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Ивайло Мирчев показа документ от ЕК, че Румен Радев е искал да посегне на пенсиите ВИДЕО
  Тема: Икономика

Ивайло Мирчев показа документ от ЕК, че Румен Радев е искал да посегне на пенсиите ВИДЕО

4 Ноември, 2026 14:37 3 572 158

  • втори пенсионен стълб-
  • нои-
  • ивайло мирчев-
  • румен радев-
  • гълъб донев

Опозицията твърди, че финансовото министерство е предложило част от вноските да се пренасочат към НОИ. Премиерът Румен Радев и Министерството на финансите отричат

Ивайло Мирчев показа документ от ЕК, че Румен Радев е искал да посегне на пенсиите ВИДЕО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов спор за бъдещето на втория пенсионен стълб избухна между управляващите и опозицията, след като Ивайло Мирчев заяви, че Министерството на финансите е предложило на Европейската комисия част от пенсионните вноски да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт. По думите му предложението е направено през октомври от финансовия министър Гълъб Донев.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев показа документ от ЕК от 15 октомври. От материала става ясно, че Румен Радев е искал да посегне на пенсиите, заяви депутатът.

Мирчев твърди, че става дума за 3% от вноските във втория стълб. По-рано опозицията говореше за вариант задължителната вноска от 5% да бъде намалена на 2,5%, а останалите 2,5 процентни пункта да постъпват в НОИ. Разликата между двете числа не е обяснена публично.

„Докато премиерът твърдеше, че води тежка битка за социалните плащания и пенсиите, той се опитваше да намери начин да сложи ръка върху пенсиите, а Европейската комисия защити интереса на пенсионерите“, заяви Мирчев, цитиран от БНТ.

„Вчера всички видяха как българското правителство, управляващата партия излъга, че не е планирала по никакъв начин да сложи ръка на пенсиите на българските граждани, за да покрива дефицита в бюджета. Излязоха „Прогресивна България“ и твърдяха, че подобно нещо не е планирано, че подобно нещо не е предвиждано“, каза Мирчев.

По думите му, обаче, истината е по-различна. „През октомври месец Министерството на финансите (МФ) предлага на Европейската комисия (ЕК) 3% от втория стълб да отидат в НОИ. Това е официално предложение, на което ЕК отговаря, че това не е добро предложение и иска българското правителство да обмисли дали нещо подобно трябва да влиза в бюджета“, обяви той.

Мирчев обвини в лъжа премиера Румен Радев, който „твърдеше, че води много тежка битка в Брюксел за социалните права на българите“ и „всъщност той е опитвал да води битка как да сложи ръка на пенсиите, за да може да се покрие дефицитът в бюджета, а ЕК е защитавала интереса на българите“.

От ДБ са изпратили писма до МФ и до ЕК, за да изискат цялата кореспонденция и „да се види как лично Гълъб Донев предлага на ЕК това решение“. „Надяваме се до петък, когато е блиц контролът в парламента, г-н Донев да намери тази кореспонденция, да я предостави на българските граждани, да излязат от „Прогресивна България“ и да обявят официално, че са излъгали. В противен случай ще го направим ние“, заяви Мирчев и посъветва финансовия министър да излезе и да се извини на българските граждани за лъжата, която вчера родиха депутати на пресконференция на „Прогресивна България“.

Депутатът обърна внимание, че българското правителство под предлог, че защитава цената за крайните потребители на регулирания пазар на ток, спира да изплаща компенсациите на бизнеса. Той обясни, че това означава, че високата цена на тока автоматично ще се отрази и на крайните клиенти. „Призоваваме българското правителство – и ще предложим конкретно решение за това – да попълни Фонда за гарантиране на електроенергийната система с парите от централите на Ковачки, тъй като в момента парите на бизнеса не могат да се изплащат, тъй като стотици милиони евро отиват за централите на Ковачки“, призова той.

Ивайло Мирчев показа документ от ЕК, че Румен Радев е искал да посегне на пенсиите ВИДЕО

Радев и финансовото министерство отричат

Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че кабинетът е планирал да използва средства от личните партиди в частните пенсионни фондове. „Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите“, заяви той в началото на заседанието на Министерския съвет.

Министерството на финансите също определи информацията като невярна. В позиция от 3 ноември ведомството заяви, че твърденията за предстояща реформа на втория пенсионен стълб „не отговарят на истината“.

Председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ заяви, че прехвърляне на вноски към НОИ „няма, не се планира и не е било планирано“. Според него разпространяваната информация е фалшива новина.

Кореспонденцията с ЕК още не е публична

В отговор Мирчев поиска да бъдат публикувани писмата между Министерството на финансите и Европейската комисия. Според него Комисията е дала отрицателна оценка на предложението и е поискала то да бъде преразгледано заради възможни последици за капиталовия пазар.

Демократична България очаква отговори по искането до петък, когато в Народното събрание е насрочен блицконтрол. Тогава опозицията възнамерява да постави въпроса и на финансовия министър Гълъб Донев.

