ЦСКА не успя да изненада Панатинайкос в Атина

ЦСКА загуби с 1:2 от Панатинайкос в Атина в мач от третия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Българският отбор изигра силно първо полувреме, но домакините стигнаха до третата си поредна победа в турнира.

Панатинайкос започна с по-активна игра и създаде няколко опасности пред вратата на Фьодор Лапухов. Вратарят на ЦСКА се намеси решително при изстрел на Сантино Андино, а по-късно спаси и удар на Давиде Калабрия при ситуация един срещу един. Натискът на домакините даде резултат в 41-вата минута. След комбинация между Леви Гарсия и Висенте Таборда Калабрия се озова очи в очи с Лапухов и откри резултата.

ЦСКА отговори бързо. Три минути по-късно Стефано Сенси центрира от корнер, а Диниш Алмейда засече топката отблизо и изравни за 1:1. При този резултат завърши първото полувреме.

Панатинайкос отново започна по-силно след почивката. Лапухов спаси удар, при който Елмин Растодер направи добавка, но попадението беше отменено заради засада.

В 69-ата минута гръцкият тим все пак стигна до втори гол. Андреас Тете подаде от аутлинията към Таборда, който се възползва от грешка в защитата на ЦСКА и отбеляза за 2:1. До края „армейците“ не успяха да възстановят равенството.

Преди двубоя старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол предупреди, че срещу съперник от класата на Панатинайкос „не можеш да правиш грешки“. Гръцкият наставник Якоб Нееструп пък определи ЦСКА като „топ отбор“ в българското първенство.

След третия кръг ЦСКА остава с една точка от три мача. Следващият му двубой в Лигата на конференциите е домакинство на Трабзонспор на 26 ноември, докато Панатинайкос ще гостува на Нордшеланд.