промени в състава, защищавайки необходимостта от ротации в сгъстения календар:

„Решихме да заложим на Виктор Муньос и Рио Нгумоха, защото бяха по-свежи. Преценихме също, че за Алекс Исак е най-добре да изиграе около 30 минути... Това не е изключение за днешния мач. Правим ротации през целия сезон, особено когато играем междинни срещи.“

Въпреки създадените ситуации и силните моменти с топка в крака, Ливърпул не успя да измъкне нищо от това тежко гостуване в Турция, оставайки с празни ръце след грешки в критични моменти на срещата.


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