Към момента пълната кореспонденция между българските власти и Европейската комисия не е публикувана. В достъпния проект на бюджетния план за 2027 г. също няма текст за намаляване на вноската във втория пенсионен стълб или за пренасочването ѝ към НОИ. Така твърдението на Мирчев и отричането на управляващите остават в спор, който може да бъде изяснен с публикуването на документите.

Източници: bntnews.bg, dnes.bg, 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    42 20 Отговор
    Пари за пенсии няма.

    Коментиран от #37, #66, #121, #147

    14:39 04.11.2026

  • 3 Върви Радев и лъже

    65 64 Отговор
    Вървят прогресистите и мажат.

    Коментиран от #143

    14:40 04.11.2026

  • 4 Срещу фактите

    48 78 Отговор
    и боговете мълчат.
    Включително проруските богове. Тук има казваме ботове.

    Коментиран от #99, #146

    14:42 04.11.2026

  • 5 цъ цъ цъ

    129 32 Отговор
    аман от тоя тумор на снимката

    Коментиран от #110

    14:42 04.11.2026

  • 6 9689

    128 24 Отговор
    Това като го видя гласувам за другите.Щото е леке от Крушари отроче на комунист.

    Коментиран от #21, #53

    14:43 04.11.2026

  • 7 Уж недостъпна коредпонденцията

    91 19 Отговор
    Пък взел че разбрал
    Дали пък не е разследващ журналист
    Е, с този подход няма да ви бъде
    Само се излагане.
    Факт.

    14:43 04.11.2026

  • 8 Пич

    36 88 Отговор
    Въобще не ме интересува най ниската прослойка от българите, която е необразована, бедна, и загубена!!! Те си избраха дъртите комунисти, да се оправят!!!

    Коментиран от #15, #29, #57, #74

    14:43 04.11.2026

  • 9 Ащаифифмфи

    82 15 Отговор
    А ти посегна на ГЛОВО.............Лошо Мирчев!!!!!

    Коментиран от #31

    14:44 04.11.2026

  • 10 Я, сега като документът е черно на бяло,

    44 65 Отговор
    кво прайм, фатмак? Както обикновено, погазваме законите?
    Или лъжем като за последно?

    Коментиран от #63

    14:45 04.11.2026

  • 11 Промяна

    29 61 Отговор
    РАДЕВ ЙОТОВА И СИЕ ЛЪЖАТ ОТ 2020 Г И ТАКА ЗАГРАБИХА ВЛАСТ ДЪРЖАВА ИНСТИТУЦИИ ИЗПОЛЗВАТ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЛИЧНИ ОБЛАГИ АМА СА БЕЗНАКАЗАНИ ХАХАХА

    14:45 04.11.2026

  • 12 Въй

    22 38 Отговор
    Пенсиите на българските пенсионери ще бъдат изпоядени от кривителството. Натам вървят нещата.

    Коментиран от #157

    14:45 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Васил Боянов - Азис

    26 36 Отговор
    Прав е Мирчев!!!!

    14:46 04.11.2026

  • 15 Браво Пич, Евала

    19 35 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Точно ама Точно това си заслужават. Сега като им стане хляба 3 евро ще ги питам.

    14:47 04.11.2026

  • 16 Опозицията

    25 10 Отговор
    Какво чакате сега е момента. Както е казал един небезизвестен герой. Пари няма. Действайте. Изборите на КС.

    14:47 04.11.2026

  • 17 Прогресивно ми е ще повърна

    36 46 Отговор
    Радев щом така безочливо лъже за обсъжданата кражба от пенсиите, кой знае за колко друго въпроси е излъгал , без да го хванат с документи....
    Ама какво ли се учудвам, Йотова същата лъжкиня , но явно хората искат да ги лъжат....

    Коментиран от #32

    14:47 04.11.2026

  • 18 1488

    57 19 Отговор
    Ивайло Мирчев посегя на българите и им налита на бой

    14:47 04.11.2026

  • 19 Определено

    33 40 Отговор
    Румбата се оказа лъжец и некадърник

    Коментиран от #154

    14:48 04.11.2026

  • 20 Абсурдистан

    18 10 Отговор
    От мамника всичко може да се очаква. Той няма чувство за чест.

    14:49 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бай Мирча се е подлютил

    58 22 Отговор
    Ех Мирчев, Мирчев. Загубихте. Просто няма толкова балъци на територията да ви гласуват доверие. С ала-бала и с машинките ви държаха на изкуствено дишане, ама вече съвсем издишате. Свърши вашата. Повечето от вас ще се преориентират към бсп-то, ама другите ще си останете една мижава партийка навярна в ъгъла като синя София ли беше, синя България ли беше... и кой сега ще бие разносвачите на храна?

    Коментиран от #27

    14:50 04.11.2026

  • 25 Сатанас Единотнас

    32 34 Отговор
    Оставка на фат.мака. Сбирщина от некадърници водещи България към бедност.

