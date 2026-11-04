Ивайло Мирчев показа документ от ЕК, че Румен Радев е искал да посегне на пенсиите ВИДЕО

Нов спор за бъдещето на втория пенсионен стълб избухна между управляващите и опозицията, след като Ивайло Мирчев заяви, че Министерството на финансите е предложило на Европейската комисия част от пенсионните вноски да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт. По думите му предложението е направено през октомври от финансовия министър Гълъб Донев.
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев показа документ от ЕК от 15 октомври. От материала става ясно, че Румен Радев е искал да посегне на пенсиите, заяви депутатът.
Мирчев твърди, че става дума за 3% от вноските във втория стълб. По-рано опозицията говореше за вариант задължителната вноска от 5% да бъде намалена на 2,5%, а останалите 2,5 процентни пункта да постъпват в НОИ. Разликата между двете числа не е обяснена публично.
„Докато премиерът твърдеше, че води тежка битка за социалните плащания и пенсиите, той се опитваше да намери начин да сложи ръка върху пенсиите, а Европейската комисия защити интереса на пенсионерите“, заяви Мирчев, цитиран от БНТ.
„Вчера всички видяха как българското правителство, управляващата партия излъга, че не е планирала по никакъв начин да сложи ръка на пенсиите на българските граждани, за да покрива дефицита в бюджета. Излязоха „Прогресивна България“ и твърдяха, че подобно нещо не е планирано, че подобно нещо не е предвиждано“, каза Мирчев.
По думите му, обаче, истината е по-различна. „През октомври месец Министерството на финансите (МФ) предлага на Европейската комисия (ЕК) 3% от втория стълб да отидат в НОИ. Това е официално предложение, на което ЕК отговаря, че това не е добро предложение и иска българското правителство да обмисли дали нещо подобно трябва да влиза в бюджета“, обяви той.
Мирчев обвини в лъжа премиера Румен Радев, който „твърдеше, че води много тежка битка в Брюксел за социалните права на българите“ и „всъщност той е опитвал да води битка как да сложи ръка на пенсиите, за да може да се покрие дефицитът в бюджета, а ЕК е защитавала интереса на българите“.
От ДБ са изпратили писма до МФ и до ЕК, за да изискат цялата кореспонденция и „да се види как лично Гълъб Донев предлага на ЕК това решение“. „Надяваме се до петък, когато е блиц контролът в парламента, г-н Донев да намери тази кореспонденция, да я предостави на българските граждани, да излязат от „Прогресивна България“ и да обявят официално, че са излъгали. В противен случай ще го направим ние“, заяви Мирчев и посъветва финансовия министър да излезе и да се извини на българските граждани за лъжата, която вчера родиха депутати на пресконференция на „Прогресивна България“.
Депутатът обърна внимание, че българското правителство под предлог, че защитава цената за крайните потребители на регулирания пазар на ток, спира да изплаща компенсациите на бизнеса. Той обясни, че това означава, че високата цена на тока автоматично ще се отрази и на крайните клиенти. „Призоваваме българското правителство – и ще предложим конкретно решение за това – да попълни Фонда за гарантиране на електроенергийната система с парите от централите на Ковачки, тъй като в момента парите на бизнеса не могат да се изплащат, тъй като стотици милиони евро отиват за централите на Ковачки“, призова той.
Радев и финансовото министерство отричат
Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че кабинетът е планирал да използва средства от личните партиди в частните пенсионни фондове. „Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите“, заяви той в началото на заседанието на Министерския съвет.
Министерството на финансите също определи информацията като невярна. В позиция от 3 ноември ведомството заяви, че твърденията за предстояща реформа на втория пенсионен стълб „не отговарят на истината“.
Председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ заяви, че прехвърляне на вноски към НОИ „няма, не се планира и не е било планирано“. Според него разпространяваната информация е фалшива новина.
Кореспонденцията с ЕК още не е публична
В отговор Мирчев поиска да бъдат публикувани писмата между Министерството на финансите и Европейската комисия. Според него Комисията е дала отрицателна оценка на предложението и е поискала то да бъде преразгледано заради възможни последици за капиталовия пазар.
