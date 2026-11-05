The Times: Победата на демократите променя сметките на Путин

Победата на демократите на междинните избори в САЩ променя политическата среда около войната в Украйна и поставя под въпрос доколко Доналд Тръмп ще може да следва едностранен курс към Москва. Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената, а републиканските загуби се простират и в щати, считани доскоро за сигурни за партията на президента.

Резултатът е тежък удар за Тръмп, който превърна кампанията в своеобразен референдум за втория си мандат. Президентът многократно призова избирателите да гласуват така, сякаш името му е в бюлетината. След вота той заяви, че не смята резултата за удар по себе си и написа, че ако е бил кандидат, републиканците са щели да спечелят „с огромна преднина“.

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Какво означава резултатът за Украйна

Новото съотношение на силите дава на демократите възможност да блокират или променят част от решенията на Белия дом чрез бюджета, санкциите и парламентарния надзор. Подкрепата за Киев може отново да стане централна тема в Конгреса, особено ако администрацията се опита да намали американското участие или да приеме споразумение, което украинското правителство смята за неизгодно.

Това обаче не означава автоматично възстановяване на военната помощ за Украйна. Президентът запазва водещата роля във външната политика и командването на въоръжените сили, а Конгресът не може сам да наложи на Белия дом конкретна дипломатическа стратегия. Законодателите могат да осигурят средства, да приемат санкции и да изискват информация, но прилагането на редица решения зависи от изпълнителната власт. Анализът на „Таймс“ подчертава именно това ограничение: Конгресът може да затрудни курса на Тръмп, но няма пълна власт да го принуди незабавно да промени политиката си към Украйна.

Какво може да види Кремъл в резултата

За Владимир Путин изборите са сигнал, че вътрешнополитическата позиция на Тръмп вече е по-уязвима. Това може да намали увереността на Москва, че американският президент ще успее да наложи бързо решение на Киев или да преодолее съпротивата на Конгреса срещу отстъпки към Русия.

В същото време Кремъл може да разчете разделението във Вашингтон като възможност. Ако Белият дом и демократическият Конгрес влязат в продължителен конфликт, решенията за нова помощ, санкции и гаранции за сигурност могат да се забавят. За Москва това би означавало повече време за натиск на бойното поле и в преговорите.

Последните американски действия показват колко противоречив е курсът на администрацията. Конгресът прие санкционни мерки срещу Русия, но Тръмп същевременно направи отстъпки на Москва, включително договореност за доставки на дизелово гориво. Това вече предизвика критики от американски законодатели, които обвиниха президента, че отслабва натиска върху Кремъл.

Следващият тест са преговорите

Демократическият контрол над Конгреса ще влезе в сила с началото на новия законодателен мандат през януари 2027 г. До тогава Тръмп запазва сегашните си правомощия, а основният въпрос е дали ще използва времето за нов опит да постигне споразумение между Киев и Москва.

Следващият кръг от разговори между Русия и Украйна се очаква да се проведе в Абу Даби в средата на ноември. Киев настоява за надеждни гаранции за сигурност, докато Москва и Вашингтон търсят рамка за прекратяване на войната при условия, които остават спорни. Изборният резултат не решава тези различия, но променя цената на всяко решение, което Тръмп се опита да представи като дипломатически успех.

Източници: thetimes.com, apnews.com, investing.com