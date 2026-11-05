Мирчев даде 24 часа на властта да признаят за втория пенсионен стълб

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ даде 24 часа на двама експерти да излязат публично и да обяснят твърденията за обсъждана промяна на втория пенсионен стълб. Депутатът заяви пред журналисти в парламента, че ДБ разполага с комуникация между българското правителство и Европейската комисия по темата.
Повод за изявлението му са думи на депутатите от „Прогресивна България“ Константин Проданов и Стефан Белчев, които определиха информацията на опозицията като фалшива новина. Мирчев заяви: „На тези двама експерти ще им дадем още 24 часа, за да излязат пред българските граждани и да им кажат, че ги излъгаха“, съобщи бТВ.
По думите му единият от експертите е бивш пилот на изтребител, а другият е бил заместник-командир по политическата част. Мирчев не посочи имената им. Той обвърза спора с твърденията, че правителството е обсъждало пренасочване на част от пенсионните вноски към Националния осигурителен институт.
Какво твърдят управляващите
Стефан Белчев, член на бюджетната комисия и председател на икономическата комисия в парламента, заяви, че вторият пенсионен стълб няма да бъде променян. По думите му не е изпращан официален документ с подпис на министър или премиер, в който да се предлага подобна промяна.
„Няма категорично“, каза Белчев в отговор на въпрос дали управляващите ще променят втория пенсионен стълб. Той допусна, че при подготовката на бюджета може да са обсъждани експертни анализи или хипотетични варианти, но подчерта, че не става дума за официално решение.
Публично обсъжданият вариант предвиждаше 2,5 процентни пункта от пенсионната вноска за втория стълб да бъдат пренасочени към НОИ. На 3 ноември Министерството на финансите заяви, че информацията за предстояща реформа на втория пенсионен стълб не отговаря на истината.
Какво следва
Мирчев каза, че ДБ е изпратила въпроси до Европейската комисия и е поискала от Министерството на финансите да предостави комуникацията по темата. Според него управляващите трябва да публикуват документите още на 5 или 6 ноември.
От „Демократична България“ очакват и представянето на проекта за бюджет за 2027 г., който депутатите възнамеряват да анализират подробно. Документът трябва да бъде представен в Университета за национално и световно стопанство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кнопа
10:19 05.11.2026
2 Андро
Коментиран от #43
10:20 05.11.2026
3 за нищо НЕ ставате
10:20 05.11.2026
4 Трол
Коментиран от #30, #110
10:21 05.11.2026
5 Това случайно попаднало комунисче,
10:21 05.11.2026
6 🦉🦉🦉🦉
10:21 05.11.2026
7 малии
10:21 05.11.2026
8 ЦК на БКП
10:21 05.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 палячо
10:22 05.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тагарев Тошко
Коментиран от #124
10:22 05.11.2026
14 БеГемот
Коментиран от #21
10:22 05.11.2026
15 Някой
Коментиран от #29
10:22 05.11.2026
16 Втория стълб
10:22 05.11.2026
17 Доктор Гълъбов
10:23 05.11.2026
18 ОХОООО
10:24 05.11.2026
19 Паразити
10:24 05.11.2026
20 ами
10:25 05.11.2026
21 Бай Дън
До коментар #14 от "БеГемот":Те не осъзнават нищо, просто искат да върнат Пеевски! Да се отърве от разследвания, затова се активираха и гербери и пепедебари!
10:25 05.11.2026
22 ккк
10:25 05.11.2026
23 Боко
10:25 05.11.2026
24 Какво
10:25 05.11.2026
25 1488
10:26 05.11.2026
26 Или какво???!!!
10:26 05.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Оземпик Мирчев
10:27 05.11.2026
29 🦉🦉🦉🦉
До коментар #15 от "Някой":Нищо лично!
Вече няколко познати НЕ ме послушаха и НЕ прехвърлиха парите си за ВТОРА пенсия ❗
Сега с разочарование установяват, че ...
10:28 05.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 генерал-полковник Марков
1 093 852 - това са избирателите на СГЛОБКАТА - ПБ, Величие, Възраждане, МЕЧ, БСП, ВМРО, люспи от ГЕРБ и други...
...с 400 000 по-малко отпреди 6 месеца. При този резултат Радев да си подава оставката немедленно!
10:30 05.11.2026
32 оня с коня
10:30 05.11.2026
33 🦉🦉🦉🦉
10:30 05.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Предложение
Коментиран от #65
10:31 05.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Зеления
10:31 05.11.2026
39 Определено
10:32 05.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Да попитам
Коментиран от #48
10:32 05.11.2026
42 ШЕФА
10:33 05.11.2026
43 Дапитам
До коментар #2 от "Андро":И какво от това?Що се заблуждавате че нещо зависи от Йоца?Кога ще прогледнете?
