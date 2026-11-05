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Мирчев даде 24 часа на властта да признаят за втория пенсионен стълб
  Тема: Икономика

Мирчев даде 24 часа на властта да признаят за втория пенсионен стълб

5 Ноември, 2026 10:17 1 824 134

  • втори пенсионен стълб-
  • ивайло мирчев-
  • демократична българия-
  • министерство на финансите-
  • пенсионни вноски

Депутатът твърди, че ДБ разполага с комуникация между правителството и Европейската комисия. Управляващите отричат да се подготвя промяна на пенсионните вноски

Мирчев даде 24 часа на властта да признаят за втория пенсионен стълб - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ даде 24 часа на двама експерти да излязат публично и да обяснят твърденията за обсъждана промяна на втория пенсионен стълб. Депутатът заяви пред журналисти в парламента, че ДБ разполага с комуникация между българското правителство и Европейската комисия по темата.

Повод за изявлението му са думи на депутатите от „Прогресивна България“ Константин Проданов и Стефан Белчев, които определиха информацията на опозицията като фалшива новина. Мирчев заяви: „На тези двама експерти ще им дадем още 24 часа, за да излязат пред българските граждани и да им кажат, че ги излъгаха“, съобщи бТВ.

По думите му единият от експертите е бивш пилот на изтребител, а другият е бил заместник-командир по политическата част. Мирчев не посочи имената им. Той обвърза спора с твърденията, че правителството е обсъждало пренасочване на част от пенсионните вноски към Националния осигурителен институт.

Какво твърдят управляващите

Стефан Белчев, член на бюджетната комисия и председател на икономическата комисия в парламента, заяви, че вторият пенсионен стълб няма да бъде променян. По думите му не е изпращан официален документ с подпис на министър или премиер, в който да се предлага подобна промяна.

„Няма категорично“, каза Белчев в отговор на въпрос дали управляващите ще променят втория пенсионен стълб. Той допусна, че при подготовката на бюджета може да са обсъждани експертни анализи или хипотетични варианти, но подчерта, че не става дума за официално решение.

Публично обсъжданият вариант предвиждаше 2,5 процентни пункта от пенсионната вноска за втория стълб да бъдат пренасочени към НОИ. На 3 ноември Министерството на финансите заяви, че информацията за предстояща реформа на втория пенсионен стълб не отговаря на истината.

Какво следва

Мирчев каза, че ДБ е изпратила въпроси до Европейската комисия и е поискала от Министерството на финансите да предостави комуникацията по темата. Според него управляващите трябва да публикуват документите още на 5 или 6 ноември.

От „Демократична България“ очакват и представянето на проекта за бюджет за 2027 г., който депутатите възнамеряват да анализират подробно. Документът трябва да бъде представен в Университета за национално и световно стопанство.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кнопа

    128 17 Отговор
    Тоя иска да се докаже пред Демократите, след като взеха властта в сащ. Мирчев ще продаде всеки за $ 💰

    10:19 05.11.2026

  • 2 Андро

    126 10 Отговор
    Йотова спечели изборите даже в Крушари.

    Коментиран от #43

    10:20 05.11.2026

  • 3 за нищо НЕ ставате

    126 12 Отговор
    Ама вие сте от отпадналата небходимост , и никой не ви иска !!!

    10:20 05.11.2026

  • 4 Трол

    18 65 Отговор
    В противен случай ще започнат граждански протести.

    Коментиран от #30, #110

    10:21 05.11.2026

  • 5 Това случайно попаднало комунисче,

    110 13 Отговор
    става все по нагъл.

    10:21 05.11.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    76 2 Отговор
    Кога ли днешните "стълбаджии" ще разберат какво са ги вършили вече 26 години управленците с парите им🤔❗❓

    10:21 05.11.2026

  • 7 малии

    11 54 Отговор
    Мирчев готви маидан на Радев според прогресивни русофили

    10:21 05.11.2026

  • 8 ЦК на БКП

    17 42 Отговор
    Ха, ха ха.... - комунист и признание 🤣

    10:21 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 палячо

    82 8 Отговор
    изчезни с 200

    10:22 05.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тагарев Тошко

    88 8 Отговор
    Този трол много се активизира! Как сега знаете всичко, а когато бяхте във сглобка нищо! Защо фалшифицирахте доклада 2024 и кога ще завали този златен дъжд! Защото дъжда за който се молехте донесе само кал!

