Улица до руското посолство в София става „Анна Политковская“

Част от улица „Латинка“ в София ще носи името на руската журналистка Анна Политковская. Това реши Столичният общински съвет с 29 гласа „за“, 15 „против“ и четирима „въздържали се“. При гласуването в залата са присъствали 48 общински съветници.

Преименува се участъкът между улиците „Никола Мирчев“ и „Незабравка“ в район „Изгрев“, който се намира в близост до посолството на Русия. Останалата част от улица „Латинка“ запазва досегашното си име.

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Председателят на СОС Цветомир Петров е обяснил, че за приемането на доклада е необходимо обикновено мнозинство от присъстващите съветници.

Спор за целесъобразността и законността

Решението беше предшествано от спор в общинския съвет. Иван Таков от БСП определи доклада като „нецелесъобразен“. Според него Политковская няма връзка с България и София, а предложението е мотивирано от геополитическо противопоставяне.

Таков заяви още, че общинската наредба не допуска частично преименуване на улици и предупреди за административни затруднения за гражданите, чиито адреси ще бъдат променени. По думите му това може да наложи подмяна на адресни данни в лични документи и други документи.

Представителят на БСП каза, че ако областният управител върне решението, а СОС го приеме повторно, групата на партията ще го оспори в съда.

Симеон Ставрев от „Демократична България“ отхвърли възраженията за законосъобразността на предложението. Той посочи, че съветът вече е приемал подобни доклади, включително за именуване на улица на журналиста Милен Цветков. Според Ставрев Политковская е защитавала свободата на словото, а смъртта ѝ е символ на смелостта на журналистите, които се опитват да разкрият истината.

Коя е Анна Политковская

Анна Политковская е родена на 30 август 1958 г. Работи във вестник „Новая газета“ и става известна с публикациите си за войните в Чечения и с критиките си към нарушенията на човешките права в Русия.

Тя е убита на 7 октомври 2006 г. във входа на жилищния блок, в който живее в Москва. Датата отбелязва 20 години от смъртта ѝ.

Политковская е автор на книгите „Пътешествие в ада. Чеченски дневник“ и „Втора чеченска“. С решението си Столичният общински съвет даде името ѝ на участък от улица в непосредствена близост до руското посолство, докато останалата част от „Латинка“ запазва досегашното си наименование.

Източници: bta.bg, paragrafa.com