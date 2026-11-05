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Улица до руското посолство в София става „Анна Политковская“
  Тема: Украйна

Улица до руското посолство в София става „Анна Политковская“

5 Ноември, 2026 16:42 990 90

  • анна политковская-
  • столичен общински съвет-
  • улица латинка-
  • руско посолство

Столичният общински съвет одобри преименуването на участъка от „Латинка“ между улиците „Никола Мирчев“ и „Незабравка“. Решението беше прието с 29 гласа „за“ при 15 „против“ и четирима „въздържали се“

Улица до руското посолство в София става „Анна Политковская“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Част от улица „Латинка“ в София ще носи името на руската журналистка Анна Политковская. Това реши Столичният общински съвет с 29 гласа „за“, 15 „против“ и четирима „въздържали се“. При гласуването в залата са присъствали 48 общински съветници.

Преименува се участъкът между улиците „Никола Мирчев“ и „Незабравка“ в район „Изгрев“, който се намира в близост до посолството на Русия. Останалата част от улица „Латинка“ запазва досегашното си име.

Още новини от Украйна

Председателят на СОС Цветомир Петров е обяснил, че за приемането на доклада е необходимо обикновено мнозинство от присъстващите съветници.

Спор за целесъобразността и законността

Решението беше предшествано от спор в общинския съвет. Иван Таков от БСП определи доклада като „нецелесъобразен“. Според него Политковская няма връзка с България и София, а предложението е мотивирано от геополитическо противопоставяне.

Таков заяви още, че общинската наредба не допуска частично преименуване на улици и предупреди за административни затруднения за гражданите, чиито адреси ще бъдат променени. По думите му това може да наложи подмяна на адресни данни в лични документи и други документи.

Представителят на БСП каза, че ако областният управител върне решението, а СОС го приеме повторно, групата на партията ще го оспори в съда.

Симеон Ставрев от „Демократична България“ отхвърли възраженията за законосъобразността на предложението. Той посочи, че съветът вече е приемал подобни доклади, включително за именуване на улица на журналиста Милен Цветков. Според Ставрев Политковская е защитавала свободата на словото, а смъртта ѝ е символ на смелостта на журналистите, които се опитват да разкрият истината.

Коя е Анна Политковская

Анна Политковская е родена на 30 август 1958 г. Работи във вестник „Новая газета“ и става известна с публикациите си за войните в Чечения и с критиките си към нарушенията на човешките права в Русия.

Тя е убита на 7 октомври 2006 г. във входа на жилищния блок, в който живее в Москва. Датата отбелязва 20 години от смъртта ѝ.

Политковская е автор на книгите „Пътешествие в ада. Чеченски дневник“ и „Втора чеченска“. С решението си Столичният общински съвет даде името ѝ на участък от улица в непосредствена близост до руското посолство, докато останалата част от „Латинка“ запазва досегашното си наименование.

Източници: bta.bg, paragrafa.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жалка картинка сме

    43 10 Отговор
    А трябваше да се казва Владимир Путин !!

    Коментиран от #11, #70, #83

    16:44 05.11.2026

  • 2 Стенли

    49 5 Отговор
    Айде пак простотии 🤯

    16:45 05.11.2026

  • 3 честен ционист

    33 4 Отговор
    А как се казва улицата, дето се намира общинката?

    Коментиран от #10, #58

    16:45 05.11.2026

  • 4 Гост

    45 3 Отговор
    Детска градина! Друта улица я прекръстете на Зеленски, само трябва да сложите една златна обществена тоалетна.

    16:46 05.11.2026

  • 5 5556

    48 2 Отговор
    Чисто заяждане!
    Нямаме ли имена на българи достойни?
    Тия там само харчат парите на хората за да творят глупости!

    16:47 05.11.2026

  • 6 Кучето на Мими 🐕

    38 5 Отговор
    А защо не "Ивайло Калушев "?🌈🦧🌈

    Коментиран от #14, #16

    16:47 05.11.2026

  • 7 ставка

    42 2 Отговор
    Откачалки.

    16:47 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 По-добре, прогресивно е като Радев

    4 20 Отговор
    Отколкото многобройните улици в България, които се казват "Георги Димитров".