10:33 05.11.2026
44 Пламен
10:33 05.11.2026
45 Откога ромите са българи?
До коментар #27 от "1488":Тази цифра 1488 означава Бяло Братство - нацистка организация!
10:33 05.11.2026
46 Леле - леле ! 🤔
10:33 05.11.2026
47 Мирчев, Мирчев
10:34 05.11.2026
48 По-леко с лъжите
До коментар #41 от "Да попитам":17% от българите са гласували за това правителство. Че е правителство на България е вярно, но че е избрано от българите е лъжа.
Назначиха го от Посолството.
Коментиран от #112
10:34 05.11.2026
49 Варна
10:35 05.11.2026
50 1488
иначе се прай на най загрижен
10:35 05.11.2026
51 Щом пищат свинете
10:35 05.11.2026
52 Давай Мирчев
Коментиран от #61
10:36 05.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Гатанка
ПП-ДБеец !!!
10:36 05.11.2026
55 Хаха
10:38 05.11.2026
56 Али, сайта
10:39 05.11.2026
57 Националната ни сигурност
10:40 05.11.2026
58 Да ви кажа защото е всичко това
10:40 05.11.2026
59 Ало, сайта
10:40 05.11.2026
60 Абордаж на Росенец
Коментиран от #73
10:41 05.11.2026
61 Какво означава
До коментар #52 от "Давай Мирчев":БАРЛИВ - това някаква дума от твоето село ли е ?
10:42 05.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 оня с коня
10:43 05.11.2026
64 Този втори пенсионен стълб
Едва 45000 души поучават пенсии от него, като 35000 от тях получават ВРЕМЕННА пенсия, а едва 10000 души получават ПОЖИЗНЕНА пенсия.
Минималната пенсия по УПФ е 15 % от мининалната пенсия , т.е. малко над 52 евро на месец.
Пълен майтап.
Средната пожизнена пенсия по УПФ е около 120 евро на месец. Пълен майтап!
Тези УПФ са едни касички за издръжка на тяхната администрация и нищо повече!
Аз отдавна съм си прехвърлил моя УПФ към НОИ. И то в пълен обем.
Без да чакам държавата да го направи!
Така поне знам, че ако умра, децата ми ще получават пенсия от НОИ като полусираци, която ще надхвърли сумата , която аз бих получил от УПФ, ако се пенсионирам!
Мирчев вдига ПУШИЛКА с политическа цел! Чудя се на Радев защо му се вързва.
Ако искат да бъдат полезни - да разследват ДОХОДНОСТТА от УПФ и РАЗХОДИТЕ за административното обслужване на УПФ!
Там е интересното!
Коментиран от #77
10:43 05.11.2026
65 🦉🦉🦉🦉
До коментар #35 от "Предложение":Да си знаеш, че с ТВОИТЕ пари вече може някой, за когото нищо не знаеш, да отиде и да заложи в казино❗
И да си знаеш, че
ако спечели - ще прибере печалбата и ще ти върне само твоите пари,
а ако загуби- ще е загубил ТВОИТЕ пари❗
Да си знаеш‼️
Коментиран от #82
10:43 05.11.2026
66 ТИ СЛЕДИШ ЛИ ЩО
10:43 05.11.2026
67 Георги
10:44 05.11.2026
68 Мирчо
10:46 05.11.2026
69 Хмм
10:46 05.11.2026
70 Хората по улиците на Европа
10:46 05.11.2026
71 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
72 син
10:47 05.11.2026
73 Мирчо
До коментар #60 от "Абордаж на Росенец":Той за Росенец няма топки, там има дронове!
10:47 05.11.2026
74 аз не знам кой е този
Коментиран от #78
10:47 05.11.2026
75 Ами ако ЧПФ-тата си решат
10:49 05.11.2026
76 Оставка на Мирчев!
10:49 05.11.2026
77 Този втори пенсионен стълб
До коментар #64 от "Този втори пенсионен стълб":Много повече резон има в идеята да бъде приет закон за Сметка Бъдеще!
Той предлага на всяко новородено българско дете , държавата да открива лична партида- сметка от 1000 евро, която да бъде натрупвана с портфейл от участия в подбрани инвестиционни фондове и когато детето навърши 60 години, да му бъде предадена под някаква форма- наведнъж или като месечна втора пенсия.
10:49 05.11.2026
78 Георги
До коментар #74 от "аз не знам кой е този":тия е дето гони доставчици по улиците
Коментиран от #118
10:50 05.11.2026
79 С.П.
