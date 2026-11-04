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НАТО обсъжда удари дълбоко в руска територия
  Тема: Украйна

НАТО обсъжда удари дълбоко в руска територия

4 Ноември, 2026 13:48 2 548 93

  • нато-
  • русия-
  • дълбоки удари-
  • военна стратегия-
  • украйна-
  • владимир путин

Новият подход предвижда поразяване на бази, складове и промишлени обекти зад фронтовата линия при руско нападение срещу Алианса

НАТО обсъжда удари дълбоко в руска територия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

НАТО обсъжда нов отбранителен подход, който при руско нападение срещу Алианса допуска високоточни удари по военни бази, складове за снабдяване и промишлени обекти дълбоко на руска територия. Информацията е на The Wall Street Journal, който посочва, че промяната е свързана с уроците от войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток.

Досега европейската отбрана на НАТО се основаваше основно на спиране на противниковото настъпление по границите на съюзниците. В новата концепция това вече не се смята за достатъчно. Освен руските сили, които биха преминали границата, Алиансът разглежда възможност за поразяване на инфраструктурата, която ги снабдява, командва и поддържа.

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Симулации за удари в дълбочина

През юни НАТО проведе първия си симпозиум, посветен на ударите на голяма дълбочина. В него участваха висши офицери и представители на държавите членки, а дискусиите включваха военни симулации за необходимите способности и начина, по който те могат да бъдат използвани.

Срещата беше ръководена от генерал Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа. Според публикувана от НАТО информация целта е била да се развие концепцията за възпиране чрез отказ – противникът да бъде убеден, че няма да постигне военните си цели, защото ще загуби способността да продължи операцията.

В реч във Варшава Гринкевич описа последователност от три етапа: спиране на първоначалната атака, отслабване на последващите действия и, ако настъплението продължи, разрушаване на военната система, която го поддържа.

„Ние ще разрушим системата за водене на война, насочена срещу нас“, заяви Гринкевич, като уточни, че ударите ще бъдат насочени не само срещу настъпващите сили, но и срещу всичко, което ги подпомага, снабдява или управлява.

В представената концепция не е заложена ескалация до използване на ядрени оръжия. Става дума за конвенционални високоточни оръжия, предназначени да прекъснат снабдяването и командването на противниковите сили.

САЩ и Европа увеличават арсеналите

САЩ модернизират и разширяват запасите си от ракети за удари на голяма дълбочина, сред които са крилатите ракети „Томахоук“ и тактическите балистични ракети ATACMS. Вашингтон разработва и нови системи.

Европейските съюзници, които дълго време разполагаха с по-ограничени способности в тази област, работят за увеличаване на запасите от „Сторм Шадоу“, SCALP и Taurus. Военни анализи отбелязват, че част от новите европейски проекти ще изискват години до реалното им въвеждане на въоръжение.

Така НАТО се подготвя не само да защитава територията си по линията на евентуалния фронт, но и да нарушава дълбочината на противниковата военна система. Засега става дума за планиране, симулации и развитие на способности, а не за решение за конкретна военна операция.

Източници: news.bg, globalsecurity.org, voennoedelo.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Такава държава като русия

    22 90 Отговор
    Няма да има.

    Коментиран от #19, #67, #80

    13:51 04.11.2026

  • 4 Бай Дън

    107 18 Отговор
    Само заглавието е достатъчно да се разбере че европейското НАТО за друго освен война с Русия не мисли!

    Коментиран от #28, #64

    13:51 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    12 80 Отговор
    Крайно време е масивен и под масковието да се изравнят като Хирошима и накадаки

    Коментиран от #13, #35, #40, #90

    13:51 04.11.2026

  • 8 Пък Русия ще стои и ще гледа

    86 9 Отговор
    Вие ТСВ ли ще правите.

    Коментиран от #16, #56

    13:51 04.11.2026

  • 9 Боруна Лом

    63 5 Отговор
    РЮТИТО КЪДЕ ЩЕ ГО ШЛЯПАТ?

    13:51 04.11.2026

  • 10 Бункермен

    11 40 Отговор
    Приготвил съм ПВО то около бункера, дано да работи

    Коментиран от #23

    13:52 04.11.2026

  • 11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 12 Точен

    84 13 Отговор
    Тези от НАТО абсолютно са луди. Щели да удрят цели в Русия, ами за 15 минути Лондон, Париж, Берлин и цяла Западна Европа ще е пепел и стъкло... Как няма един дьо Гол поне в Баба европа днес?...