Демократична България очаква отговори по искането до петък, когато в Народното събрание е насрочен блицконтрол. Тогава опозицията възнамерява да постави въпроса и на финансовия министър Гълъб Донев.
Към момента пълната кореспонденция между българските власти и Европейската комисия не е публикувана. В достъпния проект на бюджетния план за 2027 г. също няма текст за намаляване на вноската във втория пенсионен стълб или за пренасочването ѝ към НОИ. Така твърдението на Мирчев и отричането на управляващите остават в спор, който може да бъде изяснен с публикуването на документите.
Източници: bntnews.bg, dnes.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #37, #66, #121, #147
14:39 04.11.2026
3 Върви Радев и лъже
Коментиран от #143
14:40 04.11.2026
4 Срещу фактите
Включително проруските богове. Тук има казваме ботове.
Коментиран от #99, #146
14:42 04.11.2026
5 цъ цъ цъ
Коментиран от #110
14:42 04.11.2026
6 9689
Коментиран от #21, #53
14:43 04.11.2026
7 Уж недостъпна коредпонденцията
Дали пък не е разследващ журналист
Е, с този подход няма да ви бъде
Само се излагане.
Факт.
14:43 04.11.2026
8 Пич
Коментиран от #15, #29, #57, #74
14:43 04.11.2026
9 Ащаифифмфи
Коментиран от #31
14:44 04.11.2026
10 Я, сега като документът е черно на бяло,
Или лъжем като за последно?
Коментиран от #63
14:45 04.11.2026
11 Промяна
14:45 04.11.2026
12 Въй
Коментиран от #157
14:45 04.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Васил Боянов - Азис
14:46 04.11.2026
15 Браво Пич, Евала
До коментар #8 от "Пич":Точно ама Точно това си заслужават. Сега като им стане хляба 3 евро ще ги питам.
14:47 04.11.2026
16 Опозицията
14:47 04.11.2026
17 Прогресивно ми е ще повърна
Ама какво ли се учудвам, Йотова същата лъжкиня , но явно хората искат да ги лъжат....
Коментиран от #32
14:47 04.11.2026
18 1488
14:47 04.11.2026
19 Определено
Коментиран от #154
14:48 04.11.2026
20 Абсурдистан
14:49 04.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бай Мирча се е подлютил
Коментиран от #27
14:50 04.11.2026
25 Сатанас Единотнас
Коментиран от #35
14:52 04.11.2026
26 Мунчо, ти ли си?
До коментар #22 от "ШЕФА":Пожелателна та форма "трябва" е в твоята стилистика, откак те помним. А също и "ще".
Дай нещо в сегашно време, м! Поне ЕДНО нещо.
14:53 04.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Факт
Коментиран от #112
14:53 04.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Голям майтап
14:54 04.11.2026
31 А Гълъба посегна на ракията
До коментар #9 от "Ащаифифмфи":Това е кощунство.
14:55 04.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ПЪЛНИ Глупости
14:59 04.11.2026
34 Допреди Радев
15:00 04.11.2026
35 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #25 от "Сатанас Единотнас":Замириса на зелени чорапи с петолъчки!
15:00 04.11.2026
36 ежко
15:01 04.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ти вече!
В своята злоба !
Какво !
Ти носи това !
15:03 04.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Някой може ли да ми каже
Коментиран от #45
15:04 04.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 БЪЛГАРИН
15:04 04.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Анонимен
15:07 04.11.2026
45 Добре де
До коментар #40 от "Някой може ли да ми каже":Някой интересува ли се от твоето семейство?
