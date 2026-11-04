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Костадинов: Отказахме се от лева, а сега ни казват и как да харчим парите си

Костадинов: Отказахме се от лева, а сега ни казват и как да харчим парите си

4 Ноември, 2026 19:40 471 25

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • всс

Той каза още, че отказът от българския лев е ограничил възможностите на страната да провежда самостоятелна финансова политика

Костадинов: Отказахме се от лева, а сега ни казват и как да харчим парите си - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българският парламент все повече се превръща в „гумен печат“ за решения, които се вземат извън страната. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването „Лице в лице“ по bTV, коментирайки предстоящото приемане на държавния бюджет.

Той обърна внимание, че бюджетът вече е преминал през обсъждане във Франкфурт и Брюксел, преди българските народни представители дори да са се запознали с параметрите му.

„Това, което ще ни изпратят от Брюксел, е нещо, което ние ще имаме възможността да одобрим. Ролята на българското Народно събрание се принизи до един гумен печат“, заяви Костадинов.

Той каза още, че отказът от българския лев е ограничил възможностите на страната да провежда самостоятелна финансова политика. Председателят на “Възраждане” припомни, че от политическата организация са предупреждавали за тези последици, докато останалите политически сили са давали обещания за доходи без да отчитат реалните икономически ограничения.

Костадинов подчерта, че минималната работна заплата трябва да се увеличава, но за устойчив ръст на доходите е необходима работеща икономика, а не неизпълними политически обещания.

В разговора беше засегнат и изборът на нов Висш съдебен съвет. Костадинов заяви, че българската политика страда от „антиселекция“, при която често надделява не професионализмът, а политическата лоялност.

„Обикновено печели не най-добрият, а най-верният“, подчерта той и изрази надежда, че предстоящият избор ще допринесе за ограничаване на зависимостите и затворените кръгове на влияние в съдебната система.

От „Възраждане“ настояват България да има реална възможност сама да определя финансовите си приоритети, а съдебната система да бъде независима от политически и корпоративни зависимости.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е нали с Радев сте от една порода-

    7 8 Отговор
    руски шnuoнu.
    Що така Донка му играеш сега?

    Коментиран от #8, #23

    19:41 04.11.2026

  • 2 Цвeтнokoжuят

    6 9 Отговор
    пак ли ръси акъл?

    Коментиран от #3, #15, #20, #22

    19:42 04.11.2026

  • 3 Ами

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Цвeтнokoжuят":

    Като нямаш!

    19:43 04.11.2026

  • 4 Бо(га)таш

    6 9 Отговор
    Костадинов имах та за мъж на място а ти си бил ... К.а на точното място

    19:43 04.11.2026

  • 5 Кина

    5 9 Отговор
    Възраждане и герб са едно и също..!

    19:43 04.11.2026

  • 6 обективен

    11 4 Отговор
    ПП-ДБ , ГРАБ и ДПС убиха държавата и народа с еврото и еврозоната !!

    19:44 04.11.2026

  • 7 При такое

    3 7 Отговор
    лuлaв вeнeц, жълто в oчuтe u остър зanax?

    19:44 04.11.2026

  • 8 Что такое

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Е нали с Радев сте от една порода-":

    лuлaв вeнeц, жълто в oчuтe u остър зanax?

    Коментиран от #16

    19:45 04.11.2026

  • 9 Извинете, нали изборите минаха?.

    4 0 Отговор
    Трилотаж ли ще има?

    19:46 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СЗО

    2 0 Отговор
    Като знам как се краде като ни казват как да си харчим парите, представям си какво крадене щеше да е ако не ни контролираха.

    19:46 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Защо ни показвате тази Радева прислуга

    4 1 Отговор
    с отпаднала необходимост?

    19:47 04.11.2026

  • 15 Тоз комунист ли е сега?

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цвeтнokoжuят":

    Не се ли сеща Бай Тошо кво ги правеше такива curaнu като него?

    19:48 04.11.2026

  • 16 сноу

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Что такое":

    Ами и кучето на двора да попитам ..и то ще каже ясно,помиярчето что такое..

    19:49 04.11.2026

  • 17 Еврото не е валута, а оръжие за контрол!

    1 1 Отговор
    След ликвидирането на националната си валута вече сме колония! А в световната история никога не е имало богата колония!

    19:50 04.11.2026

  • 18 Този

    1 0 Отговор
    Не е забил два пирона ,не е изработил два лева ,ама ръси мозък

    19:51 04.11.2026

  • 19 Минаваме на

    0 0 Отговор
    палачинки без яйца и мекици,макарони без яйца и витамин С/аскорбинова киселина/,това не са пари .Горчивото месо и шунка не ни трябват.

    19:51 04.11.2026

  • 20 Можеха поне малко пудра

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цвeтнokoжuят":

    да му сложат в гримьорната....

    19:51 04.11.2026

  • 21 хаха

    0 0 Отговор
    Аве Простадинофф...

    Я кажи сега...ти "хистерик" ли си или си "правис"???

    90% от байганьовците са като тоа...с някакви хартии на УЖ завършил, а реално нищо не става от тях и са някакви NPC-та. ХАХАХА!

    19:52 04.11.2026

  • 22 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цвeтнokoжuят":

    Костадинов Ръсе акъл, защото има за разлика от мирчевото и другите петроханче.... Прочетох статията и изцяло съм съгласен с казаното от Костадинов.... Би бил добър и достоен президент, но стадото, си остава стадо....

    19:53 04.11.2026

  • 23 Как защо?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е нали с Радев сте от една порода-":

    Защото е kъca koпeйka....

    19:53 04.11.2026

  • 24 охх

    0 0 Отговор
    Като не ти харесва тук, бегай у матушка русь, там определено няма евро :)

    19:53 04.11.2026

  • 25 Гумен печат

    0 0 Отговор
    Ами то като си с ГУМЕНА глава еврото ще ти е виновно

    19:54 04.11.2026

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