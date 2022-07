Казахстанска доминира над Симона Халеп на полуфинала в Уимбълдън

Симона Халеп Допусна тежка загуба с 2:0 сета от Елена Рибакина на полуфиналите на Уимбълдън.

Казахстанката изигра страхотен мач срещу именитата си съперничка и носителка на трофея от 2019 г., побеждавайки я с 6:3, 6:3 в двата сета.

Ключов момент бе може би първият гейм във втората част, когато Халеп загуби своето подаване след цели 11 точки и макар след това да върна пробива на 0 се оказа по-слабата от двете на корта в Лондон.

Рибакина ще спори за титлата срещу Онс Джебер, която по-рано триумфира с 2:1 над Татяна Мария. Двете ще премерят сили в събота. Двете никога не са спорели за титла от „Шлема“ досега, а и никога представителки на Казахстан и Тунис не са стигали до това ниво.