    Коментиран от #35

    14:52 04.11.2026

  • 26 Мунчо, ти ли си?

    5 15 Отговор

    До коментар #22 от "ШЕФА":

    Пожелателна та форма "трябва" е в твоята стилистика, откак те помним. А също и "ще".
    Дай нещо в сегашно време, м! Поне ЕДНО нещо.

    14:53 04.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Факт

    33 11 Отговор
    Тоя след боя бая оглупя, с прехвърлянето на партидата пенсията ми се увеличи с 20%...

    Коментиран от #112

    14:53 04.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Голям майтап

    24 29 Отговор
    Те отричат, но нещо подобно се случва в момента в русия, сигурно е някакво супер, хипер съвпадение... а и Мирчев има документ от Европейската комисия, че радев се е интересувал как може да прилапа пенсиите на хората, по примера на путин с малки букви защото ги презирам.

    14:54 04.11.2026

  • 31 А Гълъба посегна на ракията

    18 15 Отговор

    До коментар #9 от "Ащаифифмфи":

    Това е кощунство.

    14:55 04.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ПЪЛНИ Глупости

    21 26 Отговор
    И сега какво стана бе "зеленочорапници"?? Опааа , за малко да ви повярвам ,вчера като се кълняхте че е лъжа !!

    14:59 04.11.2026

  • 34 Допреди Радев

    26 26 Отговор
    Лъжец номер едно на републиката беше К. Костадинов. Радев му отне титлата ведно с електората.

    15:00 04.11.2026

  • 35 ПЪЛНИ Глупости

    20 23 Отговор

    До коментар #25 от "Сатанас Единотнас":

    Замириса на зелени чорапи с петолъчки!

    15:00 04.11.2026

  • 36 ежко

    33 11 Отговор
    Аз смятам,че това е една добра,но полвинчата стъпка на правителството.Всичко което е задължително,като втори стълб трябва да премине в НОИ., не само половината.Въпроса е защо правителството се огъва и не го прилага.Частните фондове само и единствено на доброволен принцип.На свободния пазар.

    15:01 04.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ти вече!

    10 11 Отговор
    Гориш !

    В своята злоба !

    Какво !

    Ти носи това !

    15:03 04.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Някой може ли да ми каже

    28 10 Отговор
    Знаете ли от какво семейство произхожда Мирчев и какво е работил баща му?

    Коментиран от #45

    15:04 04.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 БЪЛГАРИН

    20 22 Отговор
    Под "мъдрото" ръковотство на фатмак Радко Радев вървим към модела Виденов.

    15:04 04.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Анонимен

    19 5 Отговор
    Тя цяла Европа искаше да посегне на всички пенсии.

    15:07 04.11.2026

  • 45 Добре де

    10 11 Отговор

    До коментар #40 от "Някой може ли да ми каже":

    Някой интересува ли се от твоето семейство?

    Коментиран от #49

    15:08 04.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Нексус

    11 16 Отговор
    Коалицията ПП-ДБ подкрепена от граждански движения и организации започва масови протести в страната срещу управлението на Румен Радев! Радев заявява че не е Борисов или Желязков и няма да подаде оставка под уличен натиск.
    В социалните мрежи се създават публични групи в подкрепа на Радев и организиране на контрапротести в страната ,без София разбира се. Финансирани и спонсорирани от олигарси като Гергов ,Сотир Ушев ,Копринков и други. Това е единствения възможен ход на Радев да остане на власт. Ако прати полиция и жандармерия срещу протестиращите това срива доверието във властта. Ако протестите са масови без отговор това също срива доверието. По примера на Вучич в Сърбия, Сали Бериша преди в Албания , Мицотакис в Гърция които също организираха контрапротести в тяхна подкрепа. Без ефект разбира се. А ето коментара на лице без снимка и данни на профила си в една от тези групи-
    " А а не,този път вие ще ядете много бой,и то не от полицията,а от нас тези които стоят зад Румен Радев,излезте и ние ще излезем, време е вече да ви набием канчетата, келеши такива, много бой ще отнесете, много!"

    Коментиран от #80

    15:09 04.11.2026

  • 49 НА ПЛОЩАДА !!

    13 15 Отговор

    До коментар #45 от "Добре де":

    300 000 в София!!!

    15:10 04.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мишел

    16 11 Отговор
    Уважаеми Българи и сънародници!
    В четвъртък 5 ноември е насрочен първият протест от структурите на ПП-ДБ и присъдружни техни организации срещу кабинета на Румен Радев и новоизбрания президент г-жа Илияна Йотова!
    Тяхната цел е да прераснат в некотролируеми улични и кървави метежи!
    Призоваваме всички граждани и симпатизанти на ПБ на мирни прояви, шествия и митинги в защита на парламентарната демокрация и законно избраните премиер и президент на България!
    Ето част от държавниците подписали призива -
    Георги Първанов - президент на Р.България ( 2001- 2011г.)
    Сергей Станишев - Мин.председател Р.България ( 2005 - 2009 г.)
    Красимир Каракачанов - мин.на отбраната ( 2017 - 2021г.)
    Вежди Рaшидов - мин.на културата ( 2014 - 2017 г.) и бивш председател на НС
    Румен Петков - мин.на вътрешните работи ( 2005 - 2009 г.) и бивш кмeт на Плевен
    Ген.Димитър Иванов - бивш началник отдел ( 6-ти) на ДC и в момента президент Българска федерация хандбал
    И още много други политици и държавници.

