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The Times: Победата на демократите променя сметките на Путин
  Тема: Украйна

The Times: Победата на демократите променя сметките на Путин

5 Ноември, 2026 06:12 1 227 34

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • конгрес на сащ-
  • междинни избори

Загубата на републиканците дава на Конгреса нови инструменти за натиск върху Белия дом, но не може сама да наложи промяна в политиката към Украйна

The Times: Победата на демократите променя сметките на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Победата на демократите на междинните избори в САЩ променя политическата среда около войната в Украйна и поставя под въпрос доколко Доналд Тръмп ще може да следва едностранен курс към Москва. Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената, а републиканските загуби се простират и в щати, считани доскоро за сигурни за партията на президента.

Резултатът е тежък удар за Тръмп, който превърна кампанията в своеобразен референдум за втория си мандат. Президентът многократно призова избирателите да гласуват така, сякаш името му е в бюлетината. След вота той заяви, че не смята резултата за удар по себе си и написа, че ако е бил кандидат, републиканците са щели да спечелят „с огромна преднина“.

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Какво означава резултатът за Украйна

Новото съотношение на силите дава на демократите възможност да блокират или променят част от решенията на Белия дом чрез бюджета, санкциите и парламентарния надзор. Подкрепата за Киев може отново да стане централна тема в Конгреса, особено ако администрацията се опита да намали американското участие или да приеме споразумение, което украинското правителство смята за неизгодно.

Това обаче не означава автоматично възстановяване на военната помощ за Украйна. Президентът запазва водещата роля във външната политика и командването на въоръжените сили, а Конгресът не може сам да наложи на Белия дом конкретна дипломатическа стратегия. Законодателите могат да осигурят средства, да приемат санкции и да изискват информация, но прилагането на редица решения зависи от изпълнителната власт. Анализът на „Таймс“ подчертава именно това ограничение: Конгресът може да затрудни курса на Тръмп, но няма пълна власт да го принуди незабавно да промени политиката си към Украйна.

Какво може да види Кремъл в резултата

За Владимир Путин изборите са сигнал, че вътрешнополитическата позиция на Тръмп вече е по-уязвима. Това може да намали увереността на Москва, че американският президент ще успее да наложи бързо решение на Киев или да преодолее съпротивата на Конгреса срещу отстъпки към Русия.

В същото време Кремъл може да разчете разделението във Вашингтон като възможност. Ако Белият дом и демократическият Конгрес влязат в продължителен конфликт, решенията за нова помощ, санкции и гаранции за сигурност могат да се забавят. За Москва това би означавало повече време за натиск на бойното поле и в преговорите.

Последните американски действия показват колко противоречив е курсът на администрацията. Конгресът прие санкционни мерки срещу Русия, но Тръмп същевременно направи отстъпки на Москва, включително договореност за доставки на дизелово гориво. Това вече предизвика критики от американски законодатели, които обвиниха президента, че отслабва натиска върху Кремъл.

Следващият тест са преговорите

Демократическият контрол над Конгреса ще влезе в сила с началото на новия законодателен мандат през януари 2027 г. До тогава Тръмп запазва сегашните си правомощия, а основният въпрос е дали ще използва времето за нов опит да постигне споразумение между Киев и Москва.

Следващият кръг от разговори между Русия и Украйна се очаква да се проведе в Абу Даби в средата на ноември. Киев настоява за надеждни гаранции за сигурност, докато Москва и Вашингтон търсят рамка за прекратяване на войната при условия, които остават спорни. Изборният резултат не решава тези различия, но променя цената на всяко решение, което Тръмп се опита да представи като дипломатически успех.

Източници: thetimes.com, apnews.com, investing.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последната укра

    11 11 Отговор
    Демек укра па ша го ду.....

    Коментиран от #22

    06:20 05.11.2026

  • 2 Направо му потънаха гемиите

    11 7 Отговор
    От вчера дава на заето.

    06:20 05.11.2026

  • 3 След

    13 15 Отговор
    След американските избори бункерният запъртък не знае в кое измерениие се намира.Освен всеки месец да праща по 50 хиляди смъртника в Донбас за друго няма пипе.

    Коментиран от #7

    06:23 05.11.2026

  • 4 Не се е родил

    14 23 Отговор
    който да обърка "сметките" на Путин

    Коментиран от #8, #9, #10, #18

    06:24 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Колониална демокрация

    11 6 Отговор
    Всички демократи и евроатлантици в бг се радват и празнуват, все едно леля Гошка пак е спечелила от лотарията.

    06:27 05.11.2026

  • 7 Абе Захарова, Песков, Лавров,

    9 11 Отговор

    До коментар #3 от "След":

    чувал ли ги е, виждал ли ги е някой от 2 дни?
    Кво стана с "готови сме за война с ЕС, ако се наложи".
    Кво стана с възможността за използване на ядрено оръжие ако се наложи.
    Къде са им ежедневните изявления и претенции по медиите?

