Кой има имен ден днес, 19 декември 2025 г. Честито!

Свети мъченик Бонифаций бил роб на богатата и знатна римлянка Аглаида.
Бидейки християнин само по име, Бонифаций и господарката му живеели беззаконно, като постоянно нарушавали заповедите Христови и се предавали на своите страсти. Но веднъж у Аглаида се появило желание да има у себе си мощи от един пострадал за вярата. „Ако получа желаното – казала тя, – ще построя църква в името на светеца, който ще ми бъде ходатай и застъпник пред Бога”. Тя повикала своя роб Бонифаций и му заповядала да отиде в източните страни, където тогава имало силно гонение против християните. Дала му много пари за пътни разноски и за купуване на мощи, понеже езичниците, като знаели колко много християните ценят останките на светите мъченици, продавали ги за пари.
Бонифаций, като изслушал заповедта на господарката си, казал ѝ на смях: „А какво, госпожо, ако аз не намеря мощи и мене самия убият? Ще приемеш ли ти с чест моето тяло?”
Аглаида сгълчала служителя си, задето се шегува, когато би трябвало да благоговее пред светото дело; разкаянието за греховния живот се пробуждало в нея. Угодно било на Бога да призове към Себе Си и Бонифация, и предприетото от него пътешествие да направи за него път на спасение.
Като тръгнал, Бонифаций взел да размишлява за подвизите на св. мъченици, за благочестивия живот на истинските християни, а в същото време погледнал внимателно и в своята съвест. И какво тя му представила? – Живот греховен и нечестив. Бонифаций потреперил. Страх Господен се пробудил в душата му, със сърдечно съкрушение той се каел за греховете си пред Бога и молел всемилосърдния Владика за помощ, за да изправи своя живот. Той постил и се молил през всичкото време по пътя. В такова състояние на духа пристигнал в киликийския град Тарс. Това станало във време на Диоклециановото гонение.
Ежедневно тълпи християни били викани на съд и предавани на изтезания и смърт. В същото време, когато Бонифаций със своите спътници влизал в града, народът на тълпи се трупал на един от площадите и гледал как убиват християни. Бонифаций казал на спътниците си да разпрегнат и нахранят конете, а сам, без да си почине, затекъл се на площада. Тук множество християни търпели най-жестоки изтезания.
Но всички те, въодушевени от пламенна вяра, проявявали изумително търпение; лицата им сияели от радост. Бонифаций гледал техния подвиг и сърцето му се разпалвало. Веднага той се хвърлил към тях и взел да ги прегръща, като викал гръмко: „Велик е Богът на християните, Който дава сила на Своите раби!” Той целувал нозете на светите мъченици, възхвалял ги, искал от тях да се помолят за него. Като видял това, съдията повикал Бонифаций и запитал кой е той.
– Християнин съм – отговорил Бонифаций.
Съдията повторил своя въпрос. Бонифаций пак изповядал своята вяра. Тогава съдията започнал да го заплашва с изтезания, ако не се съгласи да се отрече от вярата си. Бонифаций обявил, че е готов да страда за Името Христово. Започнали да го мъчат, а той се радвал и благодарял на Бога, че го удостоил да страда със светите мъченици. Жестоко го мъчили, а през нощта го затворили в тъмница.
На другия ден отново започнали разпитванията, увещанията и жестоките мъки. Но Господ видимо помагал на Своя служител и му облекчавал мъките от изтезанията. Бонифаций непрестанно прославял Името Господне. Най-после съдията заповядал да му отсекат главата с меч. Бонифаций с молитва предал Богу душата си.
В това време спътниците чакали Бонифаций в странноприемницата и се чудели защо още не идва. Като знаели неговия нетрезвен живот, те отначало не особено се безпокоели и помислили, че някъде навярно той пиянства и се весели. Минала нощта. На другия ден, като видели, че не се връща, отишли да го търсят по града, но напразно. На третия ден пак тръгнали да го търсят и питали всеки, когото срещали, не го ли е видял някой, като описвали неговата външност. Никой не могъл да даде за него сведения. Най-после те случайно се обърнали към брата на писаря, който присъствал при разследването на мъчениците. Той им казал: „Вчера един чужденец много пострада за Христа и бе посечен с меч. Дали вие не търсите него?”
Те описали какъв е той по външност. „Като че ли прилича на оня, който вчера бе смъртно наказан” – отговорил братът а писаря.
– Не може да бъде – отговорил им той. – Телата на смъртно наказаните още лежат на мястото, където бяха убити. Може би, ще намерите вашия спътник.
Те отишли и с изумление познали тялото на Бонифаций между телата на мъчениците. Досрамяло ги, че така оскърбявали тоя, който се удостоил със славна смърт за Христа. За петстотин златни монети те купили от мъчителите измъченото тяло на своя другар и, като го обвили в плащаница и помазали с благовония, го отнесли със себе си обратно в Рим. Когато се приближавали до града, Аглаида във видение чула ангелски глас: „Приеми тоя, който беше твой раб, а сега нам брат и съслужител, който ще бъде пазител на твоята душа и застъпник пред Бога за тебе!” Аглаида дошла в ужас и излязла да посрещне връщащите се свои служители. Като узнала за станалото, тя с голяма чест приела тялото на мъченика, построила на негово име великолепна църква в околностите на Рим и, като се покаяла за предишните си грехове, раздала имението си на бедни и започнала да живее при църквата в смирение, въздържание и голямо благочестие. Така прекарала тя 15 години и спокойно дочакала смъртта си.