    Коментиран от #55, #56, #60, #107

    15:10 04.11.2026

  • 52 ЗИМАТА НА ВИДЕНОВ

    12 16 Отговор
    ИДВА .

    СТЯГАЙТЕ СЕ ЗА
    ФАЛИТА.

    15:11 04.11.2026

  • 53 пенсионера

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "9689":

    И аз бях по сметка комуне по живково време,но сега хвърлих партийния билет в боклука.

    Коментиран от #95

    15:11 04.11.2026

  • 54 Мамино умниче....

    17 12 Отговор
    ПеПетроханче с два пръста челце!!!!

    15:11 04.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 КРАДЕВ

    13 18 Отговор
    ЗАЩО ЛИ МУ ВИКАТ КРАДЕВ?

    ЩЕ КРАДЕ ОТ ПЕНСИОНЕРИТЕ

    МИСТЕР КЕШ .

    15:13 04.11.2026

  • 59 Аааааа

    14 4 Отговор

    До коментар #55 от "Хохо Бохо":

    30 човека ще се съберете ли?

    15:13 04.11.2026

  • 60 Анонимен

    8 14 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    ДЪРТИТЕ ЧЕРВЕНИ КОМУНДЕТА ЗАГРАБИХА ДЪРЖАВАВЛАСТ ИНСТИТУЦИИ И СЕГА ЩЕ СЕ БАРИКАДИРАТ ТАМ ХАХАХАХАХ

    Коментиран от #89

    15:13 04.11.2026

  • 61 Родина

    21 6 Отговор
    След като няма публикуван документ , Мирчев какво показва ? Редно е прокуратурата да се самосезира и този
    лъжец да бъде осъден

    15:14 04.11.2026

  • 62 Мнение

    14 14 Отговор
    Комунистическа му работа. Седем пъти е разликата между най-ниската и най-високата пенсия. А тези от МВР, военните, държавните служители са с огромни пенсии. Е, те по пет корема ли имат, за да взимат такива пенсии, а огромната част от пенсионерите едва да преживяват с 300-400 евро цял месец. И всички големи пенсии са на тези, които са били на държавната ясла, т.е. всички ние сме им внасяли осигуровките, без те да бъдат ощетени или да им бъде намалена заплатата. Е, къде е справедливостта? На всички пенсионери нуждите са едни и същи, но друго си е пенсия от 3500 евро, пък съвсем друго 300 евро. Пък накрая за "добра" работа им дават и по 20 заплати накуп. Целият народ и внуците ще плащат заемите, които теглят, за да са добре едни хрантутници за сметка на работниците, старите хора, болните, децата.Егати и сбърканата държава.

    15:15 04.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Камион

    7 8 Отговор
    Оставка, мАршиииии

    15:18 04.11.2026

  • 66 Европеец

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Прав си .... Пари за пенсии няма.... Но пък пари за оръжие и за Украйна има..... Въобще живеем в много скапана държава, в която трябва да се тегля заеми за плащане на пенсии и бюджетни заплати..... Да това е жалката картина в бг територията....

    Коментиран от #91

    15:18 04.11.2026

  • 67 Анонимен

    16 5 Отговор
    Народа ви отреди да говорите и нищо да не зависи от вас. Бляб бля

    15:19 04.11.2026

  • 68 Този може

    8 16 Отговор
    Мунчо да се маха незабавно. Такъв изпечен лъжец няма място в управлението на държавата!

    15:19 04.11.2026

  • 69 Сатана Z

    15 11 Отговор
    Тъкмо навреме частните пенсионни фондове да станат държавна собственост за да гарантира парите за пенсии ,от което се страхува Нискочелият продукт с етикет Мирчев

    Коментиран от #96

    15:19 04.11.2026

  • 70 Дзак

    12 0 Отговор
    В НОИ не се ли осигуряват същите хора. Какво е разликата за тях?

    15:19 04.11.2026

  • 71 Исторически парк

    15 7 Отговор
    Оземпик свирчев, изборите минаха!

    15:19 04.11.2026

  • 72 СЕЛЯНИНА С КОЛЕЛОТО

    14 4 Отговор
    А този е без колело

    15:20 04.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Анонимен

    11 8 Отговор
    На този как да му се вярва като има милиони. Хайдутин

    15:21 04.11.2026

  • 76 Много Известен Съветски Актьор

    11 15 Отговор
    Давай Румба, вземи им и пенсиите на тези гламави русофилски прошляци и клошари, които гласуваха за теб. Нека ровят по кофите и да обикалят по сметищата, след като нямат акъл.

