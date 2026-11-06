Селтик обърна Бешикташ за първа победа в Лига Европа

Селтик постигна първата си победа в основната фаза на Лига Европа, след като обърна Бешикташ до 3:2 в Глазгоу. Двубоят от четвъртия кръг предложи пет гола, пропусната дузпа и решаващо попадение в последните минути.

Бешикташ поведе в 54-ата минута. Жуниор Олайтан първо пропусна наказателен удар, но секунди по-късно реагира най-бързо при отскочила топка в наказателното поле и откри резултата.

Селтик изравни в 62-ата минута чрез Калъм Озмънд, който завърши атаката след добро първо докосване. Пет минути по-късно Лиъм Скейлс беше близо до пълен обрат, но вратарят на турския тим спаси удара му.

Домакините все пак стигнаха до втори гол в 79-ата минута. Камило Дуран се озова сам срещу вратаря, финтира го и прехвърли топката в мрежата. В 84-ата минута Озмънд вкара отново, но попадението беше отменено заради засада.

Драмата продължи в края. Оркун Кьокджю изравни за Бешикташ в 86-ата минута с удар в долния ляв ъгъл, но само 60 секунди по-късно Дуран се разписа за втори път и донесе успеха на Селтик.

След победата шотландският тим заема 32-рото място с 3 точки, докато Бешикташ е осми със 7 точки. Следващият мач на Селтик в турнира е гостуване на Торпедо де Кастельон на 26 ноември.