    Коментиран от #56

    16:49 05.11.2026

  • 10 Шорт

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Украййская

    16:49 05.11.2026

  • 11 Не, бе,

    25 1 Отговор

    До коментар #1 от "жалка картинка сме":

    Трябваше да я кръстят Доналд Тръмп, както Тихия океан и Мексиканския залив.

    16:49 05.11.2026

  • 12 мдаа

    37 2 Отговор
    Свършиха проблемите на София и от нямане какво да прави ОС реши да преименува улица "Латинка". А улицата, на която се намира украинското посолство на "Степан Бандера" ли ще се прекръсти или на "Владимир Путин"? То бива лакейство, бива, ама това граничи с дебилизъм.

    Коментиран от #27

    16:49 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Защото е от паравоенната организация на

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Кучето на Мими 🐕":

    Путин и беше на руско въоръжение.

    16:50 05.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бай Дън

    27 4 Отговор
    Не знам какво целят но провокацията е явна! Какво искат да унижат Митрофанова, Путин или цяла Русия! Успяват пепедебе ескалират конфликта! Скоро нещата ще се обърнат и тогава?

    Коментиран от #33

    16:52 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сатана Z

    9 3 Отговор
    В София е имало улица Адолф Хитлер,защо да няма и улица Ана Полит Ковска?

    16:54 05.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Павел Пенев

    25 2 Отговор
    Площад Народно събрание става "Володимир Зеленски", а площад "Независимост"-"Урсула фон дер Лайън". Само така ще го накривите на Путин.

    Коментиран от #61

    16:55 05.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 мнение

    14 3 Отговор
    Глупости, това е театър. Всички знаят, че Политоивская е съветски агент. Родена е в Ню Йорк, родителите ѝ са работили в ООН за СССР.

    16:55 05.11.2026

  • 26 Опорка

    21 3 Отговор
    Ще падне в съда тая глупост. София никога не е била толкова зле, а тия се занимават с глупости. Но явно на редовия жълтопaвeтниk имената на улиците са му по-важни от това да си разчисти кочината, в която живее.

    Коментиран от #45

    16:56 05.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Софиянец

    22 3 Отговор
    Поредната ппдб-илщина! Тия педроханци мразят България!

    Коментиран от #39

    16:56 05.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тагарев Тошко

    12 3 Отговор
    Както сте тръгнали на контра скоро ще сте съгласно да връщате имена на градове като Толбухин, Ленин сещате се нали!

    16:56 05.11.2026

  • 31 УжасТ

    18 1 Отговор
    Българска евроатлантическа порнография ! От индивиди (Софийска община ) , която дължат милиарДи на България за топла вода , но веят украински 🇺🇦 байряк на фасадата си .

    16:57 05.11.2026

  • 32 венсеремос

    16 4 Отговор
    Политковская беше предателка на Русия и Путин! Получи си заслуженото.Предателите от Герб, СДС, ППДБ, ДъПъСъ се канят да ни вкарат във война с Русия! Нещастници! Позор!

    Коментиран от #90

    16:58 05.11.2026

  • 33 Я па тоя!

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Дън":

    Как да унижиш дебелокож агресор.

    16:58 05.11.2026

  • 34 Соросоидите се чудят как да угнетят

    14 2 Отговор
    Русия , руския народ и русофилите. После се чудят защо са загубили изборите. Ами ей на за това защото правят лоши неща.

    16:59 05.11.2026

  • 35 Перо

    13 1 Отговор
    Унтерменшите от ПП/ДБ прекръстиха всички улици в София с чужди имена, без никаква връзка с БГ! Политковска никога не е стъпвала в БГ и няма нищо общо! Величае я една или две мижави партии в Русия с измислен героизъм и “интелигентност” и унтерменшите от ПП/ДБ по нареждане на световната ционистка и неолиберална менажерия, веднага изпълниха разпореждането за величаене и увековечаване!

    16:59 05.11.2026

  • 36 Цвилете

    2 10 Отговор
    Копейки, цвилете, заслужете си дажбата

    16:59 05.11.2026

  • 37 Констатация

    11 1 Отговор
    Ако съм на мястото на руснаците, щях да кръстя улицата на Българското посолство в Русия Тодор Живков!!!! -))))))))))))

    Коментиран от #50, #62

    17:01 05.11.2026

  • 38 хаджи Генчо

    9 2 Отговор
    Идиотите в София нямат свършване. Всички гледат да си оправят отношенията с Русия, а нашите умници вършат обратното. Погледнете отношенията между САЩ и Русия. Да не говорим за отношенията на Русия с Китай, Индия и една камара още големи държави.

