Блокират центъра на София заради традиционния маратон

Уикендът официално чука на вратата ни, а с това идва време столичани да се подготвят и за началото на Софийския маратон. За целта е добре да научат кои улици ще бъдат затворени за автомобили по време на надпреварата.

Временна организация на движението ще има между 07:00 часа на 8 октомври и 19:00 часа на 9 октомври на паркинга на площад „Княз Александър I“, улица „Княз Александър I“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“, както и на локалното платно на бул. „Княгиня Мария Луиза“ №65.

В периода 18:00 часа на 8 октомври до 19:00 часа на 9 октомври ще бъде напълно забранено влизането на автомобили по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Независимост“.

Между 07:00-16:00 часа на 9 октомври ще бъдат затворени следните улици:

бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“;

бул. „Княгиня Мария Луиза” между бул. „Тодор Александров” и ул. „Козлодуй”;

пл. „Лъвов мост“;

ул. „Поп Богомил“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“;

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Сердика“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“;

ул. „Цар Симеон“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“;

ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Сердика“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“;

бул. „Кн. Ал. Дондуков“ между пл. „Независимост“ и ул. „Бачо Киро“ и между бул. „Васил Левски“ и моста „Чавдар“;

бул. „Витоша” между бул. „Тодор Александров” и бул. „Александър Стамболийски”;

бул. „Тодор Александров” между бул. „Витоша” и бул. „Христо Ботев”;

бул. „Александър Стамболийски” между бул. „Витоша” и бул. „Христо Ботев”;

ул. „Позитано“ между ул. „Лавале“ и бул. „Витоша“;

ул. „Алабин” и ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Витоша” и ул. „Г. С. Раковски”;

ул. „Денкоглу“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Граф Игнатиев“;

ул. „Солунска“ и ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Ангел Кънчев“;

ул. „6-ти септември“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;

ул. „Цар Шишман“ между ул. „Аксаков“ и пл. „Народно събрание“;

ул. „Иван Вазов“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Г. С. Раковски“;

ул. „Г. С. Раковски” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Кн. Ал. Дондуков”;

ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Кракра”;

ул. „Московска” между бул. „Васил Левски” и ул. „11-ти август”;

ул. „11-ти август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Ал. Невски”;

бул. „Янко Сакъзов“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Кракра“;

ул. „Бяло море“ между бул. „Кн. Ал. Дондуков“ и ул. „Чаталджа“;

ул. „Злетово“ между бул. „Ген. Данаил Николаев“ и бул. „Княз Дондуков“;

ул. „Поручик Пачев“ между ул. „Тракия“ и бул. „Кн. Ал. Дондуков“;

моста „Чавдар”;

бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Черковна” и бул. „Ботевградско шосе”;

ул. „Черковна“ между ул. „Е. Симидчийска“ и бул. „Владимир Вазов“;

ул. „Ильо войвода“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Скайлер“;

ул. „Панайот Хитов“ между ул. „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“;

ул. „Острово“ между ул. „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“;

ул. „Тодорини кукли“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Река Велека“;

ул. „Неофит Бозвели“ между ул. „Тодорини Кукли и бул. „Владимир Вазов“;

ул. „Баба Вида“ между ул. „Спас Гинев“ и бул. „Владимир Вазов“;

ул. „Река Велека“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Тодорини кукли“;

ул. „Васил Кънчев“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Ангел войвода“;

ул. „Резбарска“ между ул. „Васил Кънчев“ и бул. „Владимир Вазов“;

ул. „549“ между ул. „Резбарска“ и бул. „Владимир Вазов“;

ул. „Витиня“ между ул. „544“ и бул. „Владимир Вазов“ и между бул. „Владимир Вазов“ и улицата от северната страна на бул. „Владимир Вазов“;

ул. „Поп Груйо“ между ул. „Могилата“ и ул. „Св. Тома Иконописец“;

ул. „Станислав Доспевски“ между ул. „573“ и ул. „Св. Тома Иконописец“;

ул. „Поручик Г. Кюмюрджиев“ и ул. „Св. Тома Иконописец“;

ул. „61“ между ул. „1“ и бул. „Владимир Вазов“;

крайна дясна пътна лента на северното и южното пътно платно на бул. „Ботевградско шосе“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „46“ (кв. „Враждебна“).

Това налага и промяна на движението на наземния градски транспорт по трасето. Трамвай №1 и трамвай №4 ще минават по алтернативни маршрути.