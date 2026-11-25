Матю Рийс е бил близо до ролята на Джеймс Бонд, но една импровизирана шега по време на срещата с продуцентите се превърнала в най-неловкия момент от прослушването му. Актьорът разказа, че е предложил агент 007 да ходи с накуцване и да носи превръзка на окото. Ролята в крайна сметка е дадена на Даниел Крейг.

Рийс е бил сред кандидатите за образа в началото на 2000-те, след оттеглянето на Пиърс Броснан. Той е поканен в офисите на семейство Броколи в Лондон – продуцентите, които от десетилетия стоят зад филмите за Джеймс Бонд. По думите му атмосферата била изключително напрегната: представителите на екипа седели зад маса, а зад тях се виждал лондонски парк.

Въпросът, който го извадил от равновесие

На кандидатите било казано да носят тъмен костюм и да прочетат „Казино Роял“ – романа на Иън Флеминг, върху който по-късно е създаден филмът от 2006 г. Срещата вървяла нормално, докато Рийс не получил въпроса какво би направил по различен начин с героя.

„Като ужасна шега казах: „Накуцване“, спомни си актьорът в подкаста на Конан О'Брайън, цитиран от The Independent. Когато никой не реагирал, той решил да продължи: „Превръзка на окото?“

„Стана много тихо и след това просто се разпаднах“, разказва Рийс. По-късно той описва случката с типично самоиронично обобщение: „Не играя Бонд и никога не съм го играл.“

Ролята, която промени кариерата на Крейг

Даниел Крейг получава ролята и прави дебюта си като 007 в „Казино Роял“ през 2006 г. Следват „Спектър на утехата“, „007 Координати: Скайфол“, „Спектър“ и „Смъртта може да почака“. Крейг приключва 15-годишното си участие във франчайза през 2021 г.

За Рийс неуспешното прослушване не се оказва край на кариерата му. Той става широко разпознаваем като съветския разузнавач Филип Дженингс в сериала „Американците“, в който играе заедно с Кери Ръсел. Ролята му носи награда „Еми“ през 2018 г.

Историята за прослушването показва и колко малка може да се окаже границата между уверената импровизация и грешния момент за шега. В случая на Матю Рийс тази граница минава през един накуцващ, едноок Джеймс Бонд – образ, който никога не стига до екрана.

Източници: the-independent.com, independent.co.uk, ladbible.com