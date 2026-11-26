Президентът Илияна Йотова осъди нападенията срещу български привърженици в Марсилия и призова френските власти да установят обстоятелствата около инцидентите. Тя поиска и УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на феновете на „Левски“ по време на мача с „Олимпик“.

„Нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която събира милиони хора по света. Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност“, заяви Йотова.

По данни на БНТ и bTV преди и по време на двубоя на стадион „Велодром“ са възникнали сблъсъци между привърженици на двата отбора. Към сектора с българската агитка са били хвърляни бутилки, сигнални ракети и бомбички. Български медии съобщиха и за по-ранни нападения срещу фенове на „Левски“ в хотел и на улица в Марсилия. Точният брой на пострадалите и състоянието им не са официално уточнени.

Министерството на външните работи следи случая. Генералното консулство на България в Лион е запознато с инцидента, но до този момент нито един български гражданин не е потърсил съдействие от дипломатическото представителство, съобщи БНТ.

Срещата от петия кръг на основната фаза на Лига Европа завърши с победа на домакините с 1:0. Амин Гуири откри резултата от дузпа, а през второто полувреме Светослав Вуцов спаси втори наказателен удар на нападателя на „Олимпик“. „Левски“ имаше възможности за изравняване, но не успя да ги реализира.

На този фон Йотова поздрави и българския национален отбор по баскетбол за успеха с 87:84 над Дания в София. Александър Везенков завърши с 27 точки, а Константин Тошков отбеляза решаваща тройка 26 секунди преди края. Двубоят от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 се игра пред повече от 9000 зрители в „Арена 8888 София“.

„Пожелавам бързо възстановяване на пострадалите. Френските власти трябва да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона“, написа президентът.