Бивш пилот и легенда на НАСКАР и семейството му загинаха в самолетна катастрофа

19 Декември, 2025 14:30 480 2

През 2023 година Бифъл беше избран за един от 75-те велики пилоти в историята на шампионата

Бивш пилот и легенда на НАСКАР и семейството му загинаха в самолетна катастрофа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият пилот в НАСКАР Грег Бифъл и семейството му загинаха в самолетна катастрофа до летището в Стейтсвил вчера. През 2023 година Бифъл беше избран за един от 75-те велики пилоти в историята на шампионата.

Заедно с Бифъл са загинали съпругата му Кристина, дъщерята на Грег от предишния му брак Ема и синът му Райдър. В самолета е бил и шофьорът на моторхоума на Бифъл Крейг Уодсуърт, който също е загинал.

От летището заявиха, че инцидентът е станал при опита на самолета на Бифъл на излети, като най-вероятно е получил повреда в единия двигател, стоварил се е в края на полосата и се е подпалил.

Бифъл спечели титлата в НАСКАР през 2002 година, през 2000 стана шампион при пикапите, а през последните години се занимаваше с различни благотворителни дейности чрез фондацията, която носи неговото име.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Чакам с нетърпение да потретите публикацията!
    Два пъти ми е недостатъчно да повярвам!😂

    14:42 19.12.2025

  • 2 мъко мисирска

    0 0 Отговор
    тоя вчера умря днес пак утре пак и така цяла седмица ще умира

    14:45 19.12.2025