    Коментиран от #22, #25, #34

    13:52 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стари новини

    12 57 Отговор
    Това отдавна е отиграно.
    От раша само горяща лава ще остане.И Чукотка.
    Само Джуджи да посмее да гъкне.

    13:53 04.11.2026

  • 15 Пламен

    32 7 Отговор
    ,,Световното население трябва да се стабилизира и за да направим това, трябва да елиминираме по 350 000 души на ден. "

    Жак-Ив Кусто
    ноември 1991 г., ЮНЕСКО.

    Как ви звучи това?

    Коментиран от #59

    13:55 04.11.2026

  • 16 Ако

    5 32 Отговор

    До коментар #8 от "Пък Русия ще стои и ще гледа":

    Западните утайки имаха малко топки изобщо нямаше да има нужда да се мислят такива неща. Русия щеше да е на колене.

    Коментиран от #30

    13:55 04.11.2026

  • 17 Абсолютно

    12 34 Отговор
    Блатото трябва и ЩЕ бъде остъклено.

    Коментиран от #24

    13:55 04.11.2026

  • 18 Пилотът Гошу

    45 4 Отговор
    Само пълен галфон в НАТО може да си мисли, че ако съществува глобален конфликт между НАТО и Русия, той ще се води с конвенционални оръжия и специално по начина, по който върви тая псевдовойна в Украйна... Игрички от двете страни, Европа го отнася отвсякъде, САЩ потриват ръце и броят печалбата... Чак украинските бежанци си ходят у дома на почивка...
    Интелигентността на набедените за лидери в ЕС е доста под градуса на стайна температура... Или по-скоро на населението на ЕС, защото те плащат софрата, пионките поне пълнят джобовете...

    13:57 04.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    35 2 Отговор
    Мдааа, ще има удар, дълбок, в тила, тоест отзад, ама за кой ли?

    Коментиран от #36

    13:57 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами едно лудо нищожество

    6 26 Отговор

    До коментар #12 от "Точен":

    Дето се крие като канален плъх пет години под земята.Кво шъ кажеш?А?

    13:57 04.11.2026

  • 23 Ако е

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бункермен":

    С-400 няма да стане

    13:58 04.11.2026

  • 24 ЗемИ

    16 2 Отговор

    До коментар #17 от "Абсолютно":

    Си остЪкли терасата, че си простинал и бълнуваш!

    13:59 04.11.2026

  • 25 Гост

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "Точен":

    А в Русия как ще бъде,направи един розов коментар,,

    13:59 04.11.2026

  • 26 хахахахха

    24 3 Отговор
    и как по точно ще го направят като страните от нато ще бъдат безлюдни пустини

    13:59 04.11.2026

  • 27 Много Известен Съветски Актьор

    5 21 Отговор
    Първо Кремъл. След това "Барвиха" и всички останали резиденции, "санаториуми" и прочие "спа центрове" на Путин и обкръжението му. Чак след това разни други стратегически цели. Руските олигарси най- ги боли, като ги удариш финансово.

    13:59 04.11.2026

  • 28 Не, не, не,нее

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Дън":

    Нато е "отбранителен" съюз....

    14:00 04.11.2026

  • 29 Прескачайте му го!

    24 3 Отговор
    Ако утре изгрева е от запад, значи на Путин не са му издържали нервите.

    14:00 04.11.2026

  • 30 604

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ако":

    И ся щяхме да сме само стъкло и пепел!

    14:00 04.11.2026

  • 31 Ъхъ

    5 12 Отговор
    Владимир Владимирович доказа, че е страхливец, така че са възможни всякакви удари!

    14:00 04.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 007 лиценз ту кил

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Точен":

    Скоро ще има.

    14:02 04.11.2026

  • 35 АБВ

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    "Крайно време е масивен и под масковието да се изравнят като Хирошима и накадаки"

    Колко си зле само ! Къде си учил ?

    Коментиран от #86

    14:02 04.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    19 4 Отговор
    НАТО иска да се самоубие

    14:03 04.11.2026

  • 38 Ракети

    19 3 Отговор
    Ще има за всички няма значение дали е на запад или изток. Късмет на всички.

    14:04 04.11.2026

  • 39 Гост

    15 3 Отговор

    До коментар #32 от "Пак да го реча":

    То щото в Европа ПВО-татат се търкалят по улиците, чудим се, какво да ги правим тоглкова много!

