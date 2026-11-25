Музеят на Лондон отваря врати на ново място след 10 години ремонт и подготовка. От събота посетителите ще могат безплатно да разгледат експозиция, която проследява историята на британската столица през вековете.

От древноримски находки до роклята на кралица Виктория

Сред експонатите са древноримски находки, рокля на кралица Виктория и дървена тоалетна от XVIII век. Колекцията събира предмети от различни периоди и показва промените в живота на Лондон чрез вещи, свързани с ежедневието, културата и обществения живот.

В музея е представена и творба на Банкси – един от най-разпознаваемите представители на съвременното улично изкуство. Присъствието му поставя модерния Лондон редом до артефакти от далечни исторически епохи.

Прозорец към влаковете под сградата

Една от необичайните атракции е шестметров прозорец, през който посетителите могат да наблюдават преминаващите влакове под музея. Така изложбеното пространство свързва историята на града с неговия съвременен ритъм и транспортна инфраструктура.

След отварянето достъпът до музея ще бъде безплатен, а експозицията ще предлага едновременно исторически находки, кралски предмети и произведения на съвременни автори.

Източници: nova.bg