Имен ден празнуват дамите с имена Аглаида и Аглая
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Енчев, Илия
Но истинските божие чеда-Българи, потомци на Дякона, Ботева и Вапцарова се питаме;
Къде е това "православие"когато псевдо-православната ни църква, безприемствено урочаства едни народи приживе, а други присмъртно помазва?!
Така и псевдо православният ни синод, и €вро-Конгломерата не признават самоосвободилите се от Нео-Нацизма републики;
Нагорны-Карабах, Сверна и Южна Осетии, Донецк, Луганск, Малороссия, Сръбско-Косово и Крым, а поддържат Нео-Нацистските режими в Литва, Латвия, Эстония, Полша и Украйна, бръщолевейки за д€мокрация.
СТОП на Българското участие в членство с КОЛОНИАЛИСТИ на €вро-Конгломерата!
Подробности ще намерите в Документалното филмче;
(“Stealing a Nation”, A Special Documentary Report by John Pilger) https://archive.org/details/John_Pilger
Става дума за Народа от Архипелага ЧАГОС, останал без Родина заради Мало-Британския колонизатор и подложен на И$ГНАНИ€ до ден днешен.
Народ без Родина, за който нито една прогресивна сила в Света (начело с мас-ООН-ите), не се застъпи ефективно, за да принуди и накаже Мало-Британския колонизатор, връщайки Родината и жизнените му права.
С Уважение, Енчев / България
Коментиран от #5
08:54 19.12.2018
2 Валя
09:36 19.12.2018
3 ДОКО
11:26 19.12.2018
4 стига бе
13:57 19.12.2018
5 Ссс
До коментар #1 от "Енчев, Илия":Затова и нашия патриарх е агент. Много грехове има щом и господ не го иска ,а го остави да се мъчи.
05:39 19.12.2023
6 Все
06:16 19.12.2023
7 Мъдрият
(Статията и коментарите са стари, но статията е добра - по кратките Жития на Светиите)
Днес се честват трима от любимите ми светци, защото освен Свети мъченик Бонифаций и Света Аглаида, днес се чества и още един уникален светец - Свети Григорий, архиепископ Омиритски - който е просветил Омиритската страна и при който има извършено невероятно чудо: Сам Господ Иисус Христос се явява в Своята небесна слава на всички пръсъстващи по молитвите на Свети Григорий и юдеите, които са били там - ослепяват! (И веднага след това поискали да приемат Кръщение от Свети Григорий и се обърнали към Бога)
Прочетете житието му в сайта Православен храм, а също и житието на Свети Бонифаций и Света Аглаида - там са пространните жития от Свети Димитрий Ростовски!
И още нещо важно: Свети Бонифаций помага на хора с алкохолна зависимост, когато му се молят горещо, от душа и сърце - да им ходатайства пред Бога, за да могат да преодолеят тази зависимост!
Ние също можем да се обръщаме молитвено към Свети Бонифаций за изцеление на наши близки с алкохолна зависимост!
Ще разкажа още малко за Свети мъченик Бонифаций, защото виждам, че не всички хора, разбират силата на неговия подвиг:
Коментиран от #21
06:42 19.12.2023
8 Мъдрият
под действие на Божията благодат, която докосва душата му, за кратко се
преобразява в нов човек, и се разгаря от любов към Бога и с радост приема
мъченичество за Господа!
Св.Аглаида - богата, хубава и млада жена, и живеела в беззаконна връзка със
своя роб, слуга и управител, млад и красив момък, на име Бонифаций. (споменат
по-горе) Аглаида също е била потънала в грехове, но в последните години от
живота си се покайва, заживява Богоугодно и достига до святост.
Преди да започна, искам да обясня нещо на тези, които критикуват Св.Бонифаций,
че обичал да си пийва, а и за другите му грехове...
Когато на светиите се въздава похвала, не се премълчават и предишните им
грехове, за да се покаже, че не всички са били блажени и праведни от младите си
години, а подобно на другите хора са имали разтлено тяло, но с истинско покаяние,
добра промяна в себе си и с велики добродетели, са се прославили със светостта
си.
В Житията на светиите се разказва за това, за да не се отчайваме и ние, грешните,
но да побързаме към скорошно поправяне, като знаем, че с Божията помощ и след
като сторим грехове е възможно да станем светии, но само ако самите ние го
пожелаем и положим много труд и усилия за това!
И действително, колко прекрасно и услаждащо сърцето е това повество
Коментиран от #19
06:49 19.12.2023
9 Мъдрият
което чуваме, че някой грешник, който на пръв поглед няма надежда за спасение,
противно на очакванията става светец, и то Христов мъченик, подобно на свети
Бонифаций, който по време на любострастния си живот служил на греха, а после
станал изповедник, доблестен подвижник и славен страдалец за Христа!
Ето как започва житието им по Св.Димитрий Ростовски:
"Някога в Рим живеела една жена, на име Аглаида; Бидейки млада и красива,
притежавайки големи имоти, останали по наследство от родителите, и ползвайки се
от свободен живот без законен мъж, тя, победена от страстта на немощната плът,
прекарвала дните си в прелюбодеяния и грехове. Имала при себе си един верен
слуга, който бил управител на дома и имотите ; той бил млад и красив. Наричали го
Бонифаций и Аглаида живеела в престъпна връзка с него, удовлетворявайки
плътското си въжделение..."
Тук трябва, обаче да поясня, (след обстойно проучване на въпроса), че брак между
роб и патриция по него време в Рим бил абсолютно забранен и невъзможен!
Така, че дори да са имали огромното желание да се оженят - просто това е било
невъзможно!
Коментиран от #22
06:50 19.12.2023
10 Мъдрият
потънали в сластен, охолен и греховен живот, а Бонифаций обичал и да си хапва и
пийва повечко...Но въпреки, че бил роб на греха, той имал някои достойни за
похвала добродетели: бил милостив към бедните, любвеобилен към странниците и
отзивчив към всички, намиращи се в нещастие...
Имайки твърдо желание да се поправи, Бонифаций често се молил на Бога да го
избави Той от дяволските козни и да му помогне да стане господар над
пожеланията и страстите си.
И слава на Бога - успял да направи това и да приеме мъченическа смърт за Христа!
По техните свети молитви: Господи Исиусе Христе Сине Божий - помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #11, #13, #18
06:51 19.12.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мъдрият
До коментар #11 от "българин 777":Не се подигравай с Божиите неща!
Коментиран от #14, #23
08:38 19.12.2023
13 Идън
До коментар #10 от "Мъдрият":Много хубаво си го написал.. Бонифаций е изобразен с омофор- това е бялата лента с кръстовете около врата. Символ на намерилите правилния път към Бога.Думата страсти има две значения- в случая е в смисъла, който ние познаваме- пристрастеност към нещо и дълбоко увлечение. Но на старобългарски страсти означава страдания и мъчения- страстите Христови- страстна седмица. друга дума е козни- дяволски козни- това са коварни замисли, интриги и сплетни. При Бонифации козни са грешните действия и отдаването му на чревоугодничество- ядене , пиене и съвокупление. Но Аглаида не е имала нищо против тези неща- била е богата.Намерила е правилния път едва, когато загубва голямата си любов- Бонифаций е убит.. И чак тогава разбира, че има по- висша любов. Любовта към Бога.
Коментиран от #20
10:34 19.12.2023
14 българин 777
До коментар #12 от "Мъдрият":то ако го имаше няколко от големите крадци отдавна да са при него
10:42 19.12.2023
15 Сребролюбието
До коментар #11 от "българин 777":е грях.
Коментиран от #17
10:56 19.12.2023
16 Кратун
11:18 19.12.2023
17 българин 777
До коментар #15 от "Сребролюбието":да бе да имаш много здраве от арменския поп
13:08 19.12.2023
18 КОЗЛОДУЙСКА ГЕЙША
До коментар #10 от "Мъдрият":И,аз живея в грях голям. Живея със бай Амет чобанина и внука му Мюмюн козаря, Стамат, Иван, Данчо, Стоян. Моля се ,всяка вечер пред многострадалчица баба Гуси..
08:18 19.12.2024
19 Гост666
До коментар #8 от "Мъдрият":Да познаваш някой с такова име ,че аз не познавам. И защо се мъчиш да добавяш още нещо . Статията е достатъчна .
09:47 19.12.2024
20 Гост
До коментар #13 от "Идън":Абсолютна скука религиозни глупости . Някакъв със страни име и Ал празник . Не познавам хора с такива имена .
Коментиран от #25
09:48 19.12.2024
21 Хейт
До коментар #7 от "Мъдрият":Религиозни измишльотини и легенди .
09:49 19.12.2024
22 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #9 от "Мъдрият":Никой не се интересува от измислени светци . Написал си роман за някакъв измислен светец бивш човек . Издигнат витлата светнат . За мен това са пълни глупости за светци и богове . Разни легенди или там както се води това за светците .
09:51 19.12.2024
23 Татра
До коментар #12 от "Мъдрият":Защо ???? Какво ще стане ако се подиграваш и не вярваш. Както знам нищо Бог няма ако имаше щеше отдавна да слезе от измисления рай да оправи всичко на земята .
09:54 19.12.2024
24 Господ
12:18 19.12.2024
25 Идън
До коментар #20 от "Гост":На мен ми е интересно. Камилите в Хисаря са от Доклецианово време.След него идва Константин Велики и Августа Елена. Те прекратяват гоненията на християните .
13:29 19.12.2024