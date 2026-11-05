Мирчев даде 24 часа на властта да признаят за втория пенсионен стълб

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ даде 24 часа на двама експерти да излязат публично и да обяснят твърденията за обсъждана промяна на втория пенсионен стълб. Депутатът заяви пред журналисти в парламента, че ДБ разполага с комуникация между българското правителство и Европейската комисия по темата.

Повод за изявлението му са думи на депутатите от „Прогресивна България“ Константин Проданов и Стефан Белчев, които определиха информацията на опозицията като фалшива новина. Мирчев заяви: „На тези двама експерти ще им дадем още 24 часа, за да излязат пред българските граждани и да им кажат, че ги излъгаха“, съобщи бТВ.

По думите му единият от експертите е бивш пилот на изтребител, а другият е бил заместник-командир по политическата част. Мирчев не посочи имената им. Той обвърза спора с твърденията, че правителството е обсъждало пренасочване на част от пенсионните вноски към Националния осигурителен институт.

Какво твърдят управляващите

Стефан Белчев, член на бюджетната комисия и председател на икономическата комисия в парламента, заяви, че вторият пенсионен стълб няма да бъде променян. По думите му не е изпращан официален документ с подпис на министър или премиер, в който да се предлага подобна промяна.

„Няма категорично“, каза Белчев в отговор на въпрос дали управляващите ще променят втория пенсионен стълб. Той допусна, че при подготовката на бюджета може да са обсъждани експертни анализи или хипотетични варианти, но подчерта, че не става дума за официално решение.

Публично обсъжданият вариант предвиждаше 2,5 процентни пункта от пенсионната вноска за втория стълб да бъдат пренасочени към НОИ. На 3 ноември Министерството на финансите заяви, че информацията за предстояща реформа на втория пенсионен стълб не отговаря на истината.

Какво следва

Мирчев каза, че ДБ е изпратила въпроси до Европейската комисия и е поискала от Министерството на финансите да предостави комуникацията по темата. Според него управляващите трябва да публикуват документите още на 5 или 6 ноември.

От „Демократична България“ очакват и представянето на проекта за бюджет за 2027 г., който депутатите възнамеряват да анализират подробно. Документът трябва да бъде представен в Университета за национално и световно стопанство.