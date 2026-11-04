Костадинов: Отказахме се от лева, а сега ни казват и как да харчим парите си

Българският парламент все повече се превръща в „гумен печат“ за решения, които се вземат извън страната. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването „Лице в лице“ по bTV, коментирайки предстоящото приемане на държавния бюджет.

Той обърна внимание, че бюджетът вече е преминал през обсъждане във Франкфурт и Брюксел, преди българските народни представители дори да са се запознали с параметрите му.

„Това, което ще ни изпратят от Брюксел, е нещо, което ние ще имаме възможността да одобрим. Ролята на българското Народно събрание се принизи до един гумен печат“, заяви Костадинов.

Той каза още, че отказът от българския лев е ограничил възможностите на страната да провежда самостоятелна финансова политика. Председателят на “Възраждане” припомни, че от политическата организация са предупреждавали за тези последици, докато останалите политически сили са давали обещания за доходи без да отчитат реалните икономически ограничения.

Костадинов подчерта, че минималната работна заплата трябва да се увеличава, но за устойчив ръст на доходите е необходима работеща икономика, а не неизпълними политически обещания.

В разговора беше засегнат и изборът на нов Висш съдебен съвет. Костадинов заяви, че българската политика страда от „антиселекция“, при която често надделява не професионализмът, а политическата лоялност.

„Обикновено печели не най-добрият, а най-верният“, подчерта той и изрази надежда, че предстоящият избор ще допринесе за ограничаване на зависимостите и затворените кръгове на влияние в съдебната система.

От „Възраждане“ настояват България да има реална възможност сама да определя финансовите си приоритети, а съдебната система да бъде независима от политически и корпоративни зависимости.