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Луис ван Гал изпрати 7 повиквателни за Мондиала към играчи на Аякс

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Луис ван Гал изпрати 7 повиквателни за Мондиала към играчи на Аякс

  • луис ван гал-
  • нидерландия-
  • катар 2022

Селекцията на „лалетата“ официално е готова

Луис ван Гал изпрати 7 повиквателни за Мондиала към играчи на Аякс - 1
Снимка: БГНЕС
Десислав Янкулов Десислав Янкулов Автор във Fakti.bg

Луис ван Гал е поредният селекционер на водещ тим от световното първенство по футбол, който обяви групата от 26 играчи, които ще преследват трофея в Катар.

Ето и списъка с футболистите:

  • Вратари - Джъстин Бийлоу (Фейенорд), Андриес Ноперт (Хееренвеен), Ремко Пасвеер (Аякс)
  • Защитници - Върджил ван Дайк (Ливърпул), Нейтън Аке (Манчестър Сити), Далей Блинд (Аякс), Джуриен Тимбер (Аякс), Дензел Думфрис (Интер), Стефан де Врай (Интер), Матайс де Лихт (Байерн Мюнхен), Тирел Маласия (Манчестър Юнайтед), Жереми Фримпонг (Байер Леверкузен)
  • Полузащитници - Френки де Йонг (Барселона), Стивън Бергхуйс (Аякс), Дави Клаасен (Аякс), Теун Коопмайнерс (Аталанта), Коди Гакпо (ПСВ Айндховен), Мартен де Роон (Аталанта), Кенет Тейлър (Аякс), Шави Симънс (ПСВ Айндховен)
  • Нападатели - Мемфис Депай (Барселона), Стивън Бергвайн (Аякс), Винсент Янсен (Роял Антверп), Люк де Йонг (ПСВ Айндховен), Ноа Ланг (Брюж), Воут Вегхорст (Бешикташ)

Аякс има най-много представители в лагера на „лалетата“ - цели 7, но представителите и от чужбина са доста сериозен контингент - общо 13 души.

Нидерландия е в една група със Сенегал, Еквадор и Катар на Мондиала.


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    Джамбаза вътре ли е

    15:22 11.11.2022

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