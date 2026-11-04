НАТО обсъжда удари дълбоко в руска територия,

НАТО обсъжда нов отбранителен подход, който при руско нападение срещу Алианса допуска високоточни удари по военни бази, складове за снабдяване и промишлени обекти дълбоко на руска територия. Информацията е на The Wall Street Journal, който посочва, че промяната е свързана с уроците от войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток.
Досега европейската отбрана на НАТО се основаваше основно на спиране на противниковото настъпление по границите на съюзниците. В новата концепция това вече не се смята за достатъчно. Освен руските сили, които биха преминали границата, Алиансът разглежда възможност за поразяване на инфраструктурата, която ги снабдява, командва и поддържа.
Симулации за удари в дълбочина
През юни НАТО проведе първия си симпозиум, посветен на ударите на голяма дълбочина. В него участваха висши офицери и представители на държавите членки, а дискусиите включваха военни симулации за необходимите способности и начина, по който те могат да бъдат използвани.
Срещата беше ръководена от генерал Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа. Според публикувана от НАТО информация целта е била да се развие концепцията за възпиране чрез отказ – противникът да бъде убеден, че няма да постигне военните си цели, защото ще загуби способността да продължи операцията.
В реч във Варшава Гринкевич описа последователност от три етапа: спиране на първоначалната атака, отслабване на последващите действия и, ако настъплението продължи, разрушаване на военната система, която го поддържа.„Ние ще разрушим системата за водене на война, насочена срещу нас“, заяви Гринкевич, като уточни, че ударите ще бъдат насочени не само срещу настъпващите сили, но и срещу всичко, което ги подпомага, снабдява или управлява.
В представената концепция не е заложена ескалация до използване на ядрени оръжия. Става дума за конвенционални високоточни оръжия, предназначени да прекъснат снабдяването и командването на противниковите сили.
САЩ и Европа увеличават арсеналите
САЩ модернизират и разширяват запасите си от ракети за удари на голяма дълбочина, сред които са крилатите ракети „Томахоук“ и тактическите балистични ракети ATACMS. Вашингтон разработва и нови системи.
Европейските съюзници, които дълго време разполагаха с по-ограничени способности в тази област, работят за увеличаване на запасите от „Сторм Шадоу“, SCALP и Taurus. Военни анализи отбелязват, че част от новите европейски проекти ще изискват години до реалното им въвеждане на въоръжение.
Така НАТО се подготвя не само да защитава територията си по линията на евентуалния фронт, но и да нарушава дълбочината на противниковата военна система. Засега става дума за планиране, симулации и развитие на способности, а не за решение за конкретна военна операция.
Източници: news.bg, globalsecurity.org, voennoedelo.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Такава държава като русия
Коментиран от #19, #67, #80
13:51 04.11.2026
4 Бай Дън
Коментиран от #28, #64
13:51 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факт
Коментиран от #13, #35, #40, #90
13:51 04.11.2026
8 Пък Русия ще стои и ще гледа
Коментиран от #16, #56
13:51 04.11.2026
9 Боруна Лом
13:51 04.11.2026
10 Бункермен
Коментиран от #23
13:52 04.11.2026
11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
12 Точен
Коментиран от #22, #25, #34
13:52 04.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Стари новини
От раша само горяща лава ще остане.И Чукотка.
Само Джуджи да посмее да гъкне.
13:53 04.11.2026
15 Пламен
Жак-Ив Кусто
ноември 1991 г., ЮНЕСКО.
Как ви звучи това?
Коментиран от #59
13:55 04.11.2026
16 Ако
До коментар #8 от "Пък Русия ще стои и ще гледа":Западните утайки имаха малко топки изобщо нямаше да има нужда да се мислят такива неща. Русия щеше да е на колене.
Коментиран от #30
13:55 04.11.2026
17 Абсолютно
Коментиран от #24
13:55 04.11.2026
18 Пилотът Гошу
Интелигентността на набедените за лидери в ЕС е доста под градуса на стайна температура... Или по-скоро на населението на ЕС, защото те плащат софрата, пионките поне пълнят джобовете...
13:57 04.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гост
Коментиран от #36
13:57 04.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ами едно лудо нищожество
До коментар #12 от "Точен":Дето се крие като канален плъх пет години под земята.Кво шъ кажеш?А?
13:57 04.11.2026
23 Ако е
До коментар #10 от "Бункермен":С-400 няма да стане
13:58 04.11.2026
24 ЗемИ
До коментар #17 от "Абсолютно":Си остЪкли терасата, че си простинал и бълнуваш!
13:59 04.11.2026
25 Гост
До коментар #12 от "Точен":А в Русия как ще бъде,направи един розов коментар,,
13:59 04.11.2026
26 хахахахха
13:59 04.11.2026
27 Много Известен Съветски Актьор
13:59 04.11.2026
28 Не, не, не,нее
До коментар #4 от "Бай Дън":Нато е "отбранителен" съюз....
14:00 04.11.2026
29 Прескачайте му го!
14:00 04.11.2026
30 604
До коментар #16 от "Ако":И ся щяхме да сме само стъкло и пепел!
14:00 04.11.2026
31 Ъхъ
14:00 04.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 007 лиценз ту кил
До коментар #12 от "Точен":Скоро ще има.
14:02 04.11.2026
35 АБВ
До коментар #7 от "Факт":"Крайно време е масивен и под масковието да се изравнят като Хирошима и накадаки"
Колко си зле само ! Къде си учил ?
