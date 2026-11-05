Стоянчов след гола: Чувството е невероятно!

Стивън Стоянчов донесе победата на Левски с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. 19-годишният нападател се разписа в 83-ата минута и осигури втори пореден успех за българския тим в основната фаза на турнира.

Стоянчов влезе като резерва, а решаващото попадение падна след корнер, изпълнен от Давид Кусо. Нападателят се извиси над полската защита и с глава изпрати топката във вратата на Ягелония.

След последния съдийски сигнал юношата на Левски благодари на привържениците за подкрепата.

„Искам да благодаря на феновете за невероятната подкрепа. Чувството е невероятно! Не мога да го опиша с една дума. Това е една много приятна изненада за мен“, заяви Стоянчов. Нападателят коментира и конкуренцията за титулярно място в състава на Левски. Той заяви, че продължава да работи в тренировките и е готов да се възползва от възможностите, които получава.

„Конкуренцията е убийствена. Аз тренирам на 100% и когато имам шанс, ще го използвам“, каза Стоянчов.

Победата над Ягелония увеличи актива на Левски до седем точки в основната фаза на Лига Европа. Тимът на Хулио Веласкес записа успеха преди важния мач с ЦСКА от българското първенство.

Дербито е насрочено за неделя, 8 ноември, от 17:00 часа. Стоянчов очаква труден двубой, но заяви, че Левски ще излезе с намерение да спечели.

„Очаква ни тежък мач срещу ЦСКА. Излизаме концентрирани и се надявам да се поздравим с победа“, добави нападателят.