    14:04 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Владимир Зеленски

    4 13 Отговор
    Аз победих путин , победих и тръмп , а мунчо зеления чорап въобще не го знам че съществува :):):)

    Коментиран от #58

    14:05 04.11.2026

  • 43 Да,ама не

    18 4 Отговор
    Вчера,четох Лавров той каза нещо,че войната с алианса ще бъде много кратка.

    Коментиран от #50

    14:06 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 797

    10 2 Отговор
    Доколкото си спомням НАТО е основан и деклариран като отбранителен съюз. И кое е отбранителното в тези мераци?

    14:09 04.11.2026

  • 48 Хаха

    10 1 Отговор
    Ама Русия все пак има дълбок тил, за разлика от малогабаритните западни европейски държави, връли атлантици! Къде ще се крие населението гъстонаселения остров Малобритания например - в Полинезия ли или къде....

    Коментиран от #60, #68

    14:10 04.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Лавров за разлика от теб знае

    4 8 Отговор

    До коментар #43 от "Да,ама не":

    Русия няма ПВО.Беззащитна е отвсякъде.

    14:10 04.11.2026

  • 51 успех

    3 5 Отговор
    Дано да се приключи с комунизма

    14:10 04.11.2026

  • 52 Антирашист

    9 3 Отговор
    Заглавие и публикация за малоумни евро-анал-атлантически плюнки, скъсали всякакви връзки с реалността.

    14:11 04.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Проблемите на европа и русия и сащ

    1 3 Отговор
    Са 2 милиарда неродени бледолики които трябва да се родят и отгледат следващите 50 години

    14:11 04.11.2026

  • 55 НАТО

    10 3 Отговор
    няма да си обуе гащите, ако Русия го удари

    14:11 04.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Какво ли да каже

    8 3 Отговор

    До коментар #42 от "Владимир Зеленски":

    Един наркоман циркаджия

    14:13 04.11.2026

  • 59 Кусто не го е казал така

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пламен":

    Оригиналното изказване на Кусто, Юнеско, Ноември 1999:
    Въпрос от интервюиращия: „Какво трябва да направим, за да елиминираме страданието и болестите?“
    Жак-Ив Кусто: „Това е прекрасна идея, но може би не съвсем полезна в дългосрочен план. Ако се опитаме да я осъществим, можем да застрашим бъдещето на нашия вид... Ужасно е да се каже това. Световното население трябва да се стабилизира и за да направим това, трябва да елиминираме по 350 000 души на ден. Толкова е ужасно дори да се помисли, че не трябва и да го изричаме. Но общата ситуация, в която сме затънали, е плачевна.“

    Коментиран от #69

    14:13 04.11.2026

  • 60 Повреме на бомбардировка

    2 10 Отговор

    До коментар #48 от "Хаха":

    А Русия къде ще си крие населението? Те даже бункери нямат. Наслагаха някакви бетонни кубчета по улиците, които ги ползват за кенеф.

    А сега Руското министерство на войната смята да забавя плащанията на армията.

    Коментиран от #73, #93

    14:13 04.11.2026

  • 61 Гугъл Мапс

    5 3 Отговор
    Колко дълбоко ? Максималният обсег на Taurus достига над 500 км, докато при Storm Shadow и SCALP той е между 250 км и 560 км - Брянск, Орел и Воронеж, това ли е дълбоко !?

    14:14 04.11.2026

  • 62 Не,че нещо

    6 7 Отговор
    Ама тя една Украйна потроши магучая с оръжия трета ръка...

    14:14 04.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Фриман

    11 4 Отговор
    Болни мозъци! Русия няма да напада НАТО първа, но ако НАТО ще нападне Русия, тя няма да щади никого. На Русия светът без Русия не й е нужен, ще унищожи всички осмелили се да я нападнат и да погазят суверенитета й. Имат си оръжия за това. Войната с Европа ще приключи много бързо и дано никога да не се случи, защото това ще е края на цивилизован свят.

    14:16 04.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Лиз ач евроатлантик

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Такава държава като русия":

    И после пак приказвайте ,че Путин ви плаши

    Коментиран от #75

    14:17 04.11.2026

  • 68 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "Хаха":

    От Лисабон до Киев са малко над 3000 км, от Калининград до Петропавловск-Камчатск са над 9000 км. За гъстота на населението въобще няма да говорим. Така че, ако утре видим да изгрява слънце от запад, това ще означава, първо, че на Путин вече не са му издържали нервите и второ, че на всички нас 500 милиона европейци, натикани на площ по малка от Сибир, лошо ни се пише. Дори да оцелеем след първоначалния слънчев удар.