    Коментиран от #68

    17:01 05.11.2026

  • 39 Ами те се оказаха путинисти бре, рожбе.

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "Софиянец":

    Калушев е минал обучение при параоорганите на Путин. Преметнали са после тукашните да ги финансират. Включително твои колеги от Възраждане. Които може да не са били преметнати.

    17:01 05.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Реалист

    6 2 Отговор
    Дребни евтини сороски душици!

    Коментиран от #57

    17:02 05.11.2026

  • 42 Камо ли Новата булка

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "О да":

    Коци.

    17:03 05.11.2026

  • 43 Софиянеца

    4 2 Отговор
    Калушевата секта където си мислят, че ще се прераждат!

    Коментиран от #54

    17:03 05.11.2026

  • 44 Гост

    6 2 Отговор
    ППДБ наркоманско сборище

    Коментиран от #51, #52

    17:04 05.11.2026

  • 45 Какъв съд, булка

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Опорка":

    Колкото падна измислената фамилия на Волгин.

    17:04 05.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Анна Политковская е чист и честен човек

    2 10 Отговор
    Никой няма да кръсти улица на Румен Радев я.

    17:05 05.11.2026

  • 49 Моарейн

    10 0 Отговор
    Кипи безсмислен труд. Точно като всичко, сътворено от сглобката между неумно-кресливите и мутро-крадливите. Сега вече, като я прекръстиха тая улица и всички проблеми на София се решиха с магическа пръчка. Вече ще плуваме в реки от мед и масло и ще пием само амброзия. А на живущите на улицата с новото име да им е честито - да си отделят време и пари и да се въоръжат с търпение, че ги чакат смяна на постоянен и настоящ адрес и на лични документи. А Путин трепери от ... смях като чете за напъните на родната евроатлантическа пасмина.

    17:05 05.11.2026

  • 50 Нека да пиша

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "Констатация":

    Тато провешкия простаако. В Москва

    Коментиран от #65

    17:06 05.11.2026

  • 51 Да, под лошото влияние на Йотова

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Гост":

    може и да тровят опозицията субстанции

    17:07 05.11.2026

  • 52 От личен опит ли

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Гост":

    знаеш?

    17:07 05.11.2026

  • 53 ааааа

    7 1 Отговор
    Тоя Симеон Ставрев от „Демократична България“ е голяма, голяма гад, обърка целия транспорт на София с безумните си идеи!!!

    17:08 05.11.2026

  • 54 Путин ги научи така,

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Софиянеца":

    когато обучаваше Калушев в една от паравоенните си дружинки.
    Ти защо си против Путин?

    17:09 05.11.2026

  • 55 Ами..

    7 1 Отговор
    Поредната провокация към Русия.
    После защо това и защо онова...

    Коментиран от #63, #67, #79

    17:09 05.11.2026

  • 56 Агент Мълдър.

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "По-добре, прогресивно е като Радев":

    Теб ако те питат ,най добре Асен Василев да се казва..госпожо.

    17:10 05.11.2026

  • 57 Възраждане

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Реалист":

    Какво сме ти направили пък на теб.
    Камо ли Велинчето - мила сороска сладурка и спътница на Коци.

    17:10 05.11.2026

  • 58 хахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Хахаха - улица МОСКОВСКА петроханаджиите сигурно сън не ги лови!

    17:11 05.11.2026

  • 59 формата е важна, ако има съдържание

    6 0 Отговор
    И да преименувате улици, и каквото и да правите сте резил. Съдържание - нула

    17:11 05.11.2026

  • 60 Уронг Търн

    4 1 Отговор
    Просълзих се местни слуги на запада кръщават улици на слуги на запада в Русия и какво ще постигнете с това???

    17:11 05.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 защо

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Констатация":

    Император Василий българоубиец

    17:12 05.11.2026

  • 63 Овчи,

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ами..":

    Кво после?Ммм?Май заплашваш България?М?