Коментиран от #86
14:02 04.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
14:03 04.11.2026
38 Ракети
14:04 04.11.2026
39 Гост
До коментар #32 от "Пак да го реча":То щото в Европа ПВО-татат се търкалят по улиците, чудим се, какво да ги правим тоглкова много!
14:04 04.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Владимир Зеленски
Коментиран от #58
14:05 04.11.2026
43 Да,ама не
Коментиран от #50
14:06 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 797
14:09 04.11.2026
48 Хаха
Коментиран от #60, #68
14:10 04.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Лавров за разлика от теб знае
До коментар #43 от "Да,ама не":Русия няма ПВО.Беззащитна е отвсякъде.
14:10 04.11.2026
51 успех
14:10 04.11.2026
52 Антирашист
14:11 04.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Проблемите на европа и русия и сащ
14:11 04.11.2026
55 НАТО
14:11 04.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Какво ли да каже
До коментар #42 от "Владимир Зеленски":Един наркоман циркаджия
14:13 04.11.2026
59 Кусто не го е казал така
До коментар #15 от "Пламен":Оригиналното изказване на Кусто, Юнеско, Ноември 1999:
Въпрос от интервюиращия: „Какво трябва да направим, за да елиминираме страданието и болестите?“
Жак-Ив Кусто: „Това е прекрасна идея, но може би не съвсем полезна в дългосрочен план. Ако се опитаме да я осъществим, можем да застрашим бъдещето на нашия вид... Ужасно е да се каже това. Световното население трябва да се стабилизира и за да направим това, трябва да елиминираме по 350 000 души на ден. Толкова е ужасно дори да се помисли, че не трябва и да го изричаме. Но общата ситуация, в която сме затънали, е плачевна.“
Коментиран от #69
14:13 04.11.2026
60 Повреме на бомбардировка
До коментар #48 от "Хаха":А Русия къде ще си крие населението? Те даже бункери нямат. Наслагаха някакви бетонни кубчета по улиците, които ги ползват за кенеф.
А сега Руското министерство на войната смята да забавя плащанията на армията.
Коментиран от #73, #93
14:13 04.11.2026
61 Гугъл Мапс
14:14 04.11.2026
62 Не,че нещо
14:14 04.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Фриман
14:16 04.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Лиз ач евроатлантик
До коментар #3 от "Такава държава като русия":И после пак приказвайте ,че Путин ви плаши
Коментиран от #75
14:17 04.11.2026
68 Гост
До коментар #48 от "Хаха":От Лисабон до Киев са малко над 3000 км, от Калининград до Петропавловск-Камчатск са над 9000 км. За гъстота на населението въобще няма да говорим. Така че, ако утре видим да изгрява слънце от запад, това ще означава, първо, че на Путин вече не са му издържали нервите и второ, че на всички нас 500 милиона европейци, натикани на площ по малка от Сибир, лошо ни се пише. Дори да оцелеем след първоначалния слънчев удар.
Коментиран от #74, #77
14:21 04.11.2026
69 Пламен
До коментар #59 от "Кусто не го е казал така":Интерпретациите могат да бъдат всякакви.
Важното е че , ,,Прозорецът на Овъртън" вече е много широко отворен , благодарение на ,,Ковид" и ,,СВО".
Отиваме надолу , не разбираш ли ?
14:21 04.11.2026
70 БЛАЖЕНИ УРСУЛИ
14:21 04.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Русия е до Урал бе
До коментар #68 от "Гост":Тъ пак.Натам е пустош.
14:24 04.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 @@@
както и Руски удари по оснивните натовски военни обекти
14:27 04.11.2026
77 Хаха
До коментар #68 от "Гост":Това имам предвид! Дано не се стига до там, за мен толкова не ми пука, ама все пак деца имам! И въобще няма да са завиждане, тези които останат и видят слънце или две да "изгряват" от запад.... Още веднъж - дано разума надделее над мал.умщината....
Коментиран от #88
14:27 04.11.2026
78 Бай той Толстой
14:28 04.11.2026
79 Болни мозъци
14:28 04.11.2026
80 @@@
До коментар #3 от "Такава държава като русия":Скора иакава структура като НАТЮ Няма да има!
14:29 04.11.2026
81 Клати Курти
14:29 04.11.2026
82 Раковоболен укротрол
14:30 04.11.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Гого
14:32 04.11.2026
86 Балкани
До коментар #35 от "АБВ":Не е учил. Правят покриви и вземат много пари от възрастните хора щото са от катуна от Самоков.
14:34 04.11.2026
87 НАТО обсъждали масово
14:35 04.11.2026
88 Гост
До коментар #77 от "Хаха":Разбира се! Затова пишем тук, мъчим се малко разум да вкараме, ама то насила не става!
Наистина, след голямото "бум" никой от оцелелите няма да е за завиждане, ама онези в безкрайната тайга може въобще да не разберат, какво се е случило. Докато за нас в този европейски мравуняк е абсолютно сигурно, че ще ще страдаме. В този смисъл, защо се натискаме, незнам!? Заради оня със златните тоалетни, който избива собсвения си народ в Центровете? Заслужава ли си? Ще заложим живота на децата си, да спасяваме един наркоман-крадец! Пълно безумие!
14:35 04.11.2026
89 Мич
14:35 04.11.2026
90 9689
До коментар #7 от "Факт":За глупаци като тебе поне един сармат на главата ти,патоко.
14:38 04.11.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Реалист
14:40 04.11.2026
93 хахахахха
До коментар #60 от "Повреме на бомбардировка":по голяма лъжа не можа да измислиш🤣
14:40 04.11.2026