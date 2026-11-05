Ушу, плажна борба и бейзбол 5 са сред новите дисциплини на Младежките олимпийски игри тази година

Младежките олимпийски игри Дакар 2026 предложиха на зрителите необичайна комбинация от спортове, в която традиционни дисциплини се срещат с по-достъпни и динамични формати. В програмата в Сенегал са включени ушу таолу, крайбрежно гребане със спринт, бейзбол 5 и плажна борба.

Състезанията в Дакар са първото олимпийско събитие, домакинствано на африканския континент. Игрите се провеждат от 31 октомври до 13 ноември, а участниците са предимно на възраст между 15 и 17 години. Ушу таолу получи официален олимпийски дебют с раздаването на медали в дисциплините чанцюан и тайдзицюан. Чанцюан включва скорост, ритници, скокове и акробатични елементи, докато тайдзицюан се изпълнява с плавни и контролирани движения под музикален съпровод.

Впечатление правят и костюмите на състезателите, които могат да бъдат изработени с различни орнаменти и декоративни елементи. Шампионът в тайдзицюан Джъ Нин Нг от Сингапур разказва, че е слушал музиката на композицията си преди сън, за да я запомни по-добре и да съчетае движенията си с нея.

„Слушах музиката на композицията си преди сън, за да я запомня възможно най-добре и да синхронизирам движенията си с нея“, обяснява Джъ Нин Нг.

Крайбрежното гребане със спринт започва с бягане по плажа. Състезателят се качва в лодка и изминава 250 метра до шамандура, прави обратен завой и се връща към брега. След това отново стъпва на пясъка и спринтира до финалната линия, където натиска специален бутон.

Вълните и променливите условия в океана са част от предизвикателството. Дисциплината ще има място и на голямата олимпийска сцена, тъй като ще замени леките двойки скул на Игрите в Лос Анджелис през 2028-ма.

Бейзбол 5 е опростена версия на традиционния бейзбол, вдъхновена от уличните игри. Мачовете се играят от смесени отбори с по петима състезатели, без бухалки и без специално оборудване. Топката се удря с ръка, а игрището е с размери 18 на 18 метра.

Всеки нападател има един опит да изпрати топката в игра. Отборът се стреми да натрупа точки, преди да запише три аута, а срещите се провеждат в пет ининга.

Куба спечели първото олимпийско злато в бейзбол 5 след победа с 2:0 над Китайско Тайпе във финала. Първият сет завърши 2:1, а вторият - 7:1 за кубинския състав.

Плажната борба дебютира в програмата на Младежките олимпийски игри именно в Сенегал, където традиционните форми на борба са особено популярни. Двубоите се провеждат в кръгла зона върху пясъка, като точки се печелят чрез хвърляния, събаряния или избутване на съперника извън очертанията.

Плажният хандбал също е част от програмата, а скейтбордът направи своя дебют в младежкия олимпийски календар. Състезанията по плажни спортове се провеждат в курортния град Сали.