    15:23 04.11.2026

  • 77 Сега

    16 4 Отговор
    Който получава държавна пенсия и такава от фонд сумарно е по-ниска ако беше само държавна....тоест Мирчев защитава частните фондове за сметка на по малките пенсии които хората биха получили

    Коментиран от #81

    15:23 04.11.2026

  • 78 Коментатор

    10 2 Отговор
    Факт е, че няма да има такова прехвърляне, дори да е имало някакво намерение. В крайна сметка няма да стане. ОК. Не ми пука. Аз и сам обмисля да прехвърля този безмислено стълб към НОИ. ПОВЕЧЕ МЕ ПОТРИСА ОБАМЕ ДРУГО: КАК ДОКУМЕНТ С ГРИФ "ФОН ДЕР ЛАЙЕН" СЕ ОКАЗВА В РЪЦЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОПОЗИЦИЯ? ИМПЕРИЯТА ОТВРЪЩА НА УДАРА, ИЛИ ПО-ТОЧНО УРСУЛИТЕ ? РУМЪНСКИ СЦЕНАРИЙ ЗА БЪЛГАРИЯ? Мисля, че българите сме по -умти от това.... Или бъркам?

    15:27 04.11.2026

  • 79 баце

    10 7 Отговор
    Айде да ходите на паветата да се тръшкате . За това акъл не трябва, значи можете го.

    15:27 04.11.2026

  • 80 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 10 Отговор

    До коментар #48 от "Нексус":

    Радев няма дилема! Ако протестите се трансформират в масови е приключен. Ако прати полиция и жандармерия също. Единствения шанс да се задържи на власт е да организира многолюдни контрапротести и да покаже че има подкрепа. Когато в Сърбия започнаха масовите протести срещу Вучич, той организира контрапротести и събра 100-150 хиляди в Белград ,но скоро загуби властта. Когато в Румъния започна бунта срещу Чаушеску ,той също организира в Букурещ контрапротести и беше ликвидиран. В ГДР Ерик Хонекер също,но без успех. В момента емисари на правителството по областните центрове с кметове които са избрани от ГЕРБ но вече се прехвърлиха към ПБ. Като Стара Загора ,Хасково, Ямбол ,Враца,Велико Търново чийто кмет Панов е председател на асоциацията на общините в България, роднина на Весела Лечева и близък до новия й мъж Сотир Ушев. Увещават се служители на общинска администрация, работници в общинските фирми и местните олигарси да участват в проявите на Радев и партията му. Засега няма положителен отговор защото се страхуват въпреки финансовите стимули.

    15:28 04.11.2026

  • 81 МНОГО СИ ПРАВ

    11 4 Отговор

    До коментар #77 от "Сега":

    АЗ СЕ ПЕНСИОНИРАХ ПРЕЗ 2015 И СИ ПРЕХВЪРЛИХ ПАРИТЕ В НОЙ. ПРАВИЛНО ПЕТРОХАНЦИ ЗАЩИТАВАТ ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ПИТАЙТЕ ВЛАДКО ПАНЕВ /МАЗНИЯ/ ЩЕ СЕ ИЗНЕНАДАТЕ ЗАЩО.

    Коментиран от #120

    15:28 04.11.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Никой

    7 8 Отговор
    Комунистите скрити под наименованието прогресисти с лозунга " Важно на Масква да и е харашо " !

    15:30 04.11.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ти да видиш

    9 5 Отговор
    Привържениците на нискочелия Мирчев не получават пенсии , а тлъсти ренти от имоти в центъра на София, така че не разбирам защо се кахъри, тях това не ги засяга.
    Предлагам на правителството да посегнат на имотните данъци, тогава Мирчев ще изпадне в истерия.

    15:31 04.11.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Айде бе

    10 5 Отговор
    Частните пенсионни фондове се управляват от мафията на кръга капитал и се влагат в техни финансови далавари, затова пищи тоя.
    По сигурен гарант за пенсионерите от държавата няма!!

    15:34 04.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 На Украйна пари не даваме

    2 4 Отговор

    До коментар #66 от "Европеец":

    Частният бизнес си е негова работа.

    15:34 04.11.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Бедняшката русофилска иzzмет

    7 7 Отговор
    Дето избра тази власт най-ще пострада.

    15:37 04.11.2026

  • 95 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "пенсионера":

    Тиквата обаче още го пази.Защо ли?