    Коментиран от #124

    10:22 05.11.2026

  • 14 БеГемот

    82 5 Отговор
    Имам чувството че е умопомрачен....или не съзнават че изборите свършиха или се опитват да оправдаят тежкото поражение и то с помощта на тиквата и шиши...

    Коментиран от #21

    10:22 05.11.2026

  • 15 Някой

    59 5 Отговор
    Ти каза, че са искали да ги откраднат. А сега е просто прехвърляне, което като погледнеш статистиката хората правят сами преди да се пенсионират така или иначе. Голям скандал, само защото изобщо е било обмисляно.

    Коментиран от #29

    10:22 05.11.2026

  • 16 Втория стълб

    66 3 Отговор
    Трябва да е по желание, а не мафиот ски прийом. Мирчев е лобист

    10:22 05.11.2026

  • 17 Доктор Гълъбов

    63 4 Отговор
    Аз давам няколко часа на Петроханците да си вземат редовно хапчетата.

    10:23 05.11.2026

  • 18 ОХОООО

    43 2 Отговор
    БОТАСВИР ЧЕф ПОЧНА И УСЛОВИЯ ДА ПОСТАВЯ .....ДОКЪДЕ МОЖЕ ДА СТИГНЕ ЕДНО ПАДеНИЕ..........!!!

    10:24 05.11.2026

  • 19 Паразити

    48 3 Отговор
    На Мирчев пак ние му пълним и втория пенсионен стълб ...

    10:24 05.11.2026

  • 20 ами

    45 1 Отговор
    ха ха ха - след 24 часа мирчев ще свали власта

    10:25 05.11.2026

  • 21 Бай Дън

    53 4 Отговор

    До коментар #14 от "БеГемот":

    Те не осъзнават нищо, просто искат да върнат Пеевски! Да се отърве от разследвания, затова се активираха и гербери и пепедебари!

    10:25 05.11.2026

  • 22 ккк

    58 2 Отговор
    и какво става след 24 часа ако не признаят ще направи преврат ли какво , аман от позьори

    10:25 05.11.2026

  • 23 Боко

    54 2 Отговор
    Мирчева , че ти изкочат очите като на кокорчо , като те набарат куриерите🤪

    10:25 05.11.2026

  • 24 Какво

    7 38 Отговор
    признание и истина от лъжци ? Хиляди лъжи избълваха на българските граждани преди подмолно да вземат властта , лековерните хорица клъвнаха .

    10:25 05.11.2026

  • 25 1488

    36 2 Отговор
    А ПОСЛЕ ЩЕ ГИ БИЕ ЛИ ?!?

    10:26 05.11.2026

  • 26 Или какво???!!!

    31 2 Отговор
    Сретен!

    10:26 05.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Оземпик Мирчев

    38 4 Отговор
    си мисли, че прави десант на плажа в Росенец. Това момче като отслабна съвсем превъртя. Между другото е вярно за тлъстаци, които отслабват с Оземпик и после откачат, защото в организма им става страшно мазало. Включително и мозъка.

    10:27 05.11.2026

  • 29 🦉🦉🦉🦉

    24 2 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Нищо лично!
    Вече няколко познати НЕ ме послушаха и НЕ прехвърлиха парите си за ВТОРА пенсия ❗
    Сега с разочарование установяват, че ...

    10:28 05.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 генерал-полковник Марков

    7 38 Отговор
    На изборите се видя, колко много е паднал рейтинга на Радев.

    1 093 852 - това са избирателите на СГЛОБКАТА - ПБ, Величие, Възраждане, МЕЧ, БСП, ВМРО, люспи от ГЕРБ и други...

    ...с 400 000 по-малко отпреди 6 месеца. При този резултат Радев да си подава оставката немедленно!

    10:30 05.11.2026

  • 32 оня с коня

    22 3 Отговор
    Kой беше тоя?

    10:30 05.11.2026

  • 33 🦉🦉🦉🦉

    14 1 Отговор
    ... че ПЪРВИЯТ и ВТОРИЯТ стълб ЗАЕДНО им дават ПО- МАЛКО, от изчислената им пенЦия от НОИ😔😔😔

    10:30 05.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Предложение

    5 16 Отговор
    Нека да променят пенсионните простотии само на техните 1,4млн.избиратели.Те им дадоха карт бланш да управляват и да правят каквото им хрумне.