Коментиран от #49
15:08 04.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Нексус
В социалните мрежи се създават публични групи в подкрепа на Радев и организиране на контрапротести в страната ,без София разбира се. Финансирани и спонсорирани от олигарси като Гергов ,Сотир Ушев ,Копринков и други. Това е единствения възможен ход на Радев да остане на власт. Ако прати полиция и жандармерия срещу протестиращите това срива доверието във властта. Ако протестите са масови без отговор това също срива доверието. По примера на Вучич в Сърбия, Сали Бериша преди в Албания , Мицотакис в Гърция които също организираха контрапротести в тяхна подкрепа. Без ефект разбира се. А ето коментара на лице без снимка и данни на профила си в една от тези групи-
" А а не,този път вие ще ядете много бой,и то не от полицията,а от нас тези които стоят зад Румен Радев,излезте и ние ще излезем, време е вече да ви набием канчетата, келеши такива, много бой ще отнесете, много!"
Коментиран от #80
15:09 04.11.2026
49 НА ПЛОЩАДА !!
До коментар #45 от "Добре де":300 000 в София!!!
15:10 04.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мишел
В четвъртък 5 ноември е насрочен първият протест от структурите на ПП-ДБ и присъдружни техни организации срещу кабинета на Румен Радев и новоизбрания президент г-жа Илияна Йотова!
Тяхната цел е да прераснат в некотролируеми улични и кървави метежи!
Призоваваме всички граждани и симпатизанти на ПБ на мирни прояви, шествия и митинги в защита на парламентарната демокрация и законно избраните премиер и президент на България!
Ето част от държавниците подписали призива -
Георги Първанов - президент на Р.България ( 2001- 2011г.)
Сергей Станишев - Мин.председател Р.България ( 2005 - 2009 г.)
Красимир Каракачанов - мин.на отбраната ( 2017 - 2021г.)
Вежди Рaшидов - мин.на културата ( 2014 - 2017 г.) и бивш председател на НС
Румен Петков - мин.на вътрешните работи ( 2005 - 2009 г.) и бивш кмeт на Плевен
Ген.Димитър Иванов - бивш началник отдел ( 6-ти) на ДC и в момента президент Българска федерация хандбал
И още много други политици и държавници.
Коментиран от #55, #56, #60, #107
15:10 04.11.2026
52 ЗИМАТА НА ВИДЕНОВ
СТЯГАЙТЕ СЕ ЗА
ФАЛИТА.
15:11 04.11.2026
53 пенсионера
До коментар #6 от "9689":И аз бях по сметка комуне по живково време,но сега хвърлих партийния билет в боклука.
Коментиран от #95
15:11 04.11.2026
54 Мамино умниче....
15:11 04.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 КРАДЕВ
ЩЕ КРАДЕ ОТ ПЕНСИОНЕРИТЕ
МИСТЕР КЕШ .
15:13 04.11.2026
59 Аааааа
До коментар #55 от "Хохо Бохо":30 човека ще се съберете ли?
15:13 04.11.2026
60 Анонимен
До коментар #51 от "Мишел":ДЪРТИТЕ ЧЕРВЕНИ КОМУНДЕТА ЗАГРАБИХА ДЪРЖАВАВЛАСТ ИНСТИТУЦИИ И СЕГА ЩЕ СЕ БАРИКАДИРАТ ТАМ ХАХАХАХАХ
Коментиран от #89
15:13 04.11.2026
61 Родина
лъжец да бъде осъден
15:14 04.11.2026
62 Мнение
15:15 04.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Камион
15:18 04.11.2026
66 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Прав си .... Пари за пенсии няма.... Но пък пари за оръжие и за Украйна има..... Въобще живеем в много скапана държава, в която трябва да се тегля заеми за плащане на пенсии и бюджетни заплати..... Да това е жалката картина в бг територията....
Коментиран от #91
15:18 04.11.2026
67 Анонимен
15:19 04.11.2026
68 Този може
15:19 04.11.2026
69 Сатана Z
Коментиран от #96
15:19 04.11.2026
70 Дзак
15:19 04.11.2026
71 Исторически парк
15:19 04.11.2026
72 СЕЛЯНИНА С КОЛЕЛОТО
15:20 04.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Анонимен
15:21 04.11.2026
76 Много Известен Съветски Актьор
15:23 04.11.2026
77 Сега
Коментиран от #81
15:23 04.11.2026
78 Коментатор
15:27 04.11.2026
79 баце
15:27 04.11.2026
80 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #48 от "Нексус":Радев няма дилема! Ако протестите се трансформират в масови е приключен. Ако прати полиция и жандармерия също. Единствения шанс да се задържи на власт е да организира многолюдни контрапротести и да покаже че има подкрепа. Когато в Сърбия започнаха масовите протести срещу Вучич, той организира контрапротести и събра 100-150 хиляди в Белград ,но скоро загуби властта. Когато в Румъния започна бунта срещу Чаушеску ,той също организира в Букурещ контрапротести и беше ликвидиран. В ГДР Ерик Хонекер също,но без успех. В момента емисари на правителството по областните центрове с кметове които са избрани от ГЕРБ но вече се прехвърлиха към ПБ. Като Стара Загора ,Хасково, Ямбол ,Враца,Велико Търново чийто кмет Панов е председател на асоциацията на общините в България, роднина на Весела Лечева и близък до новия й мъж Сотир Ушев. Увещават се служители на общинска администрация, работници в общинските фирми и местните олигарси да участват в проявите на Радев и партията му. Засега няма положителен отговор защото се страхуват въпреки финансовите стимули.
15:28 04.11.2026
81 МНОГО СИ ПРАВ
До коментар #77 от "Сега":АЗ СЕ ПЕНСИОНИРАХ ПРЕЗ 2015 И СИ ПРЕХВЪРЛИХ ПАРИТЕ В НОЙ. ПРАВИЛНО ПЕТРОХАНЦИ ЗАЩИТАВАТ ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ПИТАЙТЕ ВЛАДКО ПАНЕВ /МАЗНИЯ/ ЩЕ СЕ ИЗНЕНАДАТЕ ЗАЩО.
Коментиран от #120
15:28 04.11.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Никой
15:30 04.11.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ти да видиш
Предлагам на правителството да посегнат на имотните данъци, тогава Мирчев ще изпадне в истерия.
15:31 04.11.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Айде бе
По сигурен гарант за пенсионерите от държавата няма!!
15:34 04.11.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 На Украйна пари не даваме
До коментар #66 от "Европеец":Частният бизнес си е негова работа.
15:34 04.11.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Бедняшката русофилска иzzмет
15:37 04.11.2026
95 Промяна
До коментар #53 от "пенсионера":Тиквата обаче още го пази.Защо ли?
15:37 04.11.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 кой са фактите да видим
До коментар #4 от "Срещу фактите":комапния герб пп дб дпс и итн видяха сметката на държавата кражба колкото може.няма пари за пенсии за пътища за нищо -много ми е интресно финансисти като теб как би се справил
15:39 04.11.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Хмм
15:41 04.11.2026
102 ПЪЛНИ Глупости
15:41 04.11.2026
103 Комунисти не могат да управляват
15:41 04.11.2026
104 С.П.
15:41 04.11.2026
105 Кочо
15:42 04.11.2026
106 Калоян Методиев бивш шеф на радев
🇺🇸Тръмп загуби катастрофално изборите. Демократите го смазаха, и в Конгреса, и в Сената. Избирателите дори във вечните републикански крепости го отвяха. Започват мащабни разследвания за корупция - самолетът от Катар, балната зала, търговия с биткойни (богатството му се увеличи от 2 на 7 млрд като президент). Президентската кампания започна днес. Напомням, че Джо Байдън подкрепи Радев за втори мандат ("Три морета", изявления), а той му заби нож в гърба. Едва ли демократите са забравили. А и българското правителство остана единственото тръмпистко в Европа. Слугинажно!
🇮🇱 Нетаняху загуби изборите в Израел. Опозицията се обедини зад опонента му. Ерата му свършва. Нетаняху беше първият, който се му се обади да му честити след изборите през април. Радев е единственият европейски лидер, който се включи във войната срещу Иран и ни изложи на риск.
🇷🇸 Вучич загуби катастрофално изборите в Сърбия. Бяха като куку-и-пипе с Радев. Студентите започнаха пълна проверка на министерства, арестуваха шефа на криминалната полиция, проверяват придворните прогресистки журналисти (тук ни заплашват с арести и разстрели). Отнеха лиценза на близката на сръбските прогресисти "Алта банка" и арестуваха директора й! Четете внимателно. Лоши новини за българските прогресисти.
🇭🇺 Мадяр в Унгария пенсионира Орбан. Оттам тръгна разпада на тръмпистката групичка. Външният му министър Сярто миналия ноември дойде изненадващо в София и се срещна само с Ра
15:42 04.11.2026
107 Ту-Туууу влака за Лом
До коментар #51 от "Мишел":Ха ха ха.Та вие заедно с Герб и ИТН да се съберете-нямате толкова.Ха ха ха.
15:43 04.11.2026
108 А МОЧАТА
15:43 04.11.2026
109 И Баба ВАНГА
15:44 04.11.2026
110 Тумор
До коментар #5 от "цъ цъ цъ":Ама полезен ;)
15:44 04.11.2026
111 язе
15:44 04.11.2026
112 Боя, дето
До коментар #28 от "Факт":Марешки изпотроши Коцето ли? Помня го.
Затова ли горкото нацистче не у ред?
15:45 04.11.2026
113 Калоян Методиев бивш шеф на радев
🇦🇱 Албания е на ръба на гражданска война, след като премиерът Еди Рама даде защитена територия за строеж на курорт на зетя на Тръмп. Улицата изригна. Въпрос на време е да го махнат.
🇷🇴 Радев успя да се скара и с Букурещ, като обвини румънците, че са провокирали руските атаки с дронове срещу търговските кораби в Черно море.
🇪🇺 Брюксел е настръхнал срещу Радев. Чувам вече от няколко места оттам, че евангелието му е прочетено. Постоянно прави скандали, лъже безогледно, подмазва се, а после плюе, отмята се от позиции, шикалкави, дестабилизира финансово-икономически България (разбирай ЕС и Еврозоната) и си мие ръцете с Еврокомисията за собствните си грешки и лъжи. Ето и конкретни примери: за изискването за въвеждане на тол такси за всички страни членки (няма такова); че преговарял с тях за бюджета за социални плащания, майчински, пенсии (няма такива изисквания, опровергаха го). Преди малко излязоха документи, че е искал да вземе частните пенсионни вноски с писмо до Брюксел, а той вчера отрече въобще да има такова нещо. Лъже на ангро. Да не говорим, че срещу неговата двойнствена политика има резолюция на Европарламента, подкрепена от 432
15:45 04.11.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Въпрос с повишена трудност
До коментар #100 от "Мдаааааа":Можеш ли да напишеш нещо смислено?
15:46 04.11.2026
117 Калоян Методиев бивш шеф на радев
🇹🇷 Радев затъва все повече в орбитата на Ердоган. Хванат за гушата като неизряден длъжник, който си самозамрази успешния договор Боташ до октомври 2027, с идеята да минат местните избори. И все още крие протокола към договора, за да не се види какво раздаде от националните активи за отсрочката.
❌ Прогресистите ще правят резки движения и международни лупинги в следващите дни, за да излязат от спиралата, в която влязоха. Като затънал в блато, който колкото повече мърда, толкова повече затъва. Не може постоянно да лъжеш във всички посоки и да очакваш, че това ще продължи безкрай. Въпрос на време е той и хората му да влязат под международни санкции и мащабни разследвания.
👎 Колкото по-бързо паднат от власт (доброволно или след протести), толкова по-бързо ще свърши тази агония и Радев ще оцелее поне физически.
15:46 04.11.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Това беше ясно още вчера,
15:48 04.11.2026
120 Аз пък
До коментар #81 от "МНОГО СИ ПРАВ":не си ги прехвърлих. Сега всяка година получавам лихва за тях, а като хвърля топа, децата ми ще ги наследят. Не фатмаците и Коцетата.
15:48 04.11.2026
121 Ем.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Има с теглене на заеми...
15:49 04.11.2026
122 Шорт
15:49 04.11.2026
123 Едно е решение, друго питане
15:50 04.11.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 молба до факти
15:51 04.11.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 БеГемот
15:53 04.11.2026
128 Кой иска протести
15:53 04.11.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Петрич
Коментиран от #132, #135
15:55 04.11.2026
132 а защо ги създадоха
До коментар #131 от "Петрич":това е въпроса?????
15:56 04.11.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Пешо
15:56 04.11.2026
135 Ми то
До коментар #131 от "Петрич":НОИ е фалирало отдавна!Бюджета покрива пенсиите!
Коментиран от #156
15:57 04.11.2026
136 Пенсионна реформа
Коментиран от #138
15:59 04.11.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 дрът комунис
До коментар #136 от "Пенсионна реформа":само законен рекет и ако нещо "случайно" фалира ще измислим нещо както инфлацията 90те или пък както с двойното поскъпване на всичко с влизане в еврозоната с едно щракане на пръсти ги оправяме нещата!!
16:01 04.11.2026
139 Няма такъв резил
Румене ?!?!
Коментиран от #153
16:02 04.11.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 666
16:05 04.11.2026
143 Върви Мирчу
До коментар #3 от "Върви Радев и лъже":и мравките се крият..
16:05 04.11.2026
144 Добруджанец
До коментар #137 от "Добруджанец":Целият...до гопурлацитей
16:06 04.11.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Фондовите слуги
До коментар #4 от "Срещу фактите":скочиха, че им барат милиардите..
Тези отчисления за частни фондове са си чист грабеж..
16:07 04.11.2026
147 от частните фондиве
До коментар #2 от "Последния Софиянец":пенсии няма да има..
Държавата опъва каиша, плаща пенсии, фондовете си опъват онея си работи и си плащат офиси и заплати..
16:08 04.11.2026
148 ЕЛИ
16:09 04.11.2026
149 червена цензура
16:09 04.11.2026
150 Боа
Имам опит с частни пенсионни фондове.
Стопиха парите ми за една година,-и няма виновен.
Там няма правила при тези мошенници.Пазете парите си от ЧПФ!
16:10 04.11.2026
151 Любител на тихоокеанските ценности
16:11 04.11.2026
152 Дедовия
Коментиран от #155
16:11 04.11.2026
153 гост
До коментар #139 от "Няма такъв резил":Питай банкянския идиот.Той въведе еврото във възможно най-неподходящия момент.За какво беше това бързане?
16:13 04.11.2026
154 Българин
До коментар #19 от "Определено":Определано Толупа го превъзхожда!
16:15 04.11.2026
155 той понеже не си го отряза
До коментар #152 от "Дедовия":вече няколко пъти като пребори олигархията смъкна цените с поне 15% спря кранчето на кражбите и смени модела и замрази заплати и даже ги намали с ужким някаква формула а те и без туй се равняваха на социални помощи в ЕС и развитите цивилизации та някакви си 5% да го притесняват...
16:15 04.11.2026
156 Мълчанието
До коментар #135 от "Ми то":Да, защото 3 милиарда всяка година пълнят гушите на чпф доброзорно!
Законно организиран грабеж. А най-позорното е лъжата, че хората могат да преместят парите си до 2 години преди пенсиониране в НОИ. Истината е, че могат да го направят по всяко време и няма защо да позволяват на лакомници да ощетяват нископлатения българин и себе си! И да позволяват изпечени лъжци да им вменяват вината за натрупаните дългове от мутрите!
16:15 04.11.2026
157 Българин
До коментар #12 от "Въй":На баба ти хурката!Драскаш глупости.Така ли те учат?
Коментиран от #158
16:17 04.11.2026
158 чибаве
До коментар #157 от "Българин":вмерисанакопейко
16:17 04.11.2026