    15:37 04.11.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 кой са фактите да видим

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Срещу фактите":

    комапния герб пп дб дпс и итн видяха сметката на държавата кражба колкото може.няма пари за пенсии за пътища за нищо -много ми е интресно финансисти като теб как би се справил

    15:39 04.11.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Хмм

    5 4 Отговор
    кво ти пука бе, Мирчев за "микробите" и разносвачите на храна

    15:41 04.11.2026

  • 102 ПЪЛНИ Глупости

    7 3 Отговор
    Всички зеленочорапчеви сте от "Партията за ограничено мислене в рамките на фуражката с петолъчката" Нито сте с ценз , нито можете !ЗКПЧ ви е финансов комсомолец -пардон "Министър" Омазахте се още в началото си ,още ще има и то по много !

    15:41 04.11.2026

  • 103 Комунисти не могат да управляват

    6 2 Отговор
    Те могат да вземат власта и да фалират държавата.

    15:41 04.11.2026

  • 104 С.П.

    4 5 Отговор
    408 846 гласа от 3 240 156 действителни бюлетини - толкова получи "красивият" и "умен" Мирчев преди почти 7 месеца...

    15:41 04.11.2026

  • 105 Кочо

    6 2 Отговор
    А този стълб защо е задължителен, след като е много хубав!? Не само аз, при първа възможност прехвърлих вноската си към НОИ! ЧПФ 25 години прибират пари, без нищо да дават! Направете го напълно доброволен и който иска, да се осигурява, ако желае на 50%!

    15:42 04.11.2026

  • 106 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    2 3 Отговор
    Лошо става за прогресистите.

    🇺🇸Тръмп загуби катастрофално изборите. Демократите го смазаха, и в Конгреса, и в Сената. Избирателите дори във вечните републикански крепости го отвяха. Започват мащабни разследвания за корупция - самолетът от Катар, балната зала, търговия с биткойни (богатството му се увеличи от 2 на 7 млрд като президент). Президентската кампания започна днес. Напомням, че Джо Байдън подкрепи Радев за втори мандат ("Три морета", изявления), а той му заби нож в гърба. Едва ли демократите са забравили. А и българското правителство остана единственото тръмпистко в Европа. Слугинажно!

    🇮🇱 Нетаняху загуби изборите в Израел. Опозицията се обедини зад опонента му. Ерата му свършва. Нетаняху беше първият, който се му се обади да му честити след изборите през април. Радев е единственият европейски лидер, който се включи във войната срещу Иран и ни изложи на риск.

    🇷🇸 Вучич загуби катастрофално изборите в Сърбия. Бяха като куку-и-пипе с Радев. Студентите започнаха пълна проверка на министерства, арестуваха шефа на криминалната полиция, проверяват придворните прогресистки журналисти (тук ни заплашват с арести и разстрели). Отнеха лиценза на близката на сръбските прогресисти "Алта банка" и арестуваха директора й! Четете внимателно. Лоши новини за българските прогресисти.

    🇭🇺 Мадяр в Унгария пенсионира Орбан. Оттам тръгна разпада на тръмпистката групичка. Външният му министър Сярто миналия ноември дойде изненадващо в София и се срещна само с Ра

    15:42 04.11.2026

  • 107 Ту-Туууу влака за Лом

    4 4 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    Ха ха ха.Та вие заедно с Герб и ИТН да се съберете-нямате толкова.Ха ха ха.

    15:43 04.11.2026

  • 108 А МОЧАТА

    3 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    15:43 04.11.2026

  • 109 И Баба ВАНГА

    4 4 Отговор
    Каза. Ще се появи Юда след моята смърт. И името му ще е Мирчовото!!!

    15:44 04.11.2026

  • 110 Тумор

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "цъ цъ цъ":

    Ама полезен ;)

    15:44 04.11.2026

  • 111 язе

    4 3 Отговор
    това слабумно създание,освен да гони доставчици и да плещи глупости....толкова си може...

    15:44 04.11.2026

  • 112 Боя, дето

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    Марешки изпотроши Коцето ли? Помня го.
    Затова ли горкото нацистче не у ред?

    15:45 04.11.2026

  • 113 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    3 2 Отговор
    🇭🇺 Мадяр в Унгария пенсионира Орбан. Оттам тръгна разпада на тръмпистката групичка. Външният му министър Сярто миналия ноември дойде изненадващо в София и се срещна само с Радев. Без да уведоми правителството. Какво са се договаряли, засега е тайна. Но не е било безобидно. И вероятно свързано с изборите през април.

    🇦🇱 Албания е на ръба на гражданска война, след като премиерът Еди Рама даде защитена територия за строеж на курорт на зетя на Тръмп. Улицата изригна. Въпрос на време е да го махнат.

    🇷🇴 Радев успя да се скара и с Букурещ, като обвини румънците, че са провокирали руските атаки с дронове срещу търговските кораби в Черно море.

