Барселона осъществи обрат срещу Виляреал и спечели с 3:2 в мач от 13-ия кръг на испанското футболно първенство. Каталонците изоставаха с два гола още в началото, но в рамките на десет минути през второто полувреме стигнаха до победата и отново са едноличен лидер в класирането.

Виляреал поведе още в петата минута. Таджон Бюканън се възползва от сериозна грешка в защитата на домакините и изпрати топката във вратата на Барселона. Само две минути по-късно Танитолува Олоуасей удвои аванса след подаване на Алберто Молейро.

Гостите можеха да стигнат и до трети гол, но вместо това Барселона получи възможност да намали изоставането си от дузпа. Олоуасей препъна Ламин Ямал в наказателното поле, а ситуацията беше потвърдена след преглед с ВАР. Ямал обаче не успя да уцели рамката на вратата.

Три гола за десет минути

Барселона се върна в мача в 57-ата минута. Жерард Мартин засече подаване на Педри и намали резултата на 1:2.

Четири минути по-късно Фермин Лопес изравни. Халфът продължи силното си представяне през сезона и вече има седем гола и пет асистенции в първите си 11 мача в Ла Лига.

Обратът беше завършен в 67-ата минута. При опит да изчисти центриране Пау Наваро изпрати топката в собствената си врата и Барселона поведе с 3:2.

До края домакините контролираха развитието на срещата. Дани Олмо имаше възможност да отбележи четвърти гол в заключителните минути, но вратарят на Виляреал отрази удара му.

Барселона отново е лидер

След победата Барселона събра 36 точки и се върна на първото място в класирането. Реал Мадрид е втори с 33 точки, а Атлетико Мадрид заема третата позиция с 28.

Виляреал остана на девето място с 15 точки, колкото имат Еспаньол и Депортиво Ла Коруня. В останалите срещи от кръга предстоят двубоите Расинг Сантандер – Реал Сосиедад, Осасуна – Малага и Хетафе – Атлетико Мадрид, а в понеделник е мачът Леванте – Елче.

Източници: bta.bg, goal.com