    17:12 05.11.2026

  • 64 Дичо

    4 0 Отговор
    Преименуването на улица, квартал, село, град трябва да става след допитването на гражданите живеещи там.

    17:12 05.11.2026

  • 65 Констатация

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Нека да пиша":

    Що, бе, Петроханско го ве до, кво лошо ти е сторил Бой Тошо Велики!? -))))

    17:12 05.11.2026

  • 66 просто факт

    4 0 Отговор
    Всеки ден минава по два пъти поне по Денкоглу и пл. Гарибалди - е по-голямо сметище никога не е било! Боклуци по дял ден още от нощта, никой не чисти, ята агресивни гълъби, куррешки, пейките намазани с какво ли не, смрад на урина, до тях търкалящи се вонящи клошари. Центъра на европейска София. Нещщастници и креттени работят в общината

    17:14 05.11.2026

  • 67 Шорт

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Ами..":

    Това е до време! Пепейците и Деберастите няма да останат дълго в управлението!

    Коментиран от #75

    17:14 05.11.2026

  • 68 Откога хората с гласове в главата като

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "хаджи Генчо":

    теб ще дават акъли.ти не си всички, нито путинистът Тръмп е САЩ.

    17:14 05.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 не щем Русия

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "жалка картинка сме":

    вървим към просия..

    17:15 05.11.2026

  • 71 Само питъм

    3 0 Отговор
    Не беше ли достатъчно , че кръстихме алеята пред Украинското посолство ( където извеждат кученцата да чишкат) "Героите на Украйна" ❓

    17:16 05.11.2026

  • 72 Имам един съсед на село

    1 0 Отговор
    Кръстил си е външната тоалетна Митрофанова.

    Коментиран от #78

    17:16 05.11.2026

  • 73 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    А улицата на нашето посолство във Москва става- "Султан Мехмед"

    17:16 05.11.2026

  • 74 Промяната

    3 0 Отговор
    Малки злобни душици! И какво постигнахте с това? Показахте, че умеете да създавате неприятности на гражданите, без да има защо!

    17:17 05.11.2026

  • 75 Тук ме е Москва

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Шорт":

    София винаги не била о ще бъде синя.
    То САЩ посиня.

    Коментиран от #81

    17:18 05.11.2026

  • 76 Гошо

    2 0 Отговор
    Извинявайте,но това е просто една провокация към режима в Русия. И точно до посолството. М.лоумници.

    17:19 05.11.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Ами..":

    Ние сме НАТО .Можем да си правим каквото си искам и руснаците нищо не могат да ни направят.
    .

    17:20 05.11.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 мук ме е Киев

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "Тук ме е Москва":

    София винаги не била о ще бъде синя.
    То САЩ посиня.
    Времето е наше!

    17:21 05.11.2026

  • 82 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Нормално пепейките да кръстят неква улица на руска пепейка💩

    17:21 05.11.2026

  • 83 Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "жалка картинка сме":

    Догодина като освободя София от пепейско робство ще я преименувам на Владимир Путин!

    17:22 05.11.2026

  • 84 Народен съд

    2 0 Отговор
    Ще дойде Видовден

    17:22 05.11.2026

  • 85 Естествено че отново тъпаците

    2 0 Отговор
    От ДБ и ПП ще са в основата на тази простотия

    17:23 05.11.2026

  • 86 няма спасение

    0 0 Отговор
    Поредната демократска глупост. Очаква се улица на името на Култуклиева

    17:24 05.11.2026

  • 87 Може и

    0 0 Отговор
    ул. Петрохански педофили да я кръстят

    17:24 05.11.2026

  • 88 оооооооооооо

    0 0 Отговор
    Следващата улица да се кръсти на украинското куче, геройски загинало - улица Кнопа. Невероятни, вселенски ТПАНАРИ.

    17:25 05.11.2026

  • 89 И какви са заслугите на тая

    0 0 Отговор
    Анна Политковская за София? А?

    17:26 05.11.2026

  • 90 мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "венсеремос":

    Политовская не беше предателка на Русия, а съветски агент, който винаги е работил за КГБ, с легенда на дисидент. Такъв, какъвто беше и Горбачов - заблуда за Запада, че има демокрацията при тях.

    17:26 05.11.2026

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