    Коментиран от #74, #77

    14:21 04.11.2026

  • 69 Пламен

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Кусто не го е казал така":

    Интерпретациите могат да бъдат всякакви.
    Важното е че , ,,Прозорецът на Овъртън" вече е много широко отворен , благодарение на ,,Ковид" и ,,СВО".
    Отиваме надолу , не разбираш ли ?

    14:21 04.11.2026

  • 70 БЛАЖЕНИ УРСУЛИ

    4 3 Отговор
    ЛУДИЙЙЙЙ ЛУДИЙЙЙЙ.ДЯДО ДОНИ Е ЖОНБОНЧИ ПРЕД ВАС НЯМА ЧАС ЗА ДОКТОР ГАЛЪБОВА НЕ ОИЕ НЕ КРАДЕ И Е ПРИЯТЕЛ НА ПУТИН.

    14:21 04.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Русия е до Урал бе

    2 4 Отговор

    До коментар #68 от "Гост":

    Тъ пак.Натам е пустош.

    14:24 04.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 @@@

    6 0 Отговор
    НАТО обсъжда удари дълбоко в руска територия,
    както и Руски удари по оснивните натовски военни обекти

    14:27 04.11.2026

  • 77 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Гост":

    Това имам предвид! Дано не се стига до там, за мен толкова не ми пука, ама все пак деца имам! И въобще няма да са завиждане, тези които останат и видят слънце или две да "изгряват" от запад.... Още веднъж - дано разума надделее над мал.умщината....

    Коментиран от #88

    14:27 04.11.2026

  • 78 Бай той Толстой

    5 0 Отговор
    Тая война ще бъде много кратка бе,какви удари ви гонят?!

    14:28 04.11.2026

  • 79 Болни мозъци

    3 1 Отговор
    Абе друзя Копейкови Как Путин ще нападне НАТО Нали е наясно какво ще им се случи Те за пет години в Украйна две села и пет махали превзели и загубите им са колосални милион жива сила и останаха без бойна техника

    14:28 04.11.2026

  • 80 @@@

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Такава държава като русия":

    Скора иакава структура като НАТЮ Няма да има!

    14:29 04.11.2026

  • 81 Клати Курти

    5 0 Отговор
    Видяхме ги янките колко са добри срещу Иран👈 😂😂😂.

    14:29 04.11.2026

  • 82 Раковоболен укротрол

    3 0 Отговор
    Днеска от времето ли не знам, ама рака много ме яде.

    14:30 04.11.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Гого

    4 0 Отговор
    Русия има за всяко село в европа по една ракета. Пет години наливат масло в огнището накрая ще си намерят майстора.

    14:32 04.11.2026

  • 86 Балкани

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "АБВ":

    Не е учил. Правят покриви и вземат много пари от възрастните хора щото са от катуна от Самоков.

    14:34 04.11.2026

  • 87 НАТО обсъждали масово

    1 1 Отговор
    Лечение от лъчева болест.

    14:35 04.11.2026

  • 88 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Хаха":

    Разбира се! Затова пишем тук, мъчим се малко разум да вкараме, ама то насила не става!
    Наистина, след голямото "бум" никой от оцелелите няма да е за завиждане, ама онези в безкрайната тайга може въобще да не разберат, какво се е случило. Докато за нас в този европейски мравуняк е абсолютно сигурно, че ще ще страдаме. В този смисъл, защо се натискаме, незнам!? Заради оня със златните тоалетни, който избива собсвения си народ в Центровете? Заслужава ли си? Ще заложим живота на децата си, да спасяваме един наркоман-крадец! Пълно безумие!

    14:35 04.11.2026

  • 89 Мич

    1 0 Отговор
    Едно е да искаш, друго е да можеш и трето е да го направиш. Или НАТО, или "Факти" не са добре. Май и двете.

    14:35 04.11.2026

  • 90 9689

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    За глупаци като тебе поне един сармат на главата ти,патоко.

    14:38 04.11.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Реалист

    0 0 Отговор
    Нато ще настъпи мотиката при опит да направи това атаките може и да успеят може и ПВО и ПРО на руснаците да свалят това което лети към тях но тила на нейто ще се е превърнал в радиоактивна пепел.

    14:40 04.11.2026

  • 93 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Повреме на бомбардировка":

    по голяма лъжа не можа да измислиш🤣

    14:40 04.11.2026

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