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Ювентус оцеля в Алкмаар след отменен гол с ВАР

Ювентус оцеля в Алкмаар след отменен гол с ВАР

6 Ноември, 2026 00:09 412 0

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Теун Коопмайнерс и Рандал Коло Муани вкараха за успеха с 2:1. АЗ Алкмаар стигна до късно попадение, но вторият гол на Мекс Меердинк не беше зачетен

Ювентус оцеля в Алкмаар след отменен гол с ВАР - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ювентус спечели с 2:1 гостуването си на АЗ Алкмаар в четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Италианският тим поведе с два гола още преди почивката, а домакините стигнаха до драматичен край, в който ВАР отмени попадение заради засада.

Теун Коопмайнерс откри резултата в 19-ата минута. Нидерландецът получи топката след комбинация с Рандал Коло Муани и я насочи точно в долния ляв ъгъл. Само минута по-късно Коопмайнерс отново беше в центъра на атаката, но този път Коло Муани завърши нападението за 2:0.

Нападателят на Ювентус имаше възможност да увеличи преднината малко след втория гол, но ударът му беше спасен от вратаря на АЗ Алкмаар. До почивката резултатът остана непроменен.

През второто полувреме АЗ Алкмаар опита да се върне в мача, докато Ювентус запази аванса си. В 88-ата минута резервата Мекс Меердинк намали изоставането и даде надежда на домакините.

Меердинк вкара отново няколко минути по-късно, но попадението за 2:2 не беше зачетено след проверка с ВАР. Системата потвърди засада и Ювентус запази преднината си до края.

След победата Ювентус заема петото място в класирането с 10 точки. АЗ Алкмаар е 14-и с 6 точки.


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