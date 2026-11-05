The Times: Победата на демократите променя сметките на Путин

Победата на демократите на междинните избори в САЩ променя политическата среда около войната в Украйна и поставя под въпрос доколко Доналд Тръмп ще може да следва едностранен курс към Москва. Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената, а републиканските загуби се простират и в щати, считани доскоро за сигурни за партията на президента.
Резултатът е тежък удар за Тръмп, който превърна кампанията в своеобразен референдум за втория си мандат. Президентът многократно призова избирателите да гласуват така, сякаш името му е в бюлетината. След вота той заяви, че не смята резултата за удар по себе си и написа, че ако е бил кандидат, републиканците са щели да спечелят „с огромна преднина“.
Какво означава резултатът за Украйна
Новото съотношение на силите дава на демократите възможност да блокират или променят част от решенията на Белия дом чрез бюджета, санкциите и парламентарния надзор. Подкрепата за Киев може отново да стане централна тема в Конгреса, особено ако администрацията се опита да намали американското участие или да приеме споразумение, което украинското правителство смята за неизгодно.
Това обаче не означава автоматично възстановяване на военната помощ за Украйна. Президентът запазва водещата роля във външната политика и командването на въоръжените сили, а Конгресът не може сам да наложи на Белия дом конкретна дипломатическа стратегия. Законодателите могат да осигурят средства, да приемат санкции и да изискват информация, но прилагането на редица решения зависи от изпълнителната власт. Анализът на „Таймс“ подчертава именно това ограничение: Конгресът може да затрудни курса на Тръмп, но няма пълна власт да го принуди незабавно да промени политиката си към Украйна.
Какво може да види Кремъл в резултата
За Владимир Путин изборите са сигнал, че вътрешнополитическата позиция на Тръмп вече е по-уязвима. Това може да намали увереността на Москва, че американският президент ще успее да наложи бързо решение на Киев или да преодолее съпротивата на Конгреса срещу отстъпки към Русия.
В същото време Кремъл може да разчете разделението във Вашингтон като възможност. Ако Белият дом и демократическият Конгрес влязат в продължителен конфликт, решенията за нова помощ, санкции и гаранции за сигурност могат да се забавят. За Москва това би означавало повече време за натиск на бойното поле и в преговорите.
Последните американски действия показват колко противоречив е курсът на администрацията. Конгресът прие санкционни мерки срещу Русия, но Тръмп същевременно направи отстъпки на Москва, включително договореност за доставки на дизелово гориво. Това вече предизвика критики от американски законодатели, които обвиниха президента, че отслабва натиска върху Кремъл.
Следващият тест са преговорите
Демократическият контрол над Конгреса ще влезе в сила с началото на новия законодателен мандат през януари 2027 г. До тогава Тръмп запазва сегашните си правомощия, а основният въпрос е дали ще използва времето за нов опит да постигне споразумение между Киев и Москва.
Следващият кръг от разговори между Русия и Украйна се очаква да се проведе в Абу Даби в средата на ноември. Киев настоява за надеждни гаранции за сигурност, докато Москва и Вашингтон търсят рамка за прекратяване на войната при условия, които остават спорни. Изборният резултат не решава тези различия, но променя цената на всяко решение, което Тръмп се опита да представи като дипломатически успех.
Източници: thetimes.com, apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последната укра
Коментиран от #22
06:20 05.11.2026
2 Направо му потънаха гемиите
06:20 05.11.2026
3 След
Коментиран от #7
06:23 05.11.2026
4 Не се е родил
Коментиран от #8, #9, #10, #18
06:24 05.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Колониална демокрация
06:27 05.11.2026
7 Абе Захарова, Песков, Лавров,
До коментар #3 от "След":чувал ли ги е, виждал ли ги е някой от 2 дни?
Кво стана с "готови сме за война с ЕС, ако се наложи".
Кво стана с възможността за използване на ядрено оръжие ако се наложи.
Къде са им ежедневните изявления и претенции по медиите?
Коментиран от #11, #13, #19
06:27 05.11.2026
8 "сметките" му са при Кобзон
До коментар #4 от "Не се е родил":1,6 милиона (почти).Нали праща стадото да мре.Той е 4 етажа под земята.
06:27 05.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зеленски
До коментар #4 от "Не се е родил":Толем си шегаджия! Дъртият пердун щеше да взема Киев за три дни, да ме арестува и да прави гей парад на Крещатик.
Коментиран от #34
06:29 05.11.2026
11 Сакън
До коментар #7 от "Абе Захарова, Песков, Лавров,":Ние си избрахме" Гургулица на мира".Да не чувам думата война.
Коментиран от #12, #14
06:29 05.11.2026
12 Ха ха
До коментар #11 от "Сакън":Гургулицата е бая мисирка.
06:30 05.11.2026
13 Чакай де
До коментар #7 от "Абе Захарова, Песков, Лавров,":Да изтрезнеят.
06:30 05.11.2026
14 Да припомним
До коментар #11 от "Сакън":През август 1995 г., в деня на катастрофата с 14-те изгорели войници на Околовръстното шосе, екипът на Илияна Йотова в БНТ скрива мащаба на трагедията и пуска като водещ репортаж веселото лице на премиера Жан Виденов, който играе хоро на събора в Копривщица.
06:31 05.11.2026
15 Престъпният Елцин
До коментар #9 от "Путлер е типичен пример за лузър":Елцин назначи Путин, за да избегне съд. Това е истината.
06:33 05.11.2026
16 Внимание, внимание!
Коментиран от #21
06:34 05.11.2026
17 Абе
06:35 05.11.2026
18 Не се е родил по-голям лузър
До коментар #4 от "Не се е родил":в Русия от бункерния фюрер.
Коментиран от #28
06:36 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Братушка
06:37 05.11.2026
21 Веселяк
До коментар #16 от "Внимание, внимание!":Всички русофили са "братушки" по сапун на Женя Минчев.
06:39 05.11.2026
22 По себе си
До коментар #1 от "Последната укра":ли съдиш?
06:40 05.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Путин е предател
06:41 05.11.2026
25 НИЩО НЕ ПРОМЕНЯТ ДЕМОКРАТИТЕ !
САЩ СА УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 5 Г ОТ= 30 НА =40 ТРИЛ.$ А РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА, УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ .РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ. ЦЕЛТА Е СВО,А НЕ УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА КОЕТО РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА= 3 % ОТ БВП ! 🇷🇺РФ Е С = 3ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО САМО= 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #32
06:41 05.11.2026
26 Ти от
До коментар #23 от "Таймс с главно Дъ":кои си? 😂
Коментиран от #31
06:41 05.11.2026
27 С две думи
А ако бяха президентски избори щеше да е катастрофална загуба...
И пак се взима за голяма работа..
Коментиран от #30
06:42 05.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Защо ще мръзнем тая зима?
06:44 05.11.2026
30 Не само
До коментар #27 от "С две думи":Американците не обичат диктатори особено ако са и с русофилски наклонности.
06:45 05.11.2026
31 Тоя е от мозъчният тръст
До коментар #26 от "Ти от":😄😄😄😄
06:46 05.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бул$т
06:50 05.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.