Монако победи Нордселанд и се изкачи до четвъртото място

Монако победи Нордселанд с 2:0 у дома в третия кръг на основната фаза на Лига на конференциите. Успехът изкачи френския тим до четвъртото място с 9 точки, докато датският състав остана 25-и с 2 пункта.

Домакините откриха резултата в 33-ата минута. Такуми Минамино намери Матис Дьотурбе в наказателното поле, а нападателят завърши атаката отблизо за 1:0.

Монако продължи да търси второ попадение след почивката. Парис Брунер и Минамино вкараха, но и двата гола не бяха зачетени след намесата на системата за видеоповторения заради засади.

В 60-ата минута Фоларин Балогън пропусна възможност да увеличи преднината. Първо Андреас Хансен спаси негов удар с глава от близко разстояние, а при добавката нападателят стреля над вратата.

Срещата донесе и кадрови проблем за Монако. Илан Туре напусна принудително в 58-ата минута заради контузия, което наложи промяна в състава на домакините.

В добавеното време Матис Аблин сложи край на интригата. Той се измъкна зад защитата на Нордселанд и отправи удар от границата на наказателното поле, който влезе в долния ляв ъгъл за крайното 2:0.

Победата е трета поредна за Монако в турнира. Тимът започна кампанията си с успех 2:1 срещу ЦСКА, а във втория кръг се наложи с 3:0 над Фрайбург. Нордселанд има две равенства и една загуба, след като завърши 1:1 с Хартс и 2:2 с ЦСКА в предишните си срещи.