    Коментиран от #65

    10:31 05.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Зеления

    31 3 Отговор
    Мирчев защо си мислиш, че си някакъв фактор в тази държава та да даваш ултиматуми какво да се публикува до 24 часа и какво не !!!

    10:31 05.11.2026

  • 39 Определено

    22 3 Отговор
    пренасочване на част от пенсионните вноски към Националния осигурителен институт трябва да има. Дори на 100% трябва да е, но отново сме свидетели на диктат от страна на ЕС !

    10:32 05.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Да попитам

    32 3 Отговор
    И като какъв точно нискочелия безроден по ми яр дава ултиматум на ПРАВИТЕЛСТВОТО на БЪЛГАРИЯ, избрано от БЪЛГАРИТЕ ???

    Коментиран от #48

    10:32 05.11.2026

  • 42 ШЕФА

    32 2 Отговор
    Този е най жалкото не човешко създание на природата ! Единствената длъжност която му отговаря на външният вид и умственият багаж е чистач в градските тоалетни.

    10:33 05.11.2026

  • 43 Дапитам

    2 18 Отговор

    До коментар #2 от "Андро":

    И какво от това?Що се заблуждавате че нещо зависи от Йоца?Кога ще прогледнете?

    10:33 05.11.2026

  • 44 Пламен

    32 1 Отговор
    Всеки нормален българин, знае че в НОИ пенсите са в пъти по високи, от тези в Частните фондове, които са едни обикновени крадци.

    10:33 05.11.2026

  • 45 Откога ромите са българи?

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "1488":

    Тази цифра 1488 означава Бяло Братство - нацистка организация!

    10:33 05.11.2026

  • 46 Леле - леле ! 🤔

    29 3 Отговор
    Я по-добре нискочелия да каже , дали кандидатът му Гяуров има дялов капитал в украински заводи за дронове ? ! Заради което има и интерес войната да продължава , дори с цената на българска кръв .

    10:33 05.11.2026

  • 47 Мирчев, Мирчев

    29 3 Отговор
    Мирчев. Загубихте. Пий мента, глог и валериана и го приеми като мъж. Никой не ви иска. И магаре да бяха сложили срещу Гюров, щеше да спечели повече доверие, но магаре срещу Гюров, защото ако не друго, той поне сурат има. А конкретно срещу тебе и охлюв да сложат, хората охлюва ще изберат пред тебе. Ако искаш го пробвай това. Организирайте си референдум, кой да е председателя на ППДБ. Кандидатите да бъдете ти и охлюва, а гласуването да е позволено за всички българи. Ще видиш и избирателна активност и резултата

    10:34 05.11.2026

  • 48 По-леко с лъжите

    4 22 Отговор

    До коментар #41 от "Да попитам":

    17% от българите са гласували за това правителство. Че е правителство на България е вярно, но че е избрано от българите е лъжа.

    Назначиха го от Посолството.

    Коментиран от #112

    10:34 05.11.2026

  • 49 Варна

    12 2 Отговор
    Ако до 24 ч.не си признаят че се самоу......

    10:35 05.11.2026

  • 50 1488

    24 3 Отговор
    туй нещо на снимката посяга на българите и им налита на бой
    иначе се прай на най загрижен

    10:35 05.11.2026

  • 51 Щом пищат свинете

    6 16 Отговор
    Значи Мирчев е нацелил кочината!

    10:35 05.11.2026

  • 52 Давай Мирчев

    1 17 Отговор
    Ний сме с теб! Направи СГЛОБКАТА на Радев барливи!

    Коментиран от #61

    10:36 05.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гатанка

    21 1 Отговор
    Продажник, обслужващ частни и чужди интереси. ЩО Е ТО ?

    ПП-ДБеец !!!

    10:36 05.11.2026

  • 55 Хаха

    18 3 Отговор
    Крушарски, на последните 2 избора яде бой, като от разносвач на пици, хората ви показаха че сте с отпаднала необхосимост и нулев рейтинг, но това не ти пречи да си толкова нагъл, че да поставяш ултиматуми!

    10:38 05.11.2026

  • 56 Али, сайта

    12 3 Отговор
    Стига сте ни пробутвали тоя, щото излиза че и вие подбуждане към омраза, по-добре пуснете мнението на К. Проданов и Белчев

    10:39 05.11.2026

  • 57 Националната ни сигурност

    15 3 Отговор
    Налага хора като Мирчев да станат клиенти на прокуратурата. И колкото по рано, толкова по добре!

