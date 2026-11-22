Украинският президент Володимир Зеленски отново изрази недоволство от забавянията в доставките на ракети за противовъздушната отбрана на страната. Той настоя САЩ да одобрят предаването на ракети за системите „Пейтриът“, които вече са платени от партньори на Украйна.

„На този фон забавянията в доставките на оборудване за ПВО са особено неразбираеми“, заяви Зеленски, като свърза искането си с интензивността на руските въздушни атаки през последната седмица.

По думите му Русия е атакувала 20 области на Украйна, като е използвала около 2700 дрона, близо 1460 авиационни бомби и 165 ракети, включително крилати. Посочените данни обхващат всички атаки за седмицата, а не един отделен удар.

Киев чака американско одобрение

Зеленски подчерта, че за Украйна е от голямо значение Вашингтон да разреши доставката на ракетите за „Пейтриът“. По програмата PURL, или „Списък с първостепенните нужди на Украйна“, партньори на Киев финансират закупуването на американско военно оборудване.

Сред основните приоритети по тази схема са средствата за противовъздушна отбрана срещу балистични ракети. Те са сред най-трудните за прехващане цели, а системите „Пейтриът“ се използват именно за защитата от подобни заплахи.

Заявката на украинския президент е отправена на фона на продължаващите руски удари с дронове и ракети, при които Киев разчита на западни системи за противовъздушна отбрана. Забавянето на боеприпасите ограничава възможностите за поддържане на достатъчен запас от прехващачи при продължителни атаки.

Не е обявен срок за доставките

В изявлението си Зеленски не посочи конкретна дата, на която САЩ ще одобрят предаването на ракетите. Не е уточнено и колко точно прехващачи са включени в платените от съюзниците пакети по PURL.

Програмата е замислена така, че държави партньори да осигуряват средства за покупка на американско въоръжение за Украйна. На практика обаче доставката на ракетите зависи и от американското разрешение за предаването им, което според Зеленски продължава да се бави.

Източници: bta.bg, kyivindependent.com