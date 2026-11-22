Леандро Паредес припадна по време на интервю след финала за Копа Судамерикана, спечелен от Бока Хуниорс с 2:0 срещу Атлетико Паранаензе. Мачът се игра в колумбийския град Баранкиля.

Аржентинският полузащитник започна да отговаря на въпрос на репортер от телевизионния канал DSports, когато внезапно загуби контрол върху тялото си и падна назад. Интервюиращият се опита да го задържи, но не успя.

Паредес получи медицинска помощ на терена

„Сега е време да се насладим на момента с моите съотборници, да бъдем благодарни за това, което преживяхме...“, каза Паредес, преди погледът му да стане празен и да се свлече.

Футболистът получи кратка медицинска помощ на терена, след което се изправи. Той махна с ръка на аплодиращата публика и се отправи към съблекалните.

По-късно Паредес публикува в Instagram, че е добре, като придружи съобщението със снимка, на която се усмихва. Полузащитникът беше сменен в 58-ата минута на финалния мач.

Източници: bta.bg