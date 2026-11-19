Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 метра гръб в малък басейн. Националът на „Доростол“ спечели дистанцията за 1:50,78 минути по време на държавното първенство по плуване в Бургас.

Кирилов подобри собственото си върхово постижение от 1:52,25 минути, записано преди година отново в Бургас. Новият резултат е с 1,47 секунди по-бърз от предишния рекорд.

Диана Петкова спечели два златни медала. Състезателката на „Спринт“ триумфира на 50 метра бруст с време 30,23 секунди, а след това взе първото място и на 100 метра свободен стил с 54,29 секунди.

Шампион на 50 метра свободен стил стана Мартин Чихал от ЦСКА. Той завърши дисциплината за 21,90 секунди.