    10:40 05.11.2026

  • 58 Да ви кажа защото е всичко това

    15 3 Отговор
    Тиквуний Банкянски усеща, че примката около него се затяга и е насъскал кучето да лае. Но да не си мислите, че е само той. Все пак когато става дума за откраднати млиарди народна пара, крадците винаги си оставят по някой милиард за такива разходи. Сега ще има пари за агитките, за протести, стачки и всякакви изсъпления. Само почакайте да видите.

    10:40 05.11.2026

  • 59 Ало, сайта

    16 3 Отговор
    Стига сте ни пробутвали тоя

    10:40 05.11.2026

  • 60 Абордаж на Росенец

    14 3 Отговор
    ли, пак ще прави тоя смешник?

    Коментиран от #73

    10:41 05.11.2026

  • 61 Какво означава

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "Давай Мирчев":

    БАРЛИВ - това някаква дума от твоето село ли е ?

    10:42 05.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 оня с коня

    8 3 Отговор
    Давам им 24 ч.Ако не стане моето ще влезем в Петроханския сценарий- епизод 3.......каза Ламата от село Крушари......

    10:43 05.11.2026

  • 64 Този втори пенсионен стълб

    17 3 Отговор
    е пълен майтап.

    Едва 45000 души поучават пенсии от него, като 35000 от тях получават ВРЕМЕННА пенсия, а едва 10000 души получават ПОЖИЗНЕНА пенсия.
    Минималната пенсия по УПФ е 15 % от мининалната пенсия , т.е. малко над 52 евро на месец.
    Пълен майтап.

    Средната пожизнена пенсия по УПФ е около 120 евро на месец. Пълен майтап!

    Тези УПФ са едни касички за издръжка на тяхната администрация и нищо повече!

    Аз отдавна съм си прехвърлил моя УПФ към НОИ. И то в пълен обем.
    Без да чакам държавата да го направи!

    Така поне знам, че ако умра, децата ми ще получават пенсия от НОИ като полусираци, която ще надхвърли сумата , която аз бих получил от УПФ, ако се пенсионирам!

    Мирчев вдига ПУШИЛКА с политическа цел! Чудя се на Радев защо му се вързва.

    Ако искат да бъдат полезни - да разследват ДОХОДНОСТТА от УПФ и РАЗХОДИТЕ за административното обслужване на УПФ!
    Там е интересното!

    Коментиран от #77

    10:43 05.11.2026

  • 65 🦉🦉🦉🦉

    9 4 Отговор

    До коментар #35 от "Предложение":

    Да си знаеш, че с ТВОИТЕ пари вече може някой, за когото нищо не знаеш, да отиде и да заложи в казино❗
    И да си знаеш, че
    ако спечели - ще прибере печалбата и ще ти върне само твоите пари,
    а ако загуби- ще е загубил ТВОИТЕ пари❗
    Да си знаеш‼️

    Коментиран от #82

    10:43 05.11.2026

  • 66 ТИ СЛЕДИШ ЛИ ЩО

    12 2 Отговор
    ПИШАТ ГОВОРЯТ ХОРАТА ЧЕСТНИ. ОБИКНОВЕННИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ И ПЕНСИОНЕРИ ЗА ТЕБЕ. ИЛИ ОБСЛУЖВАШ ТЪМНИТЕ И АЛЧНИ КРЪГОВЕ НЕ ХОРА. АЗ АКО СЪМ НА ТВОЕ И МНОГО ДРУГИ КАТО ТЕБЕ ЩЕ УМРАМ ОТ НЕУДОБСТВО.

    10:43 05.11.2026

  • 67 Георги

    11 4 Отговор
    тоя крушарския голям зор за втория стълб. Да не го е обещал на украйна или на урсула?

    10:44 05.11.2026

  • 68 Мирчо

    7 2 Отговор
    Защо не говорите за вашата вина за тази криза! ,, ще станем богати, много по богати” и ,, Ще завали златен дъжд”? Защо прехвърляте топката в чужд двор? Май и на вас ще ви сложат въжето до края на мандата! Много активни петруханци!

