Костадинов: Отказахме се от лева, а сега ни казват и как да харчим парите си

Българският парламент все повече се превръща в „гумен печат“ за решения, които се вземат извън страната. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването „Лице в лице“ по bTV, коментирайки предстоящото приемане на държавния бюджет.
Той обърна внимание, че бюджетът вече е преминал през обсъждане във Франкфурт и Брюксел, преди българските народни представители дори да са се запознали с параметрите му.
„Това, което ще ни изпратят от Брюксел, е нещо, което ние ще имаме възможността да одобрим. Ролята на българското Народно събрание се принизи до един гумен печат“, заяви Костадинов.
Той каза още, че отказът от българския лев е ограничил възможностите на страната да провежда самостоятелна финансова политика. Председателят на “Възраждане” припомни, че от политическата организация са предупреждавали за тези последици, докато останалите политически сили са давали обещания за доходи без да отчитат реалните икономически ограничения.
Костадинов подчерта, че минималната работна заплата трябва да се увеличава, но за устойчив ръст на доходите е необходима работеща икономика, а не неизпълними политически обещания.
В разговора беше засегнат и изборът на нов Висш съдебен съвет. Костадинов заяви, че българската политика страда от „антиселекция“, при която често надделява не професионализмът, а политическата лоялност.
„Обикновено печели не най-добрият, а най-верният“, подчерта той и изрази надежда, че предстоящият избор ще допринесе за ограничаване на зависимостите и затворените кръгове на влияние в съдебната система.
От „Възраждане“ настояват България да има реална възможност сама да определя финансовите си приоритети, а съдебната система да бъде независима от политически и корпоративни зависимости.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е нали с Радев сте от една порода-
Що така Донка му играеш сега?
Коментиран от #8, #23
19:41 04.11.2026
2 Цвeтнokoжuят
Коментиран от #3, #15, #20, #22
19:42 04.11.2026
3 Ами
До коментар #2 от "Цвeтнokoжuят":Като нямаш!
19:43 04.11.2026
4 Бо(га)таш
19:43 04.11.2026
5 Кина
19:43 04.11.2026
6 обективен
19:44 04.11.2026
7 При такое
19:44 04.11.2026
8 Что такое
До коментар #1 от "Е нали с Радев сте от една порода-":лuлaв вeнeц, жълто в oчuтe u остър зanax?
Коментиран от #16
19:45 04.11.2026
9 Извинете, нали изборите минаха?.
19:46 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 СЗО
19:46 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Защо ни показвате тази Радева прислуга
19:47 04.11.2026
15 Тоз комунист ли е сега?
До коментар #2 от "Цвeтнokoжuят":Не се ли сеща Бай Тошо кво ги правеше такива curaнu като него?
19:48 04.11.2026
16 сноу
До коментар #8 от "Что такое":Ами и кучето на двора да попитам ..и то ще каже ясно,помиярчето что такое..
19:49 04.11.2026
17 Еврото не е валута, а оръжие за контрол!
19:50 04.11.2026
18 Този
19:51 04.11.2026
19 Минаваме на
19:51 04.11.2026
20 Можеха поне малко пудра
До коментар #2 от "Цвeтнokoжuят":да му сложат в гримьорната....
19:51 04.11.2026
21 хаха
Я кажи сега...ти "хистерик" ли си или си "правис"???
90% от байганьовците са като тоа...с някакви хартии на УЖ завършил, а реално нищо не става от тях и са някакви NPC-та. ХАХАХА!
19:52 04.11.2026
22 Европеец
До коментар #2 от "Цвeтнokoжuят":Костадинов Ръсе акъл, защото има за разлика от мирчевото и другите петроханче.... Прочетох статията и изцяло съм съгласен с казаното от Костадинов.... Би бил добър и достоен президент, но стадото, си остава стадо....
19:53 04.11.2026
23 Как защо?
До коментар #1 от "Е нали с Радев сте от една порода-":Защото е kъca koпeйka....
19:53 04.11.2026
24 охх
19:53 04.11.2026
25 Гумен печат
19:54 04.11.2026