    🇪🇺 Брюксел е настръхнал срещу Радев. Чувам вече от няколко места оттам, че евангелието му е прочетено. Постоянно прави скандали, лъже безогледно, подмазва се, а после плюе, отмята се от позиции, шикалкави, дестабилизира финансово-икономически България (разбирай ЕС и Еврозоната) и си мие ръцете с Еврокомисията за собствните си грешки и лъжи. Ето и конкретни примери: за изискването за въвеждане на тол такси за всички страни членки (няма такова); че преговарял с тях за бюджета за социални плащания, майчински, пенсии (няма такива изисквания, опровергаха го). Преди малко излязоха документи, че е искал да вземе частните пенсионни вноски с писмо до Брюксел, а той вчера отрече въобще да има такова нещо. Лъже на ангро. Да не говорим, че срещу неговата двойнствена политика има резолюция на Европарламента, подкрепена от 432

    15:45 04.11.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Въпрос с повишена трудност

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Мдаааааа":

    Можеш ли да напишеш нещо смислено?

    15:46 04.11.2026

  • 117 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    4 3 Отговор
    Преди малко излязоха документи, че е искал да вземе частните пенсионни вноски с писмо до Брюксел, а той вчера отрече въобще да има такова нещо. Лъже на ангро. Да не говорим, че срещу неговата двойнствена политика има резолюция на Европарламента, подкрепена от 432 депутати от абсолютно всички страни членки. И той им писа гневно писмо, че не го разбирали.

    🇹🇷 Радев затъва все повече в орбитата на Ердоган. Хванат за гушата като неизряден длъжник, който си самозамрази успешния договор Боташ до октомври 2027, с идеята да минат местните избори. И все още крие протокола към договора, за да не се види какво раздаде от националните активи за отсрочката.

    ❌ Прогресистите ще правят резки движения и международни лупинги в следващите дни, за да излязат от спиралата, в която влязоха. Като затънал в блато, който колкото повече мърда, толкова повече затъва. Не може постоянно да лъжеш във всички посоки и да очакваш, че това ще продължи безкрай. Въпрос на време е той и хората му да влязат под международни санкции и мащабни разследвания.

    👎 Колкото по-бързо паднат от власт (доброволно или след протести), толкова по-бързо ще свърши тази агония и Радев ще оцелее поне физически.

    15:46 04.11.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Това беше ясно още вчера,

    2 2 Отговор
    Когато куп депутати от ПБ и министри се изредиха да обясняват, как не са били посегнали на пенсиите.Комунистите лъжат като за последно,както винаги са го правили.

    15:48 04.11.2026

  • 120 Аз пък

    2 2 Отговор

    До коментар #81 от "МНОГО СИ ПРАВ":

    не си ги прехвърлих. Сега всяка година получавам лихва за тях, а като хвърля топа, децата ми ще ги наследят. Не фатмаците и Коцетата.

    15:48 04.11.2026

  • 121 Ем.

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Има с теглене на заеми...

    15:49 04.11.2026

  • 122 Шорт

    1 3 Отговор
    П.П ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОСТОТИЯТА. Д.Б. ДЕБИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ СА И.З.МЕ.КЯ.РИ.!!!

    15:49 04.11.2026

  • 123 Едно е решение, друго питане

    3 0 Отговор
    Ако въобще е имало, иначе Мирчев да каже защо опоскаха хазната

    15:50 04.11.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 молба до факти

    2 2 Отговор
    внимавайте със заглавията... посягане върху пенсиите е интерпетация на мирчев, а не факт.... прехвърляне на процент от втория стълб към нои, реално не е "посягане", тъй като първия именно от нои се плаща...

    15:51 04.11.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 БеГемот

    2 2 Отговор
    Е дори и така да е ...тия частни дружества са една смешка отвсякъде...а НОИ плаща.пенсиите от държавния бюджет дето тия клоуни вдигнаха....очевидно че държавата се задъхва...

    15:53 04.11.2026

  • 128 Кой иска протести

    5 3 Отговор
    Ами всички, на които Радев разбута сметките, че и паричките, и сега вият на умряло

    15:53 04.11.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Петрич

    2 3 Отговор
    Пенсионер съм, допълнителното пенсионно осигуряване си прехвърлих в НОИ.Съвет от мен прехвърлете си парите в НОИ.Тези фондове използват тези пари и когато някой фонд ФАЛИРА както Дал Бог какво ще правите.

    Коментиран от #132, #135

    15:55 04.11.2026

  • 132 а защо ги създадоха

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "Петрич":

    това е въпроса?????

    15:56 04.11.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Пешо

    1 2 Отговор
    Според показания документ има данни за други държави,не знаех че България може да прави предложение от тяхно име.

    15:56 04.11.2026

  • 135 Ми то

    3 1 Отговор

    До коментар #131 от "Петрич":

    НОИ е фалирало отдавна!Бюджета покрива пенсиите!

    Коментиран от #156

    15:57 04.11.2026

  • 136 Пенсионна реформа

    1 0 Отговор
    Напълно доброволни вноски!

    Коментиран от #138

    15:59 04.11.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 дрът комунис

    2 0 Отговор

    До коментар #136 от "Пенсионна реформа":

    само законен рекет и ако нещо "случайно" фалира ще измислим нещо както инфлацията 90те или пък както с двойното поскъпване на всичко с влизане в еврозоната с едно щракане на пръсти ги оправяме нещата!!