    10:46 05.11.2026

  • 69 Хмм

    10 3 Отговор
    и защо ни е втори "стълб", за да пълним джобовете на частните фондове, който иска нможе да си плаща доброволно, а не задължително както искате вие, като се разбра че няма никакво орязване на пенсиите, само се намалява вноската от 5% на 3%, като разликата от 2% се прехвърля към НОИ, взеха направо да си защитават държавата да задължава да се плаща по-голяма вноска

    10:46 05.11.2026

  • 70 Хората по улиците на Европа

    7 2 Отговор
    Протестират и искат леви мерки а тея неадекватници тук са точно на обратното и си въобразяват, че подкрепа могат да получат от някой нормален. Направо е смехотворно и пародийно

    10:46 05.11.2026

  • 71 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 72 син

    13 3 Отговор
    Каква интелектуална физиономия има това комунистическо чедо.

    10:47 05.11.2026

  • 73 Мирчо

    8 2 Отговор

    До коментар #60 от "Абордаж на Росенец":

    Той за Росенец няма топки, там има дронове!

    10:47 05.11.2026

  • 74 аз не знам кой е този

    8 2 Отговор
    освен че е настръхнал от оземпика друго не се сещам

    Коментиран от #78

    10:47 05.11.2026

  • 75 Ами ако ЧПФ-тата си решат

    8 3 Отговор
    Във фондове в САЩ или в Украйна парите ни да инвестират ? А? ...

    10:49 05.11.2026

  • 76 Оставка на Мирчев!

    10 4 Отговор
    Ако липсва това предложение в бюджета, тобМирчев да си подава оставката, още повече че подбужда към омраза!

    10:49 05.11.2026

  • 77 Този втори пенсионен стълб

    8 3 Отговор

    До коментар #64 от "Този втори пенсионен стълб":

    Много повече резон има в идеята да бъде приет закон за Сметка Бъдеще!

    Той предлага на всяко новородено българско дете , държавата да открива лична партида- сметка от 1000 евро, която да бъде натрупвана с портфейл от участия в подбрани инвестиционни фондове и когато детето навърши 60 години, да му бъде предадена под някаква форма- наведнъж или като месечна втора пенсия.

    10:49 05.11.2026

  • 78 Георги

    9 1 Отговор

    До коментар #74 от "аз не знам кой е този":

    тия е дето гони доставчици по улиците

    Коментиран от #118

    10:50 05.11.2026

  • 79 С.П.

    6 5 Отговор
    Мирчоуууу, какво целиш с тези ултиматоми....Пак ли избори? Явно Урсулата ви натиска яко вас - умно-красивите да правите майдан като в Сърбия. И да има избори след 3 месеца - пак ще си останеш на 450 хиляди гласа - на хората им омръзнахтв. От този Мирчоууу освен да се мята като риба на сухо по Росенец и да прави протести, друго не съм видял. Ааааа, и да скача на бой на Дебелян, Присмял се бивш шишко на настоящ шишко.

    10:50 05.11.2026

  • 80 Цар Борис

    8 1 Отговор
    Като сте започнали да съкращавате, започнете с парламента. Намалете броя от 240 на 120 депутатите

    10:51 05.11.2026

  • 81 Ами ако на ЧПФ-тата им се наложи

    6 3 Отговор
    и им се налага "финансова репресия“, тоест действия от страна на САЩ за принудително изкупуване на нейния дълг. На „жаргон на нормален човек“, това е като „все едно да държиш пистолет на нечия глава и да го накараш да купи твоите облигации.... ???? А?  Мирчев за това ли лобира?

    10:51 05.11.2026

  • 82 Предложение

    3 12 Отговор

    До коментар #65 от "🦉🦉🦉🦉":

    Мдааа ето един гласувал за Рундьо.С някакъв безмислен коментар.Моите средства се влагат в злато ,имоти,акции,и освен това изобщо не са в България.Да не съм луд да ги държа на разположение на комунделниците.Така че,Ц,нама гювеч от мен.

    Коментиран от #98

    10:51 05.11.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Хараламби

    7 3 Отговор
    Какво ще поставяш условия бе,добруджанска камило.Това значи,че желаеш зделка.Ако имаш документи ги вади веднага.Отлагането е замитане на следи ,ако има такива.Едно е ясно със сигурност-пари няма,заемите са огромни,промишленост нямаме,данъците не покриват дупките.На всичко отгоре "Боташ"всеки ден ни изсмуква част от финансите.Парното в София най-после е в колапс.Милиард дългове и се нуждае от основен ремонт.Изцяло,не с кърпене.Това са огромни пари.Никой не споменава обаче къде са парите от продажба на оръжие.Къде отиват те?

