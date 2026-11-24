Реал Мадрид приема ПСВ Айндховен в мач от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на „Сантяго Бернабеу“ започва в 22:00 часа.

Най-голямата изненада в състава на домакините е отсъствието на Джуд Белингам от стартовите 11. Английският полузащитник остава сред резервите, докато капитанът Федерико Валверде отново ще действа като десен бек. Едер Милитао също започва срещата.

„Нашият стартов състав!“

С това кратко послание Реал Мадрид обяви избора си за мача. В стартовия състав на испанския тим са Тибо Куртоа, Федерико Валверде, Едер Милитао, Антонио Рюдигер, Марк Кукурея, Орелиен Чуамени, Бернардо Силва, Диоманде, Арда, Винисиус и Килиан Мбапе.

ПСВ Айндховен излиза с Коварж на вратата, Дест, Хеертруйда, Обиспо, Филип Костич, Пол Ванер, Мийнанс, Сано, Тил, Иван Перишич и Ван Бомел.

Нидерландският тим има една победа в турнира до момента. Перишич и Костич са сред титулярите, а Пол Ванер също получава място в стартовите 11.

Реал Мадрид е спечелил първите си четири мача в Шампионската лига и ще преследва десета поредна победа във всички турнири.