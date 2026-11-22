Левски победи Локомотив (София) с 4:1 при завръщането си на стадион "Георги Аспарухов" след 78 дни отсъствие. Това бе мач от 15-ия кръг на Първа лига. Автогол на Раян Бидунга откри резултата за "сините", а Евертон Бала вкара първото си попадение за сезона в първенството за 2:0. След почивката Хуан Переа и Майкон също се разписаха за домакините, а в края на мача Калоян Костов вкара почетния гол за "железничарите".

Треньорът на "сините" Хулио Веласкес не можеше да разчита на Мустафа Сангаре, на когото му предстои операция, както и на Сержиньо, който ще бъде запазен за мача с Олимпик Марсилия в Лига Европа. За пореден домакински мач испанецът се довери на вратаря Огнян Владимиров за млад български футболист под 23 години, а в центъра на защитата редом до Кристиан Димитров започна Гашпер Търдин, като ле дадена почивка на Кристиан Макун, който пътува по време на паузата за мачове с националния си тим.

В Локомотив отсъстваха вратарят Александър Любенов и наказаният за картони Ангел Лясков.

Още в третата минута Мазир Сула бе изведен отдясно, като реши да играе сам и стреля покрай левия стълб на вратата на Мартин Величков.

Левски откри резултата в осмата минута. Тогава при бърза атака Око-Флекс подаде на Евертон Бала, който стреля към вратата, където за топката се сбориха Хуан Переа и Раян Бидунга от Локомотив и тя влезе в мрежата на вратата. След преглед попадението бе записано като автогол на Бидунга, който последен е играл с топката, въпреки че ударът на Евертон Бала бе в очертанията на вратата.

Веднага след това Локомотив можеше да изравни, като Адил Тауи центрира отляво, а Анте Аралица успя да играе с глава, но топката се отклони и излезе в корнер.

В 31-вата минута при бърза контраатака на "железничарите" Адил Тауи изненадващо се озова само срещу вратаря Огнян Владимиров, като самият той бе много учуден и подари топката в ръцете на младия вратар.

В 34-ата минута Левски удвои аванса си. Домакините развиха много бързо атаката си, като Око-Флекс даде топката на Алдаир, който веднага подаде в коридор на Евертон Бала, бразилецът чукна топката пред излезлия да го пресрещне вратар Мартин Величков и после я насочи диагонално в опразнената врата - 2:0.

Пет минути преди края на първата част Реян Даскалов настъпи Евертон Бала, но и след преглед със системата ВАР бе преценено, че нарушението не е грубо за картон.

В началото на второто полувреме Анте Аралица от Локомотив се хвана за задната част на дясното бедро и бе принудително заменен от Марк-Емилио Папазов.

В 54-ата минута вратарят на гостите Валичков спаси удар по земя на Око-Флекс, но бе отсъдено нарушение в атака на Переа. В следващата атака на "сините" Акрам Бурас изведе Хуан Переа зад защитата и колумбиецът с външен фалц стреля покрай вратаря за 3:0. Това бе четвърто попадение за сезона на централния нападател.



След час игра Евертон Бала стреля от границата на наказателното поле, а Мартин Величков спаси.

В 65-ата минута Спас Делев поиска дузпа за Локомотив, но бе отсъден тъч в ситуацията. Три минути по-късно Адил Тауи от гостите стреля от малък ъгъл, Владимиров изби, а Кристиан Димитров изчисти топката в корнер.

В 83-ата минута Левски направи отново отлично разиграване, като резервата Хевертон центрира остро отдясно към Майкон, който от малкото наказателно поле разстреля вратаря - 4:0.

В 86-ата минута Калоян Костов от Локомотив вкара с глава почетния гол за Локомотив след центриране на Спас Делев от корнер.

Така Левски излезе поне временно на първо място в класирането с точка повече от ЦСКА, който гостува на Ботев в Пловдив малко по-късно днес. Столичният Локомотив е твърдо на последното място с подреждането.

Левски - Локомотив (София) - 4:1 (2:0)

голмайстори: 1:0 Раян Бидунга 8-автогол1 2:0 Евертон Бала 34, 3:0 Хуан Переа 56, 4:0 Майкон 83, 4:1 Калоян Костов 86

София, стадион "Георги Аспарухов"

съдия - Георги Давидов

асистенти - Милен Арабаджиев, Мартин Мачев

жълти картони - Алдаир (Левски), Никола Нейчев, Дейвид Огага, Мохамед Медфаи (Локомотив)

състави:

Левски: Огнян Владимиров, Алдаир (62 - Хевертон), Кристиан Димитров, Гашпер Търдин, Майкон, Марко Груич, Акрам Бурас (62 - Мехди Мубарик), Мазир Сула (70 - Асен Митков), Евертон Бала (84 - Адриан Райчев), Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа (70 - Рейналдо)

Локомотив: Мартин Величков, Раян Бидунга, Никола Нейчев (62 - Калоян Костов), Реян Даскалов, Ерол Дост (62 - Мохамед Медфаи), Красимир Станоев (62 - Катулонди Кати), Антонио Ейро (80 - Димитър Костадинов), Дейвид Огага, Адил Тауи, Спас Делев, Анте Аралица (49 - Марк-Емилио Папазов)