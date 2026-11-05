Улица до руското посолство в София става „Анна Политковская“

Част от улица „Латинка“ в София ще носи името на руската журналистка Анна Политковская. Това реши Столичният общински съвет с 29 гласа „за“, 15 „против“ и четирима „въздържали се“. При гласуването в залата са присъствали 48 общински съветници.
Преименува се участъкът между улиците „Никола Мирчев“ и „Незабравка“ в район „Изгрев“, който се намира в близост до посолството на Русия. Останалата част от улица „Латинка“ запазва досегашното си име.
Председателят на СОС Цветомир Петров е обяснил, че за приемането на доклада е необходимо обикновено мнозинство от присъстващите съветници.
Спор за целесъобразността и законността
Решението беше предшествано от спор в общинския съвет. Иван Таков от БСП определи доклада като „нецелесъобразен“. Според него Политковская няма връзка с България и София, а предложението е мотивирано от геополитическо противопоставяне.
Таков заяви още, че общинската наредба не допуска частично преименуване на улици и предупреди за административни затруднения за гражданите, чиито адреси ще бъдат променени. По думите му това може да наложи подмяна на адресни данни в лични документи и други документи.
Представителят на БСП каза, че ако областният управител върне решението, а СОС го приеме повторно, групата на партията ще го оспори в съда.
Симеон Ставрев от „Демократична България“ отхвърли възраженията за законосъобразността на предложението. Той посочи, че съветът вече е приемал подобни доклади, включително за именуване на улица на журналиста Милен Цветков. Според Ставрев Политковская е защитавала свободата на словото, а смъртта ѝ е символ на смелостта на журналистите, които се опитват да разкрият истината.
Коя е Анна Политковская
Анна Политковская е родена на 30 август 1958 г. Работи във вестник „Новая газета“ и става известна с публикациите си за войните в Чечения и с критиките си към нарушенията на човешките права в Русия.
Тя е убита на 7 октомври 2006 г. във входа на жилищния блок, в който живее в Москва. Датата отбелязва 20 години от смъртта ѝ.
Политковская е автор на книгите „Пътешествие в ада. Чеченски дневник“ и „Втора чеченска“. С решението си Столичният общински съвет даде името ѝ на участък от улица в непосредствена близост до руското посолство, докато останалата част от „Латинка“ запазва досегашното си наименование.
Източници: bta.bg, paragrafa.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жалка картинка сме
Коментиран от #11, #70, #83
16:44 05.11.2026
2 Стенли
16:45 05.11.2026
3 честен ционист
Коментиран от #10, #58
16:45 05.11.2026
4 Гост
16:46 05.11.2026
5 5556
Нямаме ли имена на българи достойни?
Тия там само харчат парите на хората за да творят глупости!
16:47 05.11.2026
6 Кучето на Мими 🐕
Коментиран от #14, #16
16:47 05.11.2026
7 ставка
16:47 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 По-добре, прогресивно е като Радев
Коментиран от #56
16:49 05.11.2026
10 Шорт
До коментар #3 от "честен ционист":Украййская
16:49 05.11.2026
11 Не, бе,
До коментар #1 от "жалка картинка сме":Трябваше да я кръстят Доналд Тръмп, както Тихия океан и Мексиканския залив.
16:49 05.11.2026
12 мдаа
Коментиран от #27
16:49 05.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Защото е от паравоенната организация на
До коментар #6 от "Кучето на Мими 🐕":Путин и беше на руско въоръжение.
16:50 05.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бай Дън
Коментиран от #33
16:52 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сатана Z
16:54 05.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Павел Пенев
Коментиран от #61
16:55 05.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 мнение
16:55 05.11.2026
26 Опорка
Коментиран от #45
16:56 05.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Софиянец
Коментиран от #39
16:56 05.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тагарев Тошко
16:56 05.11.2026
31 УжасТ
16:57 05.11.2026
32 венсеремос
Коментиран от #90
16:58 05.11.2026
33 Я па тоя!
До коментар #18 от "Бай Дън":Как да унижиш дебелокож агресор.
16:58 05.11.2026
34 Соросоидите се чудят как да угнетят
16:59 05.11.2026
35 Перо
16:59 05.11.2026
36 Цвилете
16:59 05.11.2026
37 Констатация
Коментиран от #50, #62
17:01 05.11.2026
38 хаджи Генчо
Коментиран от #68
17:01 05.11.2026
39 Ами те се оказаха путинисти бре, рожбе.
До коментар #28 от "Софиянец":Калушев е минал обучение при параоорганите на Путин. Преметнали са после тукашните да ги финансират. Включително твои колеги от Възраждане. Които може да не са били преметнати.
