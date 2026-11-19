Американският президент Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като „страхотно и изключително значимо“. Той направи оценката в публикация в социалната си платформа „Трут соушъл“, докато се завръща във Вашингтон.

В китайския град Шънджън Тръмп участва в тристранна среща с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. Разговорът се състоя в кулоарите на срещата на върха на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Освен общата среща американският президент проведе отделни разговори с Путин и Си Дзинпин. Тръмп не посочи подробности за обсъжданите теми в публикацията си.

„Завръщам се във Вашингтон, окръг Колумбия, от Китай. Това беше страхотно и изключително значимо посещение“, написа Тръмп.

Той съобщи още, че на следващия ден в 12:00 часа ще даде пресконференция в Белия дом. Часът е 19:00 българско време.

По думите му на пресконференцията ще бъдат обсъдени и търговските споразумения с Тайланд, Филипините и други държави.