Сираков след победата: Футболът няма смисъл без мечти

„Футболът няма смисъл, ако не можеш да мечтаеш“, заяви почетният президент на Левски Наско Сираков след победата с 1:0 над Ягелония в основната фаза на Лига Европа. Успехът изкачи „сините“ до десето място в класирането и ги доближи до елиминационната фаза на турнира.

Единственият гол в срещата отбеляза Стивън Стоянчов в края на двубоя. Сираков изрази задоволство от представянето на отбора и благодари на привържениците за подкрепата.

„Щастлив съм за всички привърженици. Отборът им донесе много радостни моменти и се надявам да продължаваме по този начин“, заяви Сираков.

Той подчерта, че в европейските турнири няма лесни мачове, но според него Левски има основание да гледа към следващата фаза.

„Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме. Реално е да играем в елиминациите, може и една точка още да ни стигне“, каза почетният президент.

Сираков насочи вниманието към следващия мач на Левски – дербито с ЦСКА в неделя. По думите му двубоят с Ягелония е бил важен и като подготовка за предстоящата среща.

„Този мач беше подготовка за предстоящия с ЦСКА и тогава трябва също да отговорим на тяхната агресия“, заяви Сираков.

Изпълнителният директор Даниел Боримиров посвети успеха на привържениците. Той отбеляза, че подкрепата от трибуните е помогнала на отбора да преодолее трудното начало на срещата.

„Тази победа е за нашата прекрасна публика, която бе от първите минути зад нас и даде криле на отбора“, каза Боримиров.