    Коментиран от #11, #13, #19

    06:27 05.11.2026

  • 8 "сметките" му са при Кобзон

    9 12 Отговор

    До коментар #4 от "Не се е родил":

    1,6 милиона (почти).Нали праща стадото да мре.Той е 4 етажа под земята.

    06:27 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зеленски

    9 9 Отговор

    До коментар #4 от "Не се е родил":

    Толем си шегаджия! Дъртият пердун щеше да взема Киев за три дни, да ме арестува и да прави гей парад на Крещатик.

    Коментиран от #34

    06:29 05.11.2026

  • 11 Сакън

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Абе Захарова, Песков, Лавров,":

    Ние си избрахме" Гургулица на мира".Да не чувам думата война.

    Коментиран от #12, #14

    06:29 05.11.2026

  • 12 Ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сакън":

    Гургулицата е бая мисирка.

    06:30 05.11.2026

  • 13 Чакай де

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Абе Захарова, Песков, Лавров,":

    Да изтрезнеят.

    06:30 05.11.2026

  • 14 Да припомним

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Сакън":

    През август 1995 г., в деня на катастрофата с 14-те изгорели войници на Околовръстното шосе, екипът на Илияна Йотова в БНТ скрива мащаба на трагедията и пуска като водещ репортаж веселото лице на премиера Жан Виденов, който играе хоро на събора в Копривщица.

    06:31 05.11.2026

  • 15 Престъпният Елцин

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Путлер е типичен пример за лузър":

    Елцин назначи Путин, за да избегне съд. Това е истината.

    06:33 05.11.2026

  • 16 Внимание, внимание!

    3 1 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!🤣

    Коментиран от #21

    06:34 05.11.2026

  • 17 Абе

    2 2 Отговор
    От всичкия пасквил, виждам как ръцете на Русия се развързват още повече.

    06:35 05.11.2026

  • 18 Не се е родил по-голям лузър

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не се е родил":

    в Русия от бункерния фюрер.

    Коментиран от #28

    06:36 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Братушка

    3 0 Отговор
    Сергей Ряховски, известен като „Разпаряча от Балашиха“ или „Хипопотамът“, е руски сериен убиец, действал в периода между 1988 и 1993 г. в Московска област. Той е осъден за убийствата на 18 души (въпреки че прави самопризнания за 24 жертви от различен пол и възраст), като през 1995 г. получава смъртна присъда, заменена по-късно с доживотен затвор

    06:37 05.11.2026

  • 21 Веселяк

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Внимание, внимание!":

    Всички русофили са "братушки" по сапун на Женя Минчев.

    06:39 05.11.2026

  • 22 По себе си

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последната укра":

    ли съдиш?

    06:40 05.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Путин е предател

    2 0 Отговор
    Това го знаят всички!

    06:41 05.11.2026

  • 25 НИЩО НЕ ПРОМЕНЯТ ДЕМОКРАТИТЕ !

    1 1 Отговор
    🇷🇺 РУСИЯ РАЗБИ МЕЖДУНАР. КОАЛИЦИЯ СПОНСОРИРАЩА ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ .РЕЖИМ ОТ 2014 г. РУСИЯ ЗАПОЧНА,И ЩЕ ДОВЪРШИ СВО-СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН..АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА СА ОГРОМНИ,А САМО УНОЩОЖЕНОТО АМЕРИК.ОЕЪЖИЕ Е ЗА =540 МЛРД $....УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ СА УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 5 Г ОТ= 30 НА =40 ТРИЛ.$ А РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА, УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ .РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ. ЦЕЛТА Е СВО,А НЕ УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА КОЕТО РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА= 3 % ОТ БВП ! 🇷🇺РФ Е С = 3ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО САМО= 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #32

    06:41 05.11.2026

  • 26 Ти от

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Таймс с главно Дъ":

    кои си? 😂

    Коментиран от #31

    06:41 05.11.2026

  • 27 С две думи

    0 0 Отговор
    Рижака загуби заради Иран...
    А ако бяха президентски избори щеше да е катастрофална загуба...
    И пак се взима за голяма работа..

    Коментиран от #30

    06:42 05.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Защо ще мръзнем тая зима?

    0 0 Отговор
    Защото имаме мисирка за главнокомандващ и боулинг топка за министър-председател на сглобка крадци и мошеници.

    06:44 05.11.2026

  • 30 Не само

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "С две думи":

    Американците не обичат диктатори особено ако са и с русофилски наклонности.

    06:45 05.11.2026

  • 31 Тоя е от мозъчният тръст

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ти от":

    😄😄😄😄

    06:46 05.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бул$т

    0 0 Отговор
    Променила на баби ви хвърчилото дали ще са демократи или републиканци разлика няма еднакво токсични са за останалия свят а за такива Русия има военно технически средства ако вземат да наглеят много!

    06:50 05.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.