    Коментиран от #88

    10:53 05.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 батСали

    10 3 Отговор
    ХАХА
    И тоя кътър тръгна да дава ултиматоми...
    Къде е оня с кетъринга да му запуши устата :-)

    10:54 05.11.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Анкета

    4 4 Отговор

    До коментар #84 от "Хараламби":

    Къде са парите от Боташ?

    10:55 05.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Абсолютно никой не е прокопсал

    9 2 Отговор
    от този втория пенсионен стълб. Единствено една шепа олигарси, собствениците на тея ЧПФ-та спечелиха ..

    Коментиран от #113

    10:57 05.11.2026

  • 93 Мурзик

    3 2 Отговор
    Искахте беднотия - моля заповядайте.

    10:57 05.11.2026

  • 94 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Аз предлагам, който получава пари от чужди държави да няма право на политическа дейност и да заема публични длъжности. Един бърз закон и петроханците ще изчезнат

    Коментиран от #100

    10:59 05.11.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 ПОРАДИ САНКЦИИТЕ НАД РУСИЯ ;

    9 3 Отговор
    Най-големият германски производител на автомобилни компоненти затваря четири завода и съкращава хиляди работни места в Европа .... ПЪК МИРЧЕВ НЕКА СЕ ПРАВИ НА ПОЛИТИК - А ВСЪЩНОСТ Е ПАРАЗИТ !

    11:00 05.11.2026

  • 97 тоя мравояда

    6 1 Отговор
    ептен се е чалнал,първо имаше свидетели за дроновете че са руски,а те се оказаха английски,сега пак....защо го публикувае тоя?

    11:00 05.11.2026

  • 98 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #82 от "Предложение":

    Ето един дето не може да осмисли САМ прочетен текст написан от ДРУГ ❗
    Никой не коментира пари вложени в злато или в чужбина ❗
    АМА ТОВА, ЧЕ НЕ РАЗБИРАШ,
    НЕ ТИ ПРЕЧИ ДА ПИШЕШ‼️

    11:01 05.11.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Умник си

    2 5 Отговор

    До коментар #94 от "Хохо Бохо":

    копейкин що още е в България?Николай Малинов?

    11:02 05.11.2026

  • 101 Дон Дони

    5 0 Отговор
    Насаждането на разделение и омраза е подсъдимо! Особено ако основен виновник сте вие! Знаете за какво става дума!

    11:02 05.11.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Старец

    4 2 Отговор
    На фона на вашите долни лъжи за еврото и как сме щели да забогатеем след влизането ни в еврозоната, Радев е чист като рилските езера. Нправо синеоко беб с нова дрънкалка.

    11:04 05.11.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Миличките ми петруханци

    5 1 Отговор
    Още след парламентарните избори проплакаха: отворихме втратата и тамън да влезем и Радев се промъкна през нея....Сега на президентските пак го отнесоха мощно и пак вряцат тея неудачници ...хахахахаха

    11:06 05.11.2026

  • 107 Отпепките

    4 2 Отговор
    Мирчев, Денков,Василев,Тъпото

    11:07 05.11.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор
    Този що се е подстригал така. Войник ли ще ходи. Дано замине за Украйна да ни лиши от присъствието си, ама надали. Размечтах се.

    11:09 05.11.2026

  • 112 Ти кажи

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "По-леко с лъжите":

    На другите колко бяха гласували? Да не би с 70 плоцента са ни оправяли последните 20 години.. те поне имат 131 мнозинство нямат оправдания за нищо че ортаците не искаха да кажат...

    Коментиран от #128

    11:09 05.11.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Жълтопаветната нацистка сган

    4 2 Отговор
    Няма шанс. Дори и за следващ кмет на София няма да успее ...

    11:10 05.11.2026

  • 115 Не ми умувай моля

    3 3 Отговор

    До коментар #113 от "Става въпрос":

    Съкращението УПФ означава Универсален пенсионен фонд, а ЧПФ означава Частен пенсионен фонд. И двата термина са пряко свързани с допълнителното задължително пенсионно осигуряване (т.нар. „втори стълб“ на пенсионната система в България)...

    Коментиран от #127

    11:13 05.11.2026

  • 116 Стига,сопри се!

    4 2 Отговор
    Стига вече,не се спря! Стана противен,скачаше по трибуните,сега като загуби пак показваш мускули.Мирчев, ти ги нямаш,загуби заради агресивното си поведение.Навредихте и на Гюров.