10:50 05.11.2026
80 Цар Борис
10:51 05.11.2026
81 Ами ако на ЧПФ-тата им се наложи
10:51 05.11.2026
82 Предложение
До коментар #65 от "🦉🦉🦉🦉":Мдааа ето един гласувал за Рундьо.С някакъв безмислен коментар.Моите средства се влагат в злато ,имоти,акции,и освен това изобщо не са в България.Да не съм луд да ги държа на разположение на комунделниците.Така че,Ц,нама гювеч от мен.
Коментиран от #98
10:51 05.11.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Хараламби
Коментиран от #88
10:53 05.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 батСали
И тоя кътър тръгна да дава ултиматоми...
Къде е оня с кетъринга да му запуши устата :-)
10:54 05.11.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Анкета
До коментар #84 от "Хараламби":Къде са парите от Боташ?
10:55 05.11.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Абсолютно никой не е прокопсал
Коментиран от #113
10:57 05.11.2026
93 Мурзик
10:57 05.11.2026
94 Хохо Бохо
Коментиран от #100
10:59 05.11.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 ПОРАДИ САНКЦИИТЕ НАД РУСИЯ ;
11:00 05.11.2026
97 тоя мравояда
11:00 05.11.2026
98 🦉🦉🦉🦉
До коментар #82 от "Предложение":Ето един дето не може да осмисли САМ прочетен текст написан от ДРУГ ❗
Никой не коментира пари вложени в злато или в чужбина ❗
АМА ТОВА, ЧЕ НЕ РАЗБИРАШ,
НЕ ТИ ПРЕЧИ ДА ПИШЕШ‼️
11:01 05.11.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Умник си
До коментар #94 от "Хохо Бохо":копейкин що още е в България?Николай Малинов?
11:02 05.11.2026
101 Дон Дони
11:02 05.11.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Старец
11:04 05.11.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Миличките ми петруханци
11:06 05.11.2026
107 Отпепките
11:07 05.11.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 РЕАЛИСТ
11:09 05.11.2026
112 Ти кажи
До коментар #48 от "По-леко с лъжите":На другите колко бяха гласували? Да не би с 70 плоцента са ни оправяли последните 20 години.. те поне имат 131 мнозинство нямат оправдания за нищо че ортаците не искаха да кажат...
Коментиран от #128
11:09 05.11.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Жълтопаветната нацистка сган
11:10 05.11.2026
115 Не ми умувай моля
До коментар #113 от "Става въпрос":Съкращението УПФ означава Универсален пенсионен фонд, а ЧПФ означава Частен пенсионен фонд. И двата термина са пряко свързани с допълнителното задължително пенсионно осигуряване (т.нар. „втори стълб“ на пенсионната система в България)...
Коментиран от #127
11:13 05.11.2026
116 Стига,сопри се!
11:14 05.11.2026
117 КАКВОТО КАЖЕ МИРЧЕВ
11:15 05.11.2026
118 Шопо
До коментар #78 от "Георги":Зорлем ме кара да стана разносвач, с гегата...
11:17 05.11.2026
119 Иванич
11:17 05.11.2026
120 Очевидно Мирчев и неадекватните
11:19 05.11.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Светльо
Коментиран от #130
11:19 05.11.2026
123 !!!?
11:20 05.11.2026
124 Никой
До коментар #13 от "Тагарев Тошко":Защото глада е по силен от тока
11:20 05.11.2026
125 Учителка
11:21 05.11.2026
126 Казанлъшкия
11:22 05.11.2026
127 Ти умуваш, не аз!
До коментар #115 от "Не ми умувай моля":ЧПФ не е задължителен и представлява ТРЕТИЯ пенсионен стълб.
Казах ти, че бъркаш двата щата !
11:24 05.11.2026
128 Защо да гласуват, като знаят
До коментар #112 от "Ти кажи":че Кремъл е решавал избора. Плюс сайта на МС.
Не си падат по кьорфишеци, нито по Радеви кьорсофри.
А колкото до прогресорите пролетта, нека им на комунистите. Да си берат гайлето. Аз лично бях За.
11:24 05.11.2026
129 Аз пък
11:25 05.11.2026
130 Новата булка Коци ли те
До коментар #122 от "Светльо":преметна?
Бъзикал се е с теб.
11:25 05.11.2026
131 Въпросче
11:26 05.11.2026
132 За твой ужас частните направиха обратно
До коментар #121 от "604":Затова държавните ламтят да ги прелапкат.
11:26 05.11.2026
133 ванс
11:26 05.11.2026
134 Искаха национализация на Лукойл
11:27 05.11.2026