Мъжкият волейболен отбор на ЦСКА направи обрат срещу украинския Епицентър Подоляни и спечели с 3:1 в първия мач между двата състава от турнира „Чалъндж къп“. В отделните части „червените“ отстъпиха с 19:25, но взеха следващите три гейма с 25:20, 25:22 и 25:22.

Двубоят се игра в зала „Христо Ботев“, а ЦСКА започна срещата с млад състав. Треньорът Александър Попов заложи като титуляри на Захари Згуров и Петър Господарски. За Господарски мачът беше дебют в мъжкия волейбол, докато опитният Николай Пенчев остана извън стартовата шесторка.

Първият гейм беше равностоен до средата, но след това Епицентър Подоляни натрупа преднина и я запази до края. Украинският отбор поведе след 25:19.

ЦСКА отговори във втората част с по-силен сервис и по-добро използване на грешките на съперника. Това позволи на домакините да изравнят резултата след 25:20, а след това да спечелят и третия гейм със същата разлика.

„Армейците“ запазиха енергията си и в четвъртата част. Те отново стигнаха до 25:22, като последната точка дойде след грешка от сервис на украинския тим. Общо Епицентър Подоляни допусна 34 индивидуални грешки в мача.

Станислав Кулагин беше най-резултатен за ЦСКА с 19 точки. Тодор Костов добави 13 точки за успеха.

Победата дава на българския отбор предимство преди реванша, който ще се проведе на 18 ноември, отново в зала „Христо Ботев“. ЦСКА ще продължи напред при нов успех. За Епицентър Подоляни е необходима победа в мача, последвана от успех и в допълнителния „златен“ гейм.