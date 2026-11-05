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Отборът на Фюри отрече травма преди боя с Джошуа

Отборът на Фюри отрече травма преди боя с Джошуа

5 Ноември, 2026 22:28 528 0

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Представителите на бившия световен шампион заявиха, че двубоят на 11 декември в Кардиф ще се проведе по план

Отборът на Фюри отрече травма преди боя с Джошуа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В екипа на Тайсън Фюри отрекоха слуховете, че боксьорът е получил травма преди двубоя си с Антъни Джошуа. Представители на бившия световен шампион са заявили пред Sky Sports, че мачът ще се проведе по план.

Слухът беше разпространен от бившия британски боксьор Франк Бруно в подкаста Fight Your Corner. Той разказа, че е чул за възможен физически проблем на Фюри след разговор в тренировъчната зала.

Бившият шампион не уточни какъв е проблемът, нито посочи медицински източник или конкретен срок за възстановяване. Така твърдението остана непотвърдено, а от лагера на Фюри дадоха уверение, че няма промяна в плановете за срещата.

Фюри и Джошуа трябва да се срещнат на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф. На ринга ще бъде заложен шампионският пояс на WBA Super в тежка категория. Двубоят ще бъде първи между двамата британци в професионалния бокс.

Очакването към сблъсъка е допълнително засилено от мащаба на събитието. Всички 80 000 билета са били разпродадени за един час, съобщи РБК.

38-годишният Фюри има 36 победи, две загуби и едно равенство. И двете му поражения са нанесени от Александър Усик.

36-годишният Джошуа е с 30 победи и четири загуби. Той е губил два пъти от Усик, както и по веднъж от Анди Руис и Даниел Дюбоа.

Към момента няма потвърждение от медицински екип или от организаторите за травма, която да поставя под въпрос двубоя. След изявлението на представителите на Фюри срещата остава насрочена за 11 декември в Кардиф.


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