Футболен клуб ще наказва зрители за мизогинистки нападки

Британският футболен клуб Дарлингтън обяви, че ще налага наказания на всеки, който бъде признат за виновен в прояви на мизогинизъм, предаде Sky Sports.

Повод за решението станаха скандиранията от трибуните по адрес Емили Карни. Тя бе асистент на Дийн Уотсън по време на успеха на домакините с 5:2 срещу Квакерс в шампионата. Въпросната среща бе прекъсната за 40 минути именно заради обидите към Карни от страна, както на гостуващата агитка, така и от местните запалянковци.

Ръководството на Дарлингтън заяви категорично, че няма да толерира всякаква проява на дискриминация по време на срещите си, независимо дали са на расова, сексистка или каквато и да е друга основа.

Darlington FC strongly condemns any sort of discriminatory behaviour at our matches, both at home and away



We will not tolerate or condone racist, misogynist, sexist or any other form of discriminatory behaviour whether physical or verbal



