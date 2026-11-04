НАТО обсъжда удари дълбоко в руска територия,

НАТО обсъжда нов отбранителен подход, който при руско нападение срещу Алианса допуска високоточни удари по военни бази, складове за снабдяване и промишлени обекти дълбоко на руска територия. Информацията е на The Wall Street Journal, който посочва, че промяната е свързана с уроците от войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток.

Досега европейската отбрана на НАТО се основаваше основно на спиране на противниковото настъпление по границите на съюзниците. В новата концепция това вече не се смята за достатъчно. Освен руските сили, които биха преминали границата, Алиансът разглежда възможност за поразяване на инфраструктурата, която ги снабдява, командва и поддържа.

Още новини от Украйна

Симулации за удари в дълбочина

През юни НАТО проведе първия си симпозиум, посветен на ударите на голяма дълбочина. В него участваха висши офицери и представители на държавите членки, а дискусиите включваха военни симулации за необходимите способности и начина, по който те могат да бъдат използвани.

Срещата беше ръководена от генерал Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа. Според публикувана от НАТО информация целта е била да се развие концепцията за възпиране чрез отказ – противникът да бъде убеден, че няма да постигне военните си цели, защото ще загуби способността да продължи операцията.

В реч във Варшава Гринкевич описа последователност от три етапа: спиране на първоначалната атака, отслабване на последващите действия и, ако настъплението продължи, разрушаване на военната система, която го поддържа.

„Ние ще разрушим системата за водене на война, насочена срещу нас“, заяви Гринкевич, като уточни, че ударите ще бъдат насочени не само срещу настъпващите сили, но и срещу всичко, което ги подпомага, снабдява или управлява.

В представената концепция не е заложена ескалация до използване на ядрени оръжия. Става дума за конвенционални високоточни оръжия, предназначени да прекъснат снабдяването и командването на противниковите сили.

САЩ и Европа увеличават арсеналите

САЩ модернизират и разширяват запасите си от ракети за удари на голяма дълбочина, сред които са крилатите ракети „Томахоук“ и тактическите балистични ракети ATACMS. Вашингтон разработва и нови системи.

Европейските съюзници, които дълго време разполагаха с по-ограничени способности в тази област, работят за увеличаване на запасите от „Сторм Шадоу“, SCALP и Taurus. Военни анализи отбелязват, че част от новите европейски проекти ще изискват години до реалното им въвеждане на въоръжение.

Така НАТО се подготвя не само да защитава територията си по линията на евентуалния фронт, но и да нарушава дълбочината на противниковата военна система. Засега става дума за планиране, симулации и развитие на способности, а не за решение за конкретна военна операция.

Източници: news.bg, globalsecurity.org, voennoedelo.com