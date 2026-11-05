Кубрат Сакскобургготски празнува 61 години

Когато като дете получил подарък за първото си самостоятелно каране на велосипед, Кубрат Сакскобургготски изненадал родителите си с избора си. Вместо играчка поискал аптечка за първа помощ. „Може да се каже, че почувствах лекарската професия като призвание още от малък“, разказва той години по-късно.

Днес третият син на Симеон Сакскобургготски и Маргарита Гомес-Асебо навършва 61 години. Кубрат е роден на 5 ноември 1965 г. в Мадрид, където семейството му живее след изгнанието на българския царски двор.

От Мадрид до медицината

Кубрат израства в испанската столица и завършва Френския лицей. След това избира медицината и се премества в Памплона, където през 1990 г. завършва Университета на Навара. Специализира обща и гастроинтестинална хирургия в Мадрид, а по-късно разширява подготовката си с обучение в лондонската болница „Сейнт Марк“, известна със специализацията си в областта на проктологията.

Професионалният му път преминава през болница „Пуерта де Йеро“ и клиниката „Рубер Интернасионал“. От 1997 до 2003 г. работи като хирург в „Рубер“, а след това се присъединява към екипа на болница „Сан Камило“ в Мадрид. От 2006 г. ръководи отделението по хирургия и колопроктология и участва в управлението на лечебното заведение.

В интервю за „Ве вести“ Кубрат определя призванието, образованието, любовта към работата и уважението към пациента като основни качества на добрия хирург. През 2004 г. той участва и в консултантския съвет, свързан със създаването на болница „Токуда“ в София.

Семейството на княз Панагюрски

Кубрат Сакскобургготски се жени за испанката Карла Ройо-Вилянова на 2 юли 1993 г. Двамата имат трима синове – Мирко, Лукас и Тирсо. Семейството отбеляза 30-годишнината от сватбата си с нова религиозна церемония през 2023 г.

Мирко и Лукас са избрали медицината, следвайки професионалния път на баща си, докато Тирсо се насочва към инженерството и телекомуникациите. Кубрат и съпругата му запазват близка връзка с България, а той продължава да работи в Испания като хирург.

Като син на последния български цар Кубрат носи титлата княз Панагюрски, но професионалната му биография е изградена основно в болниците и операционните зали. Именно там, далеч от церемониалния образ на царското семейство, той намира пътя, който според собствените му думи е избрал още с първата си аптечка.

Източници: vevesti.bg, revistavanityfair.es, hola.com