17:01 05.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Реалист
Коментиран от #57
17:02 05.11.2026
42 Камо ли Новата булка
До коментар #27 от "О да":Коци.
17:03 05.11.2026
43 Софиянеца
Коментиран от #54
17:03 05.11.2026
44 Гост
Коментиран от #51, #52
17:04 05.11.2026
45 Какъв съд, булка
До коментар #26 от "Опорка":Колкото падна измислената фамилия на Волгин.
17:04 05.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Анна Политковская е чист и честен човек
17:05 05.11.2026
49 Моарейн
17:05 05.11.2026
50 Нека да пиша
До коментар #37 от "Констатация":Тато провешкия простаако. В Москва
Коментиран от #65
17:06 05.11.2026
51 Да, под лошото влияние на Йотова
До коментар #44 от "Гост":може и да тровят опозицията субстанции
17:07 05.11.2026
52 От личен опит ли
До коментар #44 от "Гост":знаеш?
17:07 05.11.2026
53 ааааа
17:08 05.11.2026
54 Путин ги научи така,
До коментар #43 от "Софиянеца":когато обучаваше Калушев в една от паравоенните си дружинки.
Ти защо си против Путин?
17:09 05.11.2026
55 Ами..
После защо това и защо онова...
Коментиран от #63, #67, #79
17:09 05.11.2026
56 Агент Мълдър.
До коментар #9 от "По-добре, прогресивно е като Радев":Теб ако те питат ,най добре Асен Василев да се казва..госпожо.
17:10 05.11.2026
57 Възраждане
До коментар #41 от "Реалист":Какво сме ти направили пък на теб.
Камо ли Велинчето - мила сороска сладурка и спътница на Коци.
17:10 05.11.2026
58 хахаха
До коментар #3 от "честен ционист":Хахаха - улица МОСКОВСКА петроханаджиите сигурно сън не ги лови!
17:11 05.11.2026
59 формата е важна, ако има съдържание
17:11 05.11.2026
60 Уронг Търн
17:11 05.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 защо
До коментар #37 от "Констатация":Император Василий българоубиец
17:12 05.11.2026
63 Овчи,
До коментар #55 от "Ами..":Кво после?Ммм?Май заплашваш България?М?
17:12 05.11.2026
64 Дичо
17:12 05.11.2026
65 Констатация
До коментар #50 от "Нека да пиша":Що, бе, Петроханско го ве до, кво лошо ти е сторил Бой Тошо Велики!? -))))
17:12 05.11.2026
66 просто факт
17:14 05.11.2026
67 Шорт
До коментар #55 от "Ами..":Това е до време! Пепейците и Деберастите няма да останат дълго в управлението!
Коментиран от #75
17:14 05.11.2026
68 Откога хората с гласове в главата като
До коментар #38 от "хаджи Генчо":теб ще дават акъли.ти не си всички, нито путинистът Тръмп е САЩ.
17:14 05.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 не щем Русия
До коментар #1 от "жалка картинка сме":вървим към просия..
17:15 05.11.2026
71 Само питъм
17:16 05.11.2026
72 Имам един съсед на село
Коментиран от #78
17:16 05.11.2026
73 Тик-Ток
17:16 05.11.2026
74 Промяната
17:17 05.11.2026
75 Тук ме е Москва
До коментар #67 от "Шорт":София винаги не била о ще бъде синя.
То САЩ посиня.
Коментиран от #81
17:18 05.11.2026
76 Гошо
17:19 05.11.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Българин
До коментар #55 от "Ами..":Ние сме НАТО .Можем да си правим каквото си искам и руснаците нищо не могат да ни направят.
.
17:20 05.11.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 мук ме е Киев
До коментар #75 от "Тук ме е Москва":София винаги не била о ще бъде синя.
То САЩ посиня.
Времето е наше!
17:21 05.11.2026
82 Исторически парк
17:21 05.11.2026
83 Радев
До коментар #1 от "жалка картинка сме":Догодина като освободя София от пепейско робство ще я преименувам на Владимир Путин!
17:22 05.11.2026
84 Народен съд
17:22 05.11.2026
85 Естествено че отново тъпаците
17:23 05.11.2026
86 няма спасение
17:24 05.11.2026
87 Може и
17:24 05.11.2026
88 оооооооооооо
17:25 05.11.2026
89 И какви са заслугите на тая
17:26 05.11.2026
90 мнение
До коментар #32 от "венсеремос":Политовская не беше предателка на Русия, а съветски агент, който винаги е работил за КГБ, с легенда на дисидент. Такъв, какъвто беше и Горбачов - заблуда за Запада, че има демокрацията при тях.
17:26 05.11.2026