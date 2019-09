Серина Уилямс отново се цели към мечтания рекорд

37-годишната Серина Уилямс излиза днес за рекордна титла от “Големия шлем”. Американката държи рекорда в “Оупън ерата” с 23-те си титли на сингъл, но ако спечели днес, ще изравни и върховото постижение за всички времена, което към днешна дата принадлежи на австралийката Маргарет Корт.

Съперничка на Серина на финала ще бъде по-младата с 18 години от нея канадка Бианка Андрееску. Битката за ценния трофей на последния за годината турнир от “Големия шлем” започва точно в 23:00 часа българско време на “Артър Аш Стейдиъм”.

Серина загуби миналата година драматичния финал с японката Наоми Осака, а този сезон отстъпи пред румънката Симона Халеп на финала на “Уимбълдън”. Дали този път Уилямс ще успее да се пребори за трофея?

Любопитното е, че единствената среща между двете финалистки в Ню Йорк досега бе спечелена от тийнейджърката, при това съвсем наскоро - на финала на големия турнир в Торонто. Разбира се, трябва да се уточни, че американката се отказа поради контузия още в началото на мача - при 3:1 за Андрееску в първия сет. Сега залогът, разбира се, е много по-голям - Серина гони велик рекорд, а Андрееску за първи път в кариерата си е на финал на турнир от “Големия шлем”.



Едната тенисистка има общо 72 титли на сингъл в кариерата си, а другата - дебютантката на US Open, едва 2. По-рано тази година канадката грабна трофея и на друг голям турнир - този в Индиън Уелс. Със страхотното си представяне в Ню Йорк Андрееску стана първата дебютантка, класирала се на финала на US Open след по-голямата сестра на Серина - Винъс Уилямс (1997). Интересен факт за Серина пък е, че първата титла от “Шлема” за Серина е именно на US Open, преди 20 години. Тогава тя побеждава утвърдилата се вече като звезда по това време швейцарка Мартина Хингис с 6:3, 7:6 (3).

Опитната Серина Уилямс или младата дебютантка Бианка Андрееску - коя от двете тенисистки ще отвори нова страница в историята на световния тенис? До отговора на този въпрос ни делят по-малко от 24 часа.