Северна Корея обяви ръководителя на швейцарското дипломатическо бюро в Пхенян Силвен Астие за persona non grata и му нареди да напусне страната в срок от 48 часа. Пхенян е поискал и закриване на бюрото, което възобнови работа едва на 19 октомври.

Корейската централна информационна агенция съобщи, че служител на севернокорейското външно министерство е връчил на Астие официално уведомление за решението. Мярката е представена като ответна реакция на санкциите, наложени от Швейцария срещу международния детски лагер „Сонгдовон“ във Вонсан.

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Спорът е за санкции срещу лагер във Вонсан

Санкциите са свързани с твърдения, че лагерът е участвал в организирани програми за прехвърляне на украински деца от територии, окупирани от Русия. Европейският съюз посочва, че в тези програми са били включени действия за разпространяване на проруски послания. Северна Корея отхвърля обвиненията и представя мерките като намеса във вътрешните ѝ дела.

Ден по-рано Ким Йо Чен, сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, нарече санкциите „открит враждебен акт“ и заяви, че те представляват посегателство срещу суверенитета на страната. Тя постави под въпрос и смисъла от присъствието на швейцарската дипломатическа мисия в Пхенян.

Дипломатическото бюро беше отворено отново през октомври

„Швейцарската дипломатическа мисия вече спонтанно е загубила основанието за съществуването си“, заяви Ким Йо Чен, цитирана от южнокорейската агенция Йонхап.

Швейцария възстанови постоянното си дипломатическо присъствие в Пхенян след прекъсване, свързано с пандемията от COVID-19. Бюрото е подчинено на швейцарското посолство в Пекин, което продължава да отговаря за дипломатическите и консулските отношения със Северна Корея.

Швейцарският външен министър Игнацио Касис посети Пхенян в края на октомври за разговори със севернокорейски представители. Тогава Берн заяви, че възстановяването на мисията има за цел да поддържа пряк диалог, включително с държави, с които Швейцария има разногласия.

Швейцарското външно министерство заяви преди последното решение, че нито посолството в Пекин, нито бюрото в Пхенян са били официално уведомени за намерение на Северна Корея да прекрати работата на мисията. След обявяването на Астие за персона нон грата не е публикувана допълнителна подробна реакция на Берн.

Швейцария и Северна Корея поддържат дипломатически отношения от 1974 г. Новото решение на Пхенян поставя под въпрос бъдещето на възстановеното дипломатическо присъствие и на започналия непосредствено преди това диалог.

Източници: apnews.com, new.streetinsider.com, en.yna.co.kr