    16:01 04.11.2026

  • 139 Няма такъв резил

    3 0 Отговор
    А сега де!!!
    Румене ?!?!

    Коментиран от #153

    16:02 04.11.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 666

    3 1 Отговор
    С това ниско чело някой го прави на балък с този документ.Много наивен този мирчев бе.

    16:05 04.11.2026

  • 143 Върви Мирчу

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Върви Радев и лъже":

    и мравките се крият..

    16:05 04.11.2026

  • 144 Добруджанец

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "Добруджанец":

    Целият...до гопурлацитей

    16:06 04.11.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Фондовите слуги

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Срещу фактите":

    скочиха, че им барат милиардите..
    Тези отчисления за частни фондове са си чист грабеж..

    16:07 04.11.2026

  • 147 от частните фондиве

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    пенсии няма да има..
    Държавата опъва каиша, плаща пенсии, фондовете си опъват онея си работи и си плащат офиси и заплати..

    16:08 04.11.2026

  • 148 ЕЛИ

    2 1 Отговор
    ЖАЛКО НО МНОГО ЖАЛКО ЧЕ МИРЧЕВ ПОТДЪРЖА КРАЖБАТА -УЗАКОНЕНА -ЗАЩО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ТАЗИ 5% ВНОСКА -НЯМА ОТГОВОР -НЕКА ДА Е ИМА НО КОЙТО ИСКА -НИКАДЕ В СВЕТА НЯМА ПОДОБНО НЕЩО -ИМА НО СВОБОДНО -КОЙТО ИСКА -И ТО МНОГО ПОДОБНИ ФОНДОВЕ -НО ПОДОБНИ А НЕ КАТО НАШИТЕ -НО КОЙТО ИСКА -УЗАКОНЕНА КРАЖБА -СРАМ ЗА МИРЧЕВ И ТЕЗИ ОКОЛО НЕГО -РАДЕВ НЕ ОТСТЪПВАЙ НА МАФИЯТА

    16:09 04.11.2026

  • 149 червена цензура

    0 0 Отговор
    някой да припомни на кое място по свобода на словото е България в Европа и в Света и дали е случайно че в сайта всичко е в червено?

    16:09 04.11.2026

  • 150 Боа

    1 0 Отговор
    Не виждам "посягане"на пенсии.
    Имам опит с частни пенсионни фондове.
    Стопиха парите ми за една година,-и няма виновен.
    Там няма правила при тези мошенници.Пазете парите си от ЧПФ!

    16:10 04.11.2026

  • 151 Любител на тихоокеанските ценности

    0 1 Отговор
    Не струвате господа !Не струвате!Много , много сте жалки и елементарни!

    16:11 04.11.2026

  • 152 Дедовия

    0 1 Отговор
    Не вярвам по никакъв начин на Мирчев. Радев не е толкова луд да си реже клона. Тези проблеми с пенсиите наистина са сериозни тъй като младите хора напускат страната и не желаят да работят за тези пари. Второ сигурен съм, че пенсионните фондове се пипат от политиците. Работодателя гледа до минимум да плаща пенсионни осигуровки и никой не контролира това. Просто законът за пенсиите трябва да бъде основно прегледан и осъвременен при съвременните условия.

    Коментиран от #155

    16:11 04.11.2026

  • 153 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #139 от "Няма такъв резил":

    Питай банкянския идиот.Той въведе еврото във възможно най-неподходящия момент.За какво беше това бързане?

    16:13 04.11.2026

  • 154 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Определено":

    Определано Толупа го превъзхожда!

    16:15 04.11.2026

  • 155 той понеже не си го отряза

    0 0 Отговор

    До коментар #152 от "Дедовия":

    вече няколко пъти като пребори олигархията смъкна цените с поне 15% спря кранчето на кражбите и смени модела и замрази заплати и даже ги намали с ужким някаква формула а те и без туй се равняваха на социални помощи в ЕС и развитите цивилизации та някакви си 5% да го притесняват...

    16:15 04.11.2026

  • 156 Мълчанието

    2 0 Отговор

    До коментар #135 от "Ми то":

    Да, защото 3 милиарда всяка година пълнят гушите на чпф доброзорно!
    Законно организиран грабеж. А най-позорното е лъжата, че хората могат да преместят парите си до 2 години преди пенсиониране в НОИ. Истината е, че могат да го направят по всяко време и няма защо да позволяват на лакомници да ощетяват нископлатения българин и себе си! И да позволяват изпечени лъжци да им вменяват вината за натрупаните дългове от мутрите!

    16:15 04.11.2026

  • 157 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Въй":

    На баба ти хурката!Драскаш глупости.Така ли те учат?

    Коментиран от #158

    16:17 04.11.2026

  • 158 чибаве

    0 1 Отговор

    До коментар #157 от "Българин":

    вмерисанакопейко

    16:17 04.11.2026

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