    11:14 05.11.2026

  • 117 КАКВОТО КАЖЕ МИРЧЕВ

    2 1 Отговор
    ТО ВЕДНАГА ЗАМИНАВА В НУЖНИКА ПРИ ЛЮБИМИТЕ БЕЛИ ЧЕРВЕИ С КОИТО СЕ ХРАНИ ИВО !

    11:15 05.11.2026

  • 118 Шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Георги":

    Зорлем ме кара да стана разносвач, с гегата...

    11:17 05.11.2026

  • 119 Иванич

    2 1 Отговор
    С този втори стълб, Мирчев се е запънал като магаре на мост!

    11:17 05.11.2026

  • 120 Очевидно Мирчев и неадекватните

    1 1 Отговор
    индивиди около него и в ПП-ДБ още не са разбрали студентите и младите хора в Европа за какво точно протестират. Не са те хората които трябва да ги представляват в България . Това трябва младите хора ясно да осъзнаят и за винаги да ги забравят....

    11:19 05.11.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Светльо

    1 1 Отговор
    Тези"опозиционери" колкото по-малко остават толкова по-агресивни стават. Влизат в роли които контролират законно избраните които няма как да слушат. Колко са за да си мислят, че ще контролират, става смешно.

    Коментиран от #130

    11:19 05.11.2026

  • 123 !!!?

    2 1 Отговор
    Вътят Мистър Кеш на Шиш...!!!?

    11:20 05.11.2026

  • 124 Никой

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тагарев Тошко":

    Защото глада е по силен от тока

    11:20 05.11.2026

  • 125 Учителка

    0 0 Отговор
    И след 24 часа , още 24 часа:)

    11:21 05.11.2026

  • 126 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Не защитавам Радев, защото и той продължава г...цида над българите, но и Мирчо послъгва. Той показа лист на който пише наистина,че ЕС е дал съгласието си вноската от първия ни осигурителен стълб ( НОИ )към втория ( частните фондове) да бъде намалена от 5 на 3 % , но това далеч не значи ,че всичко ще се национализира, ако въобще е така. Остават повече от парите за пенсии в НОИ, а не изчезват тия пари ,за да ги национализират от ПБ. Поне засега. Нека и да си припомним кой държи частните фондове...о, каква изненада - това е П..окопиев , който по някакво "абсолютно случайно" стечение на обстоятелствата пък е спонсор на ПП и ДБ. Дали заради това ме скачат като ужилени от ПП и ДБ е риторичен въпрос.

    11:22 05.11.2026

  • 127 Ти умуваш, не аз!

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Не ми умувай моля":

    ЧПФ не е задължителен и представлява ТРЕТИЯ пенсионен стълб.

    Казах ти, че бъркаш двата щата !

    11:24 05.11.2026

  • 128 Защо да гласуват, като знаят

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Ти кажи":

    че Кремъл е решавал избора. Плюс сайта на МС.
    Не си падат по кьорфишеци, нито по Радеви кьорсофри.
    А колкото до прогресорите пролетта, нека им на комунистите. Да си берат гайлето. Аз лично бях За.

    11:24 05.11.2026

  • 129 Аз пък

    0 0 Отговор
    Му давам 24:часа да признае чии интереси защитава тоя защото за едно и също прослужено време ако получаваш държавна пенсия и от фонд сумата е по малка ако е само от държавата

    11:25 05.11.2026

  • 130 Новата булка Коци ли те

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Светльо":

    преметна?
    Бъзикал се е с теб.

    11:25 05.11.2026

  • 131 Въпросче

    0 1 Отговор
    Летец води разговорите с Европейската Комисия за бюджета! Явно Министъра на Здравеопазването ИВКОВА за здравните реформи я консултира ветеринар :) Интересно защо като пиша като профил Генерал до Генерала сайта сваля поста? Явно не е удобно на някой :) Или тук е място само за тролове?

    11:26 05.11.2026

  • 132 За твой ужас частните направиха обратно

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "604":

    Затова държавните ламтят да ги прелапкат.

    11:26 05.11.2026

  • 133 ванс

    0 0 Отговор
    няма такава държава задължително да се дават пари на частни пенсионни фондове за управление включително и тези плащани от работодатели частни и държавни! Нищо не се национализира а трябва просто да се спрат тези плащания

    11:26 05.11.2026

  • 134 Искаха национализация на Лукойл

    0 0 Отговор
    Сега защо са против национализацията на ЧПФ-тата? А?

    11:27 05.11.2026

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