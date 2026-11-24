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Коментар на Емилия Милчева:

България ще купи самоходни артилерийски оръдия от Франция заедно с първите снаряди за тях. По-трудно се оказа за Министерството на отбраната да намери български завод, който да снабдява армията след това. Парламентът одобри покупката на 57 френски гаубици CAESAR (калибър 155 мм) на стойност до 686 млн. евро. Пакетът включва първоначален запас от около 9500 артилерийски боеприпаса. Сделката ще се финансира със заем по SAFE и със средства от бюджета на Министерството на отбраната.

Още новини от Украйна

До 30 ноември държавите от ЕС могат да заявят колко искат да заемат от оставащите 21,3 млрд. евров общия пакет по SAFE от 150 млрд. евро. България има одобрен заем до 3,2617 млрд. евро за девет проекта и през август получи аванс от 489,3 млн. евро.

Един от тези проекти е за 155-милиметрови боеприпаси. За тази поръчка обаче калибърът е само първото изискване. Два снаряда с калибър 155 мм могат да имат различен обсег. За да използва даден боеприпас, армията трябва да има потвърждение, че e съвместим с конкретното оръдие. За да достигнат обявените 40 км, гаубиците CAESAR се нуждаят от боеприпаси с увеличен обсег.

Без български доставчици?

За следващите доставки Министерството на отбраната проучва чуждестранни производители и е отправило запитване до агенцията на НАТО за придобиване на въоръжение. Според военния министърДимитър Стоянов нито една от петте проверени български фирми не може да предложи завършен боеприпас с необходимата сертификация.

Но на 20 март 2023 г. самият Стоянов посочи държавната ВМЗ и частните „ЕМКО“ и „Трансмобил“ като предприятия с възможности за производство в този калибър. Осем дни по-късно той каза, че две частни фирми са заявили, че произвеждат такива снаряди, без да ги назове.

По-късно през 2023 г. пред Euronews тогавашният министър на отбраната Тодор Тагарев също заяви, че няколко български фирми произвеждат 155-милиметрови снаряди. Той предположи, че част от тях вероятно стигат до Украйна.

През август тази година „Трансмобил“ и „Трансармъри“ обявиха, че са изпитали успешно съвместно разработен 155-милиметров изстрел. Дали той е бил оценен за CAESAR, остава неясно. Сега министърът смята, че фирмите трябва да поемат сертифицирането, за да може армията да купи готово изделие.

Пред депутати Стоянов отбеляза, че няма българска фирма, която да направи цяло изделие, а “по нещо от 155-милиметров снаряд”. Словакия и Полша вече са възложили на местни предприятия доставки на 155-милиметрови боеприпаси за собствените си армии. Словакия е посочила в договора и конкретната гаубица - „Зузана“.

През октомври 2025 г. германският концерн „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот подписаха споразумение за съвместно предприятие, което да произвежда 155-милиметрови снаряди и барут в България. През октомври 2026 г. вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев каза пред bTV, че теренът още подлежи на преговори и че целта е заводът да стане факт до 30 месеца.

Правителството не е обявило дали проектът с „Райнметал“ предвижда производство на боеприпаси за френските гаубици и кой ще поеме изпитанията, необходими за одобряването им.

Какво се случи в Киев

През 2024 г. Украйна купи със собствени средства шест френски гаубици CAESAR. Тази пролет в Киев избухна спор за забавената поръчка на далекобойни 155-милиметрови боеприпаси. През април украинският производител „Українська бронетехніка“ обяви, че агенцията за отбранителни поръчки още не е сключила договори за годината, въпреки че Генералният щаб е определил тези боеприпаси като приоритет. Агенцията отговори, че процедурата още тече. На 25 май украинското министерство на отбраната съобщи, че е договорило доставката и че поръчката е спечелена от шестима участници, чиито имена не оповести.

За България бъдещите доставки са и въпрос на цена. Според анализ на британския институт RUSI155-милиметровите боеприпаси поскъпват рязко след пълномащабното руско нахлуване в Украйна, отчасти заради недостига и по-високите цени на материалите.

Опитът с CAESAR в Украйна показа и колко важни са резервните стволове. Стволът е тръбата, през която излиза снарядът. При интензивна стрелба тя се износва по-бързо, а когато се наложи смяна, гаубицата остава извън строя до ремонта. Затова доклад на френското Национално събрание препоръчва Франция да поддържа запас от резервни стволове.

Според френското специализирано издание Forces Operations Blogпакетът за България включва резервни части за три години. От описанието не става ясно дали сред тях има резервни стволове и къде ще се извършва смяната им.

Дългата модернизация

Френските гаубици ще заменят съветските 122-милиметрови „Гвоздика“ и ще осигурят на сухопътните войски огнева поддръжка на по-голямо разстояние. Те са част от превъоръжаване, което върви от години. България ремонтира щурмовите Су-25 и започна модернизация на танковете Т-72, поръча от Съединените щати изтребители F-16 Block 70 и бронирани машини Stryker.

Към тях се добавиха проектите за германските системи за противовъздушна отбрана IRIS-T, радари Ground Master на Thales и плановете за придобиване на ракетни установки за залпов огън MARS 3. Военноморските сили вече приеха „Храбри“, първия от двата нови патрулни кораба, и „Бриз“, първия от седемте кораба за противоминна борба, които България придобива от Белгия и Нидерландия.

Парламентът вече одобри сделката за гаубиците. Но след първата доставка армията ще има нужда от още боеприпаси. Докато подготвя следваща поръчка, държавата трябва да реши дали ще даде на българските производители възможност да стигнат от изпитанията до договор с армията.