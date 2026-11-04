Ивайло Мирчев показа документ от ЕК, че Румен Радев е искал да посегне на пенсиите ВИДЕО

Нов спор за бъдещето на втория пенсионен стълб избухна между управляващите и опозицията, след като Ивайло Мирчев заяви, че Министерството на финансите е предложило на Европейската комисия част от пенсионните вноски да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт. По думите му предложението е направено през октомври от финансовия министър Гълъб Донев.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев показа документ от ЕК от 15 октомври. От материала става ясно, че Румен Радев е искал да посегне на пенсиите, заяви депутатът.

Мирчев твърди, че става дума за 3% от вноските във втория стълб. По-рано опозицията говореше за вариант задължителната вноска от 5% да бъде намалена на 2,5%, а останалите 2,5 процентни пункта да постъпват в НОИ. Разликата между двете числа не е обяснена публично.

„Докато премиерът твърдеше, че води тежка битка за социалните плащания и пенсиите, той се опитваше да намери начин да сложи ръка върху пенсиите, а Европейската комисия защити интереса на пенсионерите“, заяви Мирчев, цитиран от БНТ.

„Вчера всички видяха как българското правителство, управляващата партия излъга, че не е планирала по никакъв начин да сложи ръка на пенсиите на българските граждани, за да покрива дефицита в бюджета. Излязоха „Прогресивна България“ и твърдяха, че подобно нещо не е планирано, че подобно нещо не е предвиждано“, каза Мирчев.

По думите му, обаче, истината е по-различна. „През октомври месец Министерството на финансите (МФ) предлага на Европейската комисия (ЕК) 3% от втория стълб да отидат в НОИ. Това е официално предложение, на което ЕК отговаря, че това не е добро предложение и иска българското правителство да обмисли дали нещо подобно трябва да влиза в бюджета“, обяви той.

Мирчев обвини в лъжа премиера Румен Радев, който „твърдеше, че води много тежка битка в Брюксел за социалните права на българите“ и „всъщност той е опитвал да води битка как да сложи ръка на пенсиите, за да може да се покрие дефицитът в бюджета, а ЕК е защитавала интереса на българите“.

От ДБ са изпратили писма до МФ и до ЕК, за да изискат цялата кореспонденция и „да се види как лично Гълъб Донев предлага на ЕК това решение“. „Надяваме се до петък, когато е блиц контролът в парламента, г-н Донев да намери тази кореспонденция, да я предостави на българските граждани, да излязат от „Прогресивна България“ и да обявят официално, че са излъгали. В противен случай ще го направим ние“, заяви Мирчев и посъветва финансовия министър да излезе и да се извини на българските граждани за лъжата, която вчера родиха депутати на пресконференция на „Прогресивна България“.

Депутатът обърна внимание, че българското правителство под предлог, че защитава цената за крайните потребители на регулирания пазар на ток, спира да изплаща компенсациите на бизнеса. Той обясни, че това означава, че високата цена на тока автоматично ще се отрази и на крайните клиенти. „Призоваваме българското правителство – и ще предложим конкретно решение за това – да попълни Фонда за гарантиране на електроенергийната система с парите от централите на Ковачки, тъй като в момента парите на бизнеса не могат да се изплащат, тъй като стотици милиони евро отиват за централите на Ковачки“, призова той.

Радев и финансовото министерство отричат

Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че кабинетът е планирал да използва средства от личните партиди в частните пенсионни фондове. „Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите“, заяви той в началото на заседанието на Министерския съвет.

Министерството на финансите също определи информацията като невярна. В позиция от 3 ноември ведомството заяви, че твърденията за предстояща реформа на втория пенсионен стълб „не отговарят на истината“.

Председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ заяви, че прехвърляне на вноски към НОИ „няма, не се планира и не е било планирано“. Според него разпространяваната информация е фалшива новина.

Кореспонденцията с ЕК още не е публична

В отговор Мирчев поиска да бъдат публикувани писмата между Министерството на финансите и Европейската комисия. Според него Комисията е дала отрицателна оценка на предложението и е поискала то да бъде преразгледано заради възможни последици за капиталовия пазар.

Демократична България очаква отговори по искането до петък, когато в Народното събрание е насрочен блицконтрол. Тогава опозицията възнамерява да постави въпроса и на финансовия министър Гълъб Донев.

Към момента пълната кореспонденция между българските власти и Европейската комисия не е публикувана. В достъпния проект на бюджетния план за 2027 г. също няма текст за намаляване на вноската във втория пенсионен стълб или за пренасочването ѝ към НОИ. Така твърдението на Мирчев и отричането на управляващите остават в спор, който може да бъде изяснен с публикуването на документите.

Източници: bntnews.bg